城鎮傳真／麻州女巫之城 天天萬聖節

黃昏時刻，女巫博物館裡面亮起紅色的火光。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 本文介紹萬聖節的歷史淵源與美國塞勒姆如何因女巫審判與節慶觀光，成為每到10月便充滿鬼魅氛圍的「女巫之城」。

美國每年最歡樂的節日要數萬聖節 了，百無禁忌的美國人上至百歲童心未泯的長者，下至蹣跚學步的嬰兒，都會打扮成牛鬼蛇神，各式卡通電影人物或社會名人，在搞笑模仿中尋找歡樂和詭異刺激。孩子們扮成鬼靈精怪挨家挨戶要糖(trick-or-treating)，平日所有的煩惱都在嘻嘻哈哈和尖叫聲中沒了蹤影。

萬聖節始於2000多年前凱爾特人(Celtic)的豐收節「薩姆海因」(Samhain)，時間為從10月31日的落日到11月1日落日。凱爾特人主要分布在愛爾蘭、英國和法國北部，他們在11月1日慶祝新年，11月1日標誌著秋收的結束和寒冷的冬天的開始。

生與死的界線模糊

他們認為，10月31日晚上生者與死者之間的界限變得模糊了，於是每到那晚，他們就點燃巨大的篝火，穿著動物皮毛來欺騙或嚇跑鬼魂。這個傳統後來也隨著歐洲移民帶到新大陸，並演變為現在的萬聖節，它不以驅鬼為目標，只是純粹搞怪好玩。從10月起就有人在門口布置萬聖節的裝飾了，南瓜、蜘蛛網、墓碑、骷髏架、巫婆和魔鬼全部出動，從門口鋪到草地，加上暗色的燈光在黑暗中一閃一閃，將房屋變成活靈活現的鬼屋。商店9月就賣起了萬聖節飾物、服裝和糖果，對準節日趣味，從不失焦。 10月的女巫博物館布置了南瓜。(本報資料照片)

商店裝飾充滿萬聖節氣息。(作者提供)

喜歡萬聖節主題的人，有個好地方是不容錯過的，它就是麻薩諸塞州的塞勒姆市(Salem)，這裡的萬聖節不只有一天，而是每一天，因為這個城市就是有名的女巫之城，整個小城只有一個主題一一女巫。從博物館到商店到餐館到購物中心都與女巫有關，吸引了世界各地的遊客。在整個10月期間，這裡更為熱鬧，全城裝點成萬聖節的特色，並有各種萬聖節主題的遊行、藝術節和電影節，遊客扮成各式怪咖在街上遊走也很有看點。

塞勒姆市在波士頓以北16哩，是一個港口小城，約4萬人。但在18世紀中葉，它是北美重要的國際港口，1790年為美國的第六大城市，有「新世界威尼斯」的美譽。在獨立戰爭期間，塞勒姆商船變身海盜船，幫助對抗英國。

女巫審判真實存在

塞勒姆的別名是和平之城，但因為1692年2月到1693年5月期間對巫婆神棍的大審判及其後轉變為世界萬聖節之都，女巫之城這個別名更為人熟知。

女巫大審判最初起於幾個小女孩的投訴，說身體被看不見的針扎和捏痛，並且行為怪誕，後來像傳染病一樣有更多的受害人出現，於是引發當地對巫婆神棍的大審判。在那段期間，有超過200人被指控。30人被判有罪，其中19人被處極刑。當時的審判依靠三種證據：一是供詞，二是兩名目擊者對巫術行為的證詞，三是幽靈證據。

當受折磨的女孩發癲時，她們會與看不見的襲擊者互動，證明女巫的邪靈在折磨她們，這有點像亞洲民間巫術打小人。由於法院允許夢境和異象作為定罪的有效證據，這使得被告幾乎不可能為自己辯護來對抗看不見的、超自然的所謂罪證。 女巫主題店。(作者提供)

這場審判牽涉之廣和懲罰之重引起社會的巨大爭議，有人認為這是仇家做的局，有人認為是疾病造成這些女孩行為怪誕，與巫術無關。巫術如果真有法力，那些巫婆神棍就不會坐以待斃。但當時人們的普遍認知就在神靈的範圍，神代表正義，風調雨順大豐收、平安快樂身體好都是神跡，讚美神。巫婆神棍代表邪惡，發生了解釋不了的邪靈之事，人們唯有聯想到巫婆神棍，大家就只能按照這種認知去判斷是非，因而出現了這一系列臭名昭著的審判。

這個市內保留著一個小小的女巫屋博物館，始建於1642年，其實它是當時法官的住所，因為與大審判有直接關係，後來被人稱為女巫屋，現在被列入國家歷史遺蹟名錄。在屋內除了陳列著那個年代的居家物品，二樓的一個角落擺著一個白色小布偶，旁邊的說明指它是從女巫家中搜出的巫術道具，女巫因此被判有罪。

商店餐館風格獵奇

埃塞克斯(Essex)步行街購物中心是小城的中心觀光街道，兩旁有各式神祕商店。此外，旁邊的街道也布滿鬼魅十足的商店、餐館、展覽館以及歷史墓地。女巫博物館和女巫地牢博物館(Salem Witch Museum & Witch Dungeon Museum)，七山牆歷史大宅(The House of the Seven Gables)，17世紀的古墓地(Charter Street Cemetery)，是訪問女巫之城的招牌熱點，讓獵奇的遊客留連忘返。

除了博物館、商店和餐館，商人們當然不會錯過其他發財機會，當地設有多個備受歡迎的導遊團，涵蓋了從1692年的女巫審判到海洋歷史、建築和當地鬧鬼傳說的一切。 想參加的遊客最好提前線上預訂票，特別是計畫在火爆的10月期間參觀的更應提早訂票。 女巫博物館前的公園也是好去處。(本報資料照片)

不怕邪的可以參加驚魂團，喜歡了解歷史的有歷史團、只是走馬看花的有城市觀光團等。此外，還有其他趣味活動如：女巫掃帚製作等等。總之，吃喝玩樂玩心跳，總有一款適合你。

迪士尼奇幻喜劇電影Hocus- Pocus(女巫也瘋狂)也是在該地取景拍攝而成，最初在1993年上映時票房失敗，但後來它成為巨大的季節性熱門和邪教經典。該片也為女巫之城帶來更大的知名度和觀光客。

金色10月，這個融合豐收、美景、搞怪狂歡的月分讓平凡庸碌的日子變得歡樂有趣，小精靈和老靈魂在冬季來臨之前都應該盡情享受一下。 女巫鎮的七個尖角的房子。(本報資料照片)