談藝／史上最大規模亨利摩爾雕塑展 倫敦邱園開展
倫敦邱園舉辦亨利·摩爾史上最大戶外展，結合園區與溫室展出120件作品，呈現他對自然、人體與材質實驗的深厚關注。
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倫敦邱園舉辦亨利·摩爾史上最大戶外展，結合園區與溫室展出120件作品，呈現他對自然、人體與材質實驗的深厚關注。
一場精彩的亨利·摩爾(Henry Moore，1898-1986)雕塑展，正於倫敦西郊的邱園(Kew Gardens)皇家植物園登場，將持續展至2027年1月31日。
這場名為「亨利·摩爾：宏偉的自然」(Henry Moore: Monumental Nature)的展覽，是這位英國雕塑家迄今在全球舉辦過規模最大的戶外展覽。30件重量級作品分別陳列於園區，以及現存規模最大的維多利亞時代玻璃溫室「溫帶溫室」(Temperate House)中。
此外，雪莉·舍伍德(Shirley Sherwood)植物藝術館亦展出另外90件重要且極少公開的作品。這場與亨利·摩爾基金會合作呈現的新展覽，涵蓋了邱園全區320英畝範圍；相較之下，2007年邱園舉辦的摩爾作品展，則僅集中於園內少數特定區域。
富比士(Forbes)雜誌指出，這場不容錯過的展覽深入探討了摩爾的藝術生涯，以及他對自然、景觀與人體形態無止盡的迷戀。
名列聯合國教科文組織世界遺產的邱園，擁有超過5萬株綠色植栽，這些雕塑與各類植物相得益彰，展現亨利·摩爾作品從細膩造型到宏偉巨作的驚人廣度。這些雕塑經精心安置於邱園的樹木、景觀之中，以及溫室內部，建立起藝術與自然的對話，展現雕塑如何轉化人們對周遭空間的體驗。
亨利·摩爾視景觀為其雕塑的理想背景，認為自然環境能增強雕塑的視覺衝擊力，並深化其情感效果。此次展覽讚揚了與生態的連結，在藝術與景觀之間創造出獨特的互動；展品包括「Large Two Forms」、「羊」(Sheep Piece)、「大型側臥像」(Large Reclining Figure)、「尖環」(Oval with Points)、「側臥的裸女：手肘」(Reclining Woman: Elbow)、「鎖片」(Locking Piece)以及「三件式雕塑：脊椎」(Three-Piece Sculpture: Vertebrae)。
亮點之一的「大型側臥像」，創作於1983年，距離摩爾於1986年辭世僅三年。這座雕塑矗立於邱園著名的寶塔前方，凸顯了他創作中較少人知、對玻璃纖維的實驗。儘管摩爾最常用石材與青銅創作，但他自1950年代起便開始探索玻璃纖維，並在1960至1970年代更廣泛地運用此材質，為他的藝術開闢了不同的可能性。玻璃纖維既輕盈又堅固，能塑造成用石材或青銅難以實現的形態，也使他的構想得以製成大型作品。摩爾常將此作為創作過程中的過渡，而非最終材質；有時他會從小模型開始，將其放大為較大模型，再以此為基礎製作最終的青銅雕塑。
在雪莉·舍伍德植物藝術館內，逾90件小型作品展現了亨利·摩爾的不同面向。素描、模型、青銅雕塑與木雕作品，既可窺見他對自然形態的著迷，也呈現了創作構想如何從小型研究發展為紀念性雕塑。畫廊內的展覽以一系列木雕作品作結，部分取材自珍稀的榆樹，讓觀眾得以更近距離觀察他的技巧以及與材質的關係。
邱園在西薩塞克斯郡(Sussex)的分館韋克赫斯特莊園(Kew Wakehurst)舉行的聯展「亨利·摩爾與更多」(Henry Moore and more)，則是對邱園亨利·摩爾展更實驗性的呼應，該展將持續至2027年5月23日，在535英畝的景觀中，將亨利·摩爾的四件雕塑與當代藝術家貝古姆(Rana Begum)、伊凡斯(Rafael Pérez Evans)及韋斯(Paloma Varga Weisz)的作品並陳，以周圍草地、草坪與林地，來探索摩爾長期以來對雕塑與自然景觀之間關係的關注。
因為展覽橫跨邱園320英畝全區，戶外陳列30件大型作品，另有90件小型創作在館內展出，規模遠超2007年僅限部分區域的舊展。 展品包括Large Two Forms、Sheep Piece、Large Reclining Figure、Oval with Points等，亮點是1983年的Large Reclining Figure，展現摩爾對玻璃纖維與大型造型的實驗。 邱園展著重摩爾作品與植物、景觀的對話，呈現經典雕塑與小型研究；韋克赫斯特聯展則把摩爾作品與3位當代藝術家並置，探索雕塑和自然地景的實驗性互動。
精華 FAQ
因為展覽橫跨邱園320英畝全區，戶外陳列30件大型作品，另有90件小型創作在館內展出，規模遠超2007年僅限部分區域的舊展。
展品包括Large Two Forms、Sheep Piece、Large Reclining Figure、Oval with Points等，亮點是1983年的Large Reclining Figure，展現摩爾對玻璃纖維與大型造型的實驗。
邱園展著重摩爾作品與植物、景觀的對話，呈現經典雕塑與小型研究；韋克赫斯特聯展則把摩爾作品與3位當代藝術家並置，探索雕塑和自然地景的實驗性互動。
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