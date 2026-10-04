談藝／史上最大規模亨利摩爾雕塑展 倫敦邱園開展

在倫敦聖詹姆斯廣場佳士得總部附近，一名佳士得員工站在亨利·摩爾名為「帶尖角的橢圓」(Oval with Points)的雕塑作品後欣賞。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 倫敦邱園舉辦亨利·摩爾史上最大戶外展，結合園區與溫室展出120件作品，呈現他對自然、人體與材質實驗的深厚關注。

一場精彩的亨利·摩爾(Henry Moore，1898-1986)雕塑展，正於倫敦西郊的邱園(Kew Gardens)皇家植物園 登場，將持續展至2027年1月31日。

這場名為「亨利·摩爾：宏偉的自然」(Henry Moore: Monumental Nature)的展覽，是這位英國雕塑家迄今在全球舉辦過規模最大的戶外展覽。30件重量級作品分別陳列於園區，以及現存規模最大的維多利亞時代玻璃溫室「溫帶溫室」(Temperate House)中。

亨利·摩爾創作的雕塑作品「斜倚的人像2號－橋樑支撐」(The sculpture Reclining Figure No. 2)矗立在羅德島州普羅維登斯市布朗大學校園的庭院中。(美聯社)

2024年11月，幾位女士坐在華盛頓特區國家美術館入口處亨利‧摩爾的青銅雕塑作品「刀鋒鏡兩件套」(Knife Edge Mirror Two Piece)前方。(路透)

此外，雪莉·舍伍德(Shirley Sherwood)植物藝術館亦展出另外90件重要且極少公開的作品。這場與亨利·摩爾基金會合作呈現的新展覽，涵蓋了邱園全區320英畝範圍；相較之下，2007年邱園舉辦的摩爾作品展，則僅集中於園內少數特定區域。

倫敦邱園棕櫚溫室前，玫瑰盛開。這座溫室將於2027年開始進行翻新工程，以保護這座維多利亞時代的標誌性建築溫室。(路透)

在英國倫敦肯辛頓花園內，亨利‧摩爾的雕塑作品「拱門」，幾名跑者正好穿過。(路透)

富比士(Forbes)雜誌指出，這場不容錯過的展覽深入探討了摩爾的藝術生涯，以及他對自然、景觀與人體形態無止盡的迷戀。

名列聯合國教科文組織世界遺產的邱園，擁有超過5萬株綠色植栽，這些雕塑與各類植物相得益彰，展現亨利·摩爾作品從細膩造型到宏偉巨作的驚人廣度。這些雕塑經精心安置於邱園的樹木、景觀之中，以及溫室內部，建立起藝術與自然的對話，展現雕塑如何轉化人們對周遭空間的體驗。

亨利·摩爾於968-1970的作品「帶尖角的橢圓」(Oval with Points)。(取自維基公共領域)

亨利·摩爾視景觀為其雕塑的理想背景，認為自然環境能增強雕塑的視覺衝擊力，並深化其情感效果。此次展覽讚揚了與生態的連結，在藝術與景觀之間創造出獨特的互動；展品包括「Large Two Forms」、「羊」(Sheep Piece)、「大型側臥像」(Large Reclining Figure)、「尖環」(Oval with Points)、「側臥的裸女：手肘」(Reclining Woman: Elbow)、「鎖片」(Locking Piece)以及「三件式雕塑：脊椎」(Three-Piece Sculpture: Vertebrae)。

亮點之一的「大型側臥像」，創作於1983年，距離摩爾於1986年辭世僅三年。這座雕塑矗立於邱園著名的寶塔前方，凸顯了他創作中較少人知、對玻璃纖維的實驗。儘管摩爾最常用石材與青銅創作，但他自1950年代起便開始探索玻璃纖維，並在1960至1970年代更廣泛地運用此材質，為他的藝術開闢了不同的可能性。玻璃纖維既輕盈又堅固，能塑造成用石材或青銅難以實現的形態，也使他的構想得以製成大型作品。摩爾常將此作為創作過程中的過渡，而非最終材質；有時他會從小模型開始，將其放大為較大模型，再以此為基礎製作最終的青銅雕塑。

在雪莉·舍伍德植物藝術館內，逾90件小型作品展現了亨利·摩爾的不同面向。素描、模型、青銅雕塑與木雕作品，既可窺見他對自然形態的著迷，也呈現了創作構想如何從小型研究發展為紀念性雕塑。畫廊內的展覽以一系列木雕作品作結，部分取材自珍稀的榆樹，讓觀眾得以更近距離觀察他的技巧以及與材質的關係。

亨利·摩爾創作的雕塑作品「雙橢圓」（1966年），目前位於香港中環怡和大廈。(取自維基公共領域)

邱園在西薩塞克斯郡(Sussex)的分館韋克赫斯特莊園(Kew Wakehurst)舉行的聯展「亨利·摩爾與更多」(Henry Moore and more)，則是對邱園亨利·摩爾展更實驗性的呼應，該展將持續至2027年5月23日，在535英畝的景觀中，將亨利·摩爾的四件雕塑與當代藝術家貝古姆(Rana Begum)、伊凡斯(Rafael Pérez Evans)及韋斯(Paloma Varga Weisz)的作品並陳，以周圍草地、草坪與林地，來探索摩爾長期以來對雕塑與自然景觀之間關係的關注。

在倫敦佳士得拍賣行，一名女子正在欣賞亨利‧摩爾的畫作「搖椅3號」(Rocking Chair No.3 ）。 (美聯社)

亨利·摩爾創作的雕塑作品「國王與王后」(King and Queen)於2026年2月12日在倫敦佳士得拍賣行展出。(美聯社)