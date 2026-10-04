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封面故事／郵輪篇／港口費小費齊漲 郵輪夢變貴

記者張宏
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郵輪公司的小費也在上漲，如名人郵輪公司將所有艙房類型的每人每日小費提高1.5美元...
郵輪公司的小費也在上漲，如名人郵輪公司將所有艙房類型的每人每日小費提高1.5美元。圖為名人郵輪Edge/Celibrity Cruise Edge。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

郵輪業受全球漲價潮影響，港口費、乘客費與各類附加費陸續上調，墨西哥、巴塞隆納與波士頓皆有新收費措施，多家郵輪公司也提高小費與燃油費。

萬物皆漲的風，吹到了郵輪業，不同國家的港口費和乘客費、郵輪公司的小費和綠色費等都開始上漲且會持續上漲。8月1日起外國遊客前往墨西哥的郵輪乘客費提高一倍，這項被稱為「非居民稅」的費用從5元增加到10元，由郵輪公司在預訂時收取。且這是分階段漲價的第一步，2027年7月1日費用將上漲至15元，2028年8月1日上漲至21元。

今年5月，西班牙巴塞隆納市長宣布一項提案，擬將每日4歐元的市政附加費提高一倍，適用在巴塞隆納停留時間不足12小時的郵輪，但不包括從巴塞隆納出發或返回巴塞隆納的郵輪。該附加費提案尚待市議會批准，預計2027年後生效。

波士頓的麻薩諸塞州港務局2026年起向抵達郵輪的旅客收取每人3元費用，之後逐年上漲，到2030年漲至15元，收入主要用於郵輪碼頭改善、設施升級及岸電等項目。

郵輪公司的小費也在上漲，如名人郵輪公司將所有艙房類型的每人每日小費提高1.5元，新的標準艙小費為19.5元(原為18元)，禮賓艙和水療艙小費20.5元(原為19元)，靜謐套房小費24.5元(原為23元)。

Carnival郵輪今年4月把普通艙每日小費提高到17元，套房是19元，Princess郵輪提高到普通艙18元、Mini-Suite等19元、Suite 20元。StarDream Cruises(星夢郵輪)今年新增燃油附加費，最高可達每天26元。 荷美郵輪公司(HAL)6月提高小費，標準艙是每人18元(原價17元)，套房是每人20元(原價19元)。

精華 FAQ

  • 內文提到墨西哥、巴塞隆納與波士頓都在調整郵輪費用，涵蓋乘客費、市政附加費與港務相關收費，顯示各地正以不同名目向郵輪旅客加徵成本。

  • 墨西哥自8月1日起把非居民稅從5元提高到10元，等於翻倍；之後還會分階段上調，2027年7月1日升至15元，2028年8月1日再漲到21元。

  • 多家郵輪公司已提高每日小費，像名人、Carnival、Princess與HAL都調整標準艙與套房費率；星夢郵輪則新增燃油附加費，最高每天可達26元。

墨西哥 小費 郵輪

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