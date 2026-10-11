海外旅遊／挪威奧斯陸 諾貝爾和平獎的故鄉

奧斯陸市政廳，諾貝爾和平獎頒獎地點。(圖皆為作者提供)

AI摘要 文章摘要整理： 文章以奧斯陸的諾貝爾和平獎為起點，延伸介紹挪威首都、柏根、利勒哈默與木蘭鐵路等景點，並描寫當地歷史、文化、環保交通與美食風情。

我曾經以為諾貝爾 五項頒獎禮都在瑞典 舉行，來到挪威 （Norway）才知道，其中一項和平獎（Nobel Peace Prize）在該國首都奧斯陸（Oslo）頒授。再度領悟先賢的教誨，「紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行」。

★頒和平獎 奧斯陸見證榮耀

諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize）每年12月10日在奧斯陸市政廳頒發，這一天也是諾貝爾逝世紀念日。出席人員包括挪威王室、挪威諾貝爾委員會成員、國際嘉賓以及獲獎者。如今現場通過YouTube或串流媒體直播，民眾可以免費觀看頒獎典禮。

諾貝爾和平獎旨在表彰為促進人類和平及民主做出重要貢獻的人士。在迄今超過130位得獎人名單中也有兩位華人，他們是1989年西藏宗教領袖十四世達賴喇嘛，以及2010年中國異議士劉曉波。當年劉曉波還被關押在監獄裡，未能到場領獎，但現場給他留了一張椅子。在聚光燈下，這張空椅子格外令人印象深刻和心靈震撼。

奧斯陸市政廳背面，大樓中央有「諾貝爾和平中心的」英文標識。(圖皆為作者提供)

導遊介紹，諾貝爾（Alfred Nobel）是一位瑞典科學家，也是一位博學家，發明創造頗有成就，專利申請使他非常富有。但隨後諾貝爾意識到，人們將他最著名的發明——炸藥，製造爆炸物用於戰爭，這使他感到內疚。後來他說，「也許我應該設立一個獎項，用來獎勵那些為和平做出貢獻的人們」，這便是諾貝爾和平獎的由來。

我們都很好奇，為什麼和平獎頒獎禮選在另一個國家舉行？導遊解釋，諾貝爾在遺囑中明確規定，和平獎必須由挪威議會選出的委員會頒發，這使得奧斯陸成為該獎項及其博物館等專屬機構的官方所在地，其中的諾貝爾研究所（Nobel Institute）每年只有一項工作，評選和平獎得主。

但諾貝爾並沒有解釋為什麼他會選擇奧斯陸頒發和平獎，學界有一種說法，在北歐三個國家中，挪威被認為是最和平的。她在中世紀成為丹麥的一個省，之後又成了瑞典的附屬國，直到1905年挪威君主制的建立才標誌著獨立。所以，此前挪威是一個從未真正掌控其外交政策的國家，一直跟隨外國的步伐。

我們站在戶外瞻仰奧斯陸市政廳，這是一座黃色的兩層樓房，外牆中央寫有「NOBEL PEACE CENTER」（諾貝爾和平中心）英文字樣。該建築擁有66公尺和63公尺高的兩個小方塔，正面及四周有大量生動的浮雕與雕塑，表現挪威人的勞動、神話與日常生活。東塔掛有49口鐘的巨型鐘琴，定時演奏動聽的音樂。

挪威首都奧斯陸最繁華的商業大街熙熙攘攘。(圖皆為作者提供)

★挪威首都 經歷浴火重生

奧斯陸既是挪威的首都，也是該國最大的城市，始建於17世紀，目前人口約70萬。城市基本上由兩個區域組成：一個是歌劇院後面的老城區，另一個是新城區。

在地導遊介紹，1624年8月一場持續3天3夜的大火幾乎摧毀了整座城市。災後，政府制定了一條法律，在奧斯陸建房必須採用磚石建材。所以，我們看到了建築實例，舊城區完全是用木頭建造的，而新城區則全是磚石結構。

奧斯陸市中心的現代化建築群設計。(圖皆為作者提供)

卡爾約翰大街（Karl Johan gate）是奧斯陸的主要商業街和林蔭大道。這條街長約1.4公里（0.8英里），直接連接奧斯陸的兩大地標：東端的中央車站和西端山上的皇宮。這條街以19世紀初統治挪威和瑞典的國王卡爾·約翰三世（Karl Johan）命名。沿著大街步行，大概35分鐘就遊覽了整個市中心。

卡爾約翰街大部分都是步行街，沒有機動車輛，購物非常方便，但物價也很高。奧斯陸商店的營業時間通常在上午10點到下午5點之間，有時會到晚上7點。

首日，我們在Aton Hotel Opera旅館享用晚餐，前菜是烤羅馬生菜沙拉，有醃茴香、芥末和香草。主菜是油封雞腿配芹菜、羽衣甘藍和乳酪。甜點是巧克力醬、醃製黑加侖（也叫黑醋栗）、焦糖杏仁和海鹽，還包含一杯飲料，例如啤酒、葡萄酒、軟飲、咖啡或茶。

★雨城柏根 清新沁人心脾

柏根（Bergen）是挪威第二大城市，曾經也是首都，後來才遷都奧斯陸。柏根也被稱為「歐洲的雨城」，每年降雨多達260至280天。今年歐洲天氣比較炎熱乾燥，所以，柏根可能是最好的去處。在這裡，我們看到了綠色牧場和青山翠谷，呼吸沁人心脾的新鮮空氣。導遊說，「歐洲再也找不到比這裡更乾淨的地方了」。

在挪威，最受歡迎、消費量最大的魚是鮭魚（Salmon），其次是鱈魚（Cod）。雖然鮭魚在現代消費和全球出口中佔據主導地位，但鱈魚作為挪威的傳統主食，具有深厚的歷史和文化意義。

柏根魚市（Fish Market in Bergen）坐落在市中心，自13世紀以來一直是商人、農民和城市居民之間最重要的貿易場所之一，這裡有新鮮的魚類和海鮮，以及水果、漿果和蔬菜。室內魚市全年開放，而露天魚市則從5月1日起開放，持續整個夏季。

挪威是一個以漁業為傲的國家，柏根魚市或許是繁榮的漁業文化最顯著的象徵。800年來，這座城市一直是挪威魚類貿易中心，也開發了不少美味菜餚。「沒有嘗過柏根魚湯（Bergen fish soup），不能說來過柏根」，導遊透露這道菜的秘方。

首先，將洋蔥丁、韭蔥丁、茴香丁稍微炒一下，或者加一點胡蘿蔔丁；然後，在鍋裡放入奶油，確保黃油充分攪拌，熬製成高湯後，再把魚塊放進去，但烹煮時間不能太久，魚肉才能保持鮮嫩的口感。

當地一位廚師比爾凱利（Birkeli）也貼文分享了製作方法：「傳統的柏根魚湯略帶酸甜口味，所以我們用醋和糖調味。魚湯的配料，我們用的是切碎的蔬菜、帶邊的魚丸，以及少許酸奶油和普通奶油。」

挪威1994年冬季奧運會高台滑雪場。(圖皆為作者提供)

★利勒哈默 1994冬奧小鎮

利勒哈默（Lillehammer）是挪威一個風景優美的小鎮，因舉辦1994年冬季奧運會而聞名，並且全年都是戶外運動、高山滑雪和文化遺產的熱門目的地。此外，挪威王后的故居也在這裡。

1994年冬季奧運會於1994年2月12日至27日在利勒哈默舉行。這是第一次在小鎮而非大城市舉辦的冬季奧運會，也是唯一一屆由於奧運賽程調整，在上一屆冬季奧運會僅兩年後就舉辦的冬奧會。

主賽場是一個跳台滑雪場（Ski Jumping Arena），包含一座臨界點123和跳台尺寸138的大跳台，以及一座臨界點90和跳台尺寸100的小跳台。這屆冬奧會的跳台滑雪三個項目、北歐混合式滑雪兩個項目，以及開閉幕典禮都在此地舉行。

在家鄉父老面前，挪威速滑選手約翰·奧拉夫·科斯（Johann Olav Koss）以三枚金牌和多項世界紀錄的成績，點燃了全場觀眾的熱情。

女子花式滑冰比賽，因美國選手南希·克里根（Nancy Kerrigan）和湯尼妮·哈丁（Tonya Harding）之爭而備受全球關注。此前，在國內選拔賽上，哈丁的前夫買兇，用木棍打傷了克里根的腿部，成為轟動一時的重大事件，受害者也博得社會深厚同情。在這屆奧運會上，克里根克服傷痛獲得銀牌，不負眾望。

我們搭乘露天雙人吊椅纜車（Chairlift）沿著跳台一側緩緩升空，直達冬奧會的跳台頂端，下車後站在山頂上俯瞰利勒哈默爾市容與挪威最大湖泊米約薩湖（Mjøsa）的壯麗全景，體驗「會當凌絕頂，一覽眾山小」的感受。但也有少數遊客步行登頂，挑戰跳台旁側共936階的觀景步道。

挪威王后索妮亞（Queen Sonja，右一）的童年故居。(圖皆為作者提供)

★平民王后 婚期苦等九年

歐洲民間童話「灰姑娘」家喻戶曉，挪威也有一個現實版的故事。挪威王后索妮亞（Queen Sonja）的童年故居位於利勒哈默（Lillehammer）的邁豪根露天博物館（Maihaugen Open-Air Museum）內。這座別墅最初建於1935年，經過精心修復得以保留，對於挪威王室歷史意義非凡。

索妮亞王后出身平民，她和當時的王儲哈拉德（Crown Prince Harald）等待九年之久，才獲得奧拉夫五世國王（King Olav V）的結婚許可。在他們戀愛期間，這棟房子成為這對情侶的避風港，讓他們可以私下約會，遠離公眾的視線。

如今故居的底層完全恢復了1968年的原貌，反映了索妮亞嫁入王室的那一年。故居的上層依照她童年時期（1940年代）的風格佈置。這棟樓是經典的20世紀30年代建築風格，包括坡屋頂、鋼軌陽台、轉角窗以及鮮豔的時代色彩。

王后故居只有在夏季（6月1日至10月中旬）才對遊客開放，可以進入室內參觀，其他時間只能透過窗戶欣賞保存完好的內部裝飾。我們碰巧是在夏季來訪，進入室內樓上樓下房間參觀。印象中這是中產階級的住宅，窗明几淨，大方精緻，全無奢華之氣，養成小家碧玉。

★雙體渡船 體驗綠色科技

從起點奧斯陸到終點柏根，沿途停靠了幾個小城鎮，分別搭乘火車和渡輪，翻山越嶺，跨海渡江，享受觀光之旅，見證了世界領先的環保措施，守護青山綠水。

從海面欣賞美景是一次難忘的體驗，我們搭乘的遊輪長400呎，船體寬度15呎，每個人都可以站在甲板上或坐在休息室裡，欣賞令人驚嘆的景色。遊船帶領我們穿越壯麗又寧靜的景色，峽灣兩側聳立著陡峭的山峰，白練般的瀑布傾瀉直下，飛珠濺玉，其中的薩格弗森瀑布（Sagfossen falls）令人嘆為觀止。

挪威處處青山翠谷景色優美，遊人手機留影。(圖皆為作者提供)

峽灣中點綴著許多小農場和村莊，其中，Undredal小村莊以山羊奶酪和木板教堂而聞名，在這裡，時間彷彿慢了下來。

靠近古德旺根(Gudvangen)最窄處，峽灣僅有250公尺寬，而懸崖峭壁則高達1000多公尺，彷彿走進了一幅畫中。

挪威的雙體渡船（Catamaran Ferries）是峽灣交通與觀光的核心工具，以高速度、高穩定性及全電動環保聞名於世。無論是沿海居民日常通勤的「高速快船」，還是帶領遊客穿梭於峽灣的觀光遊輪，挪威大力推動全電動、太陽能與電池混合動力的雙體船，航行時近乎零噪音、零震動且無廢氣排放，能最大程度減少對峽灣生態與鯨魚等野生動物的干擾。東道主提供可持續、無汙染的水運工具，幫助國際遊客體驗挪威的自然風光。

景區瀑布飛流直下，壯美震撼。(圖皆為作者提供)

★木蘭鐵路 最美火車之旅

木蘭鐵路（Flåm Railway）也許是世界上最陡峭也最美麗的火車線路之一，旅程從木蘭出發，最終抵達米達爾（Myrdal）。我們穿越了壯麗的木蘭山谷（Flåm Valley），從海拔零度攀升至海拔867公尺，沿途欣賞到巍峨的山脈、鬱鬱蔥蔥的綠色風光和飛流直下的眾多瀑布。

大約一個小時的觀光火車之旅，途中在科斯福森瀑布(Kosforsen Waterfalls)停留，導遊強烈建議我們下車去看看，那裡有北歐神話傳說中的山神，可以尋找他們在岩石上翩翩起舞的身影。

此行未能目睹山神，但瀑布確實非常壯觀。在青山翠谷之間，一條條白練似的瀑布飛流直下，不是流水潺潺，而是水聲隆隆，氣勢壯觀，使人想起李白的詩句，「飛流直下三千尺，疑是銀河落九天」。

火車抵達米達爾後，我們需要換乘另一趟火車前往沃斯(Voss)，等車時間只有十分鐘，可以去洗手間。從米達爾到沃斯只有十分鐘車程，火車乾淨、有效、無噪音，設計上盡可能減輕重量，維護著脆弱的海岸線。

導遊說，如果在春季和秋季更有機會體驗不同季節的美景。春天，人們從百花盛開的木蘭，一路欣賞到白雪皚皚的米達爾；秋天，可以飽覽沿途色彩斑斕的景色，感受金燦燦的秋色。或許還能親眼目睹山區的第一場白雪。

挪威多處可見「實踐綠色環保」的標語。(圖皆為作者提供)