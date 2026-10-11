周日動動腦／全球產卵最多的魚類是什麼魚？

AI摘要 文章摘要整理： 本文以10道跨領域冷知識題測驗讀者，從金庸、凱撒到翻車魚與石墨烯，涵蓋文學、歷史、科學、地理與媒體等多元主題。

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.金庸武俠小說中，迅雷劍法是由何人所創？

2.史上哪個名人說過：「我來，我見，我征服」？

3.李清照：「小樓寒，夜長簾幕低垂。恨蕭蕭，無情風雨，夜來揉損瓊肌。」這是描寫什麼花？

4.1930年代美國的紐約中央車站曾有一個特別的公共設施，供等車的旅客消磨時間，那是什麼？

5.電影阿凡達的「靈魂之樹」是受到蘇珊•西馬德(Suzanne Simard)的樹木研究啟發，這位加拿大 學者的家族世代以何為生？

6.非洲安哥拉的沙漠之中有一種極長壽的植物，一生只長兩片葉，這是什麼植物？

7.榮登金氏世界紀錄「全球產卵最多的魚類」，一次可產卵3億顆，那是什麼魚？

8.世上硬度最高的天然物質是鑽石，但若純粹比抗拉強度(最不易被拉斷)，最強韌的材料是什麼？

9.《曼托瓦報》創刊於1664年，至今仍在發行出版，是世界最古老報紙，這是在哪一個國家？

10.美國境內有一條河叫「加拿大河」(Canadian River)，您知道它流經哪4個州嗎？

答案：1.何足道 2.凱撒 3.菊花 4.電影院 5.伐木 6.千歲蘭 7.翻車魚 8.石墨烯 9.義大利 10.科羅拉多、新墨西哥、德克薩斯、奧克拉荷馬