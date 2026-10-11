周日動動腦／全球產卵最多的魚類是什麼魚？
本文以10道跨領域冷知識題測驗讀者，從金庸、凱撒到翻車魚與石墨烯，涵蓋文學、歷史、科學、地理與媒體等多元主題。
AI摘要
文章摘要整理：
本文以10道跨領域冷知識題測驗讀者，從金庸、凱撒到翻車魚與石墨烯，涵蓋文學、歷史、科學、地理與媒體等多元主題。
下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?
1.金庸武俠小說中，迅雷劍法是由何人所創？
2.史上哪個名人說過：「我來，我見，我征服」？
3.李清照：「小樓寒，夜長簾幕低垂。恨蕭蕭，無情風雨，夜來揉損瓊肌。」這是描寫什麼花？
4.1930年代美國的紐約中央車站曾有一個特別的公共設施，供等車的旅客消磨時間，那是什麼？
5.電影阿凡達的「靈魂之樹」是受到蘇珊•西馬德(Suzanne Simard)的樹木研究啟發，這位加拿大學者的家族世代以何為生？
6.非洲安哥拉的沙漠之中有一種極長壽的植物，一生只長兩片葉，這是什麼植物？
7.榮登金氏世界紀錄「全球產卵最多的魚類」，一次可產卵3億顆，那是什麼魚？
8.世上硬度最高的天然物質是鑽石，但若純粹比抗拉強度(最不易被拉斷)，最強韌的材料是什麼？
9.《曼托瓦報》創刊於1664年，至今仍在發行出版，是世界最古老報紙，這是在哪一個國家？
10.美國境內有一條河叫「加拿大河」(Canadian River)，您知道它流經哪4個州嗎？
答案：1.何足道 2.凱撒 3.菊花 4.電影院 5.伐木 6.千歲蘭 7.翻車魚 8.石墨烯 9.義大利 10.科羅拉多、新墨西哥、德克薩斯、奧克拉荷馬
答案是翻車魚。文中指出它榮登金氏世界紀錄「全球產卵最多的魚類」，一次可產卵高達3億顆，數量驚人，成為這份知識題中最吸睛的冷知識之一。 《曼托瓦報》創刊於1664年，至今仍持續發行，被稱為世界最古老報紙。文中答案指出，它所在的國家是義大利，顯示該國擁有悠久的新聞出版歷史。 這條名為加拿大河的河流，流經美國4個州，分別是科羅拉多、新墨西哥、德克薩斯與奧克拉荷馬。題目以地名相近為巧思，考驗讀者對美國地理的熟悉度。
精華 FAQ
答案是翻車魚。文中指出它榮登金氏世界紀錄「全球產卵最多的魚類」，一次可產卵高達3億顆，數量驚人，成為這份知識題中最吸睛的冷知識之一。
《曼托瓦報》創刊於1664年，至今仍持續發行，被稱為世界最古老報紙。文中答案指出，它所在的國家是義大利，顯示該國擁有悠久的新聞出版歷史。
這條名為加拿大河的河流，流經美國4個州，分別是科羅拉多、新墨西哥、德克薩斯與奧克拉荷馬。題目以地名相近為巧思，考驗讀者對美國地理的熟悉度。
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