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封面故事／吃喝篇／等不及了？秋季商品提前上架

編譯陳韻涵
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知名美式速食連鎖店「速音」(SONIC Drive-In)宣布推出全新「熱秋」(...
知名美式速食連鎖店「速音」(SONIC Drive-In)宣布推出全新「熱秋」(Hotumn)系列飲料，為傳統以溫熱為主的秋季風味帶來清涼的反轉體驗。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

南瓜香料飲品與萬聖節商品愈來愈早登場，Dunkin’、星巴克與零售業者提前布局，反映消費者在高溫與季節期待下，正把秋季消費時程不斷往前推。

近年秋季提早報到的現象漸趨明顯，從南瓜香料拿鐵等秋季食品，到萬聖節裝飾與服裝，消費者開始在夏季尚未結束前就搶先採購。數據顯示，這股「季節提前效應」不只是消費者的錯覺，年輕族群提早規畫、零售業者延長季節消費周期，以及炎熱夏季讓民眾更加期待秋天，種種因素讓秋季商品愈來愈早出現。

紐約郵報報導，Dunkin’去年8月20日推出廣受歡迎的南瓜香料拿鐵，星巴克(Starbucks)則在8月26日讓這款秋季飲品回歸；今年，兩大咖啡連鎖店提前一天推出秋季商品，Dunkin’8月19日釋出秋季菜單，星巴克則在25日推出南瓜香料拿鐵。

消費數據顯示，民眾對秋季商品的需求逐年提前。生鮮雜貨即時配送平台Instacart指出，2024年含有南瓜香料商品的訂單，季節性需求高峰出現在9月17日，比2023年提早十天；南瓜相關商品的需求增加與降溫的時間都提早，但南瓜香料咖啡奶精、優格等商品的訂單，在11月感恩節前仍會再度攀升。

外送平台DoorDash在2025年報告中，以「南瓜香料的沖泡時機比以往任何時候都更早」，來形容這項趨勢。

該報告指出，南瓜香料拿鐵需求在8月19日達到高峰，比2021年提早約14天；在家製作秋季風味飲品的食材，雜貨訂單甚至從7月下旬就開始增加。

除了食品外，萬聖節採購模式也出現類似變化。

全美零售聯盟(National Retail Federation, NRF)調查顯示，2025年已有49%消費者在10月前購買萬聖節商品，十年前的比率僅34%。

NRF表示，18歲至24歲的年輕消費者特別傾向提早準備，愈來愈多人期待秋季的到來，或將萬聖節視為最喜愛的節日之一，因此會預先安排採買。

NRF指出，年輕族群提前購買萬聖節商品並非「衝動購物」，而是有意識的事前規畫；調查發現，年輕消費者較常表示，希望避免等到最後一刻才匆忙購買裝飾品與服裝所帶來的壓力。

亞利桑納州立大學(Arizona State University)社會心理學教授瓦爾能(Michael Varnum)指出，季節變化會影響人的心理、生理和行為，如人體及荷爾蒙對光照、氣溫與氣候變遷的反應，疾病、旅行及人口流動等季節性變化，也可能影響人類的生活模式。

瓦爾能表示，傳統、儀式與時程安排也會影響行為模式，但氣候變遷可能強化趨勢，夏季愈來愈熱，不僅讓人們更期待涼爽的秋季提早到來，也讓南瓜香料、秋季裝飾及萬聖節商品提前在盛夏出現。

精華 FAQ

  • Dunkin’與星巴克都比往年更早推出南瓜香料拿鐵，Instacart也指出南瓜商品需求高峰提前到9月17日，DoorDash更發現相關需求在8月中就已達高峰，顯示季節消費明顯前移。

  • NRF調查顯示，18歲至24歲族群更傾向提早準備，主要是把萬聖節視為喜愛節日之一，也希望避開最後一刻採買裝飾與服裝的壓力，因此多半是有計畫地提前購買。

  • 專家指出，季節變化會影響人的心理、生理與行為，而夏季愈來愈熱，會讓人更期待涼爽秋天到來；再加上傳統、儀式與消費時程安排，秋季商品便更容易在盛夏提前上市。

萬聖節 星巴克 南瓜

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