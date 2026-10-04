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封面故事／防詐篇／已付款機票失效需重買？當心被詐

記者張宏
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文章摘要整理：

本文提醒旅客留意航空客服詐騙，已有已付款機票遭稱失效、被迫重買的案例，應改用官網或信用卡資訊聯繫航空公司以防受騙。

從偽造航空公司客服、仿冒訂票網站，到假冒飯店與旅行社的聯絡訊息，詐騙手法愈發精密，讓不少旅客防不勝防。一名聯航(United Airlines)旅客近日發帖表示，已付款機票突然失效，被要求再掏3000元買機票，引發詐欺疑雲。

據TheTravel網站報導，一旅客日前在Reddit論壇分享，月前透過聯航官網預訂一家四口的機票，並使用聯航聯名信用卡支付約3000元。訂票後不僅收到確認資訊，也已完成信用卡帳單付款；但在出發前一天，他突然發現無法透過聯航手機應用程式辦理線上報到(Check-in)，系統持續顯示錯誤訊息。當他聯繫客服時，竟被告知原先機票「無效」，若想如期搭機，必須重新購買機票。為避免假期泡湯，他最終額外支付約3000元重新出票。

大批網友懷疑這可能是典型的航空客服詐騙案。有網友指出，許多旅客在航班出現問題時，往往透過搜索引擎查找客服電話，若誤撥假客服號碼，便可能落入詐騙陷阱。

事實上，航空客服詐騙近年已成為旅遊產業的重要風險之一。根據美國聯邦貿易委員會(FTC)警告，詐騙分子經常透過仿冒網站、假社群媒體帳號或偽裝客服專線，冒充航空公司員工，藉此騙取信用卡資料、銀行資訊或額外付款。

ABC電視台報導，2025年美聯航曾爆出重大客服詐騙案。一乘客因航班取消致電客服改票，卻被轉接至詐騙者。對方以重新購票後可獲退款為由，誘導其支付約1萬7000元，最終款項並未進入航空公司系統，乘客也未收到退款。

建議旅客應養成直接透過航空公司官網、App或信用卡背面提供的客服資訊聯繫業者的習慣，避免使用搜尋廣告、社媒留言或不明網站提供的聯絡方式。同時，不要透過電話、簡訊或即時通訊工具提供信用卡號碼、銀行帳戶資訊及驗證碼。若已發生可疑交易，應立即聯絡發卡銀行提出爭議，保留所有交易紀錄、電郵與通話證據，可向FTC舉報冒名頂替者。

精華 FAQ

  • 他透過聯航官網訂票並完成付款後，出發前一天卻無法線上報到，客服又稱機票無效，要求重買。由於前後資訊矛盾，網友懷疑可能涉及假客服或詐騙流程。

  • 常見手法包括仿冒航空公司網站、假社群帳號、偽裝客服專線，甚至在搜尋引擎廣告中混入假電話。旅客一旦急著處理航班問題，最容易誤撥到詐騙者。

  • 應直接透過航空公司官網、App或信用卡背面客服聯繫，不要提供卡號、帳戶或驗證碼；若已付款有異常，立刻通知發卡銀行爭議款項，並保存通話與交易紀錄供舉報。

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