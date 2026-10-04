娛樂／「超異能快感」留創傷 2天后隔28年獲療癒

珊卓布拉克（右）與妮可基嫚（左）9月出席「超異能快感：魔法之書」（Practical Magic 2）洛杉磯首映，時隔28年再度攜手重現女巫姐妹情誼。（路透）

奧斯卡 影后珊卓布拉克（Sandra Bullock）與妮可基嫚（Nicole Kidman）時隔28年再度攜手合作拍攝續集電影，兩人於9月上映的浪漫奇幻電影「超異能快感：魔法之書」（Practical Magic2）電影中，回歸飾演女巫姐妹莎莉（Sally）與吉莉安歐文斯（Gillian Owens），也讓她們藉此機會回顧1998年首集電影「超異能快感」（Practical Magic）評價兩極的坎坷過往，以及後來意外翻紅的歷程。

美聯社報導，這兩部電影皆改編自作家愛麗絲霍夫曼（Alice Hoffman）的小說，1995年的小說「超異能快感」啟發首部電影，而她2021年出版的「魔法書」（The Book of Magic）延伸歐文斯家族的故事，成為續集電影的靈感來源。

布拉克回憶說道，首部電影當年的宣傳活動，堪稱她演藝生涯中最痛苦的經歷之一。她說：「超異能快感的宣傳活讓我留下很深的心理創傷，那真的很殘酷。」布拉克說，當時外界批評她們「太超過、太像女巫、女性角色太多、基調太多元」。當年反應不如預期，但布拉克認為這部電影並非真正失敗，只是需要時間沉澱和醞釀。她說：「我們沒有失敗，只是經歷波折。我們依然活躍在好萊塢，且能親自收穫這份努力的成果與回報，多麼幸運。」

女巫翻身獲肯定

布拉克說，她約莫六年前意識到，社會大眾對這部電影的評價已出現轉變，曾經的羞愧感也逐漸釋懷。她說：「我們當年以為自己在做一件美好的事，結果證明確實如此，只是整整晚了28年。」

布拉克認為，這部電影之所以能重獲新生，反映出社會對「女巫」觀感的轉變。她說：「『女巫』向來帶有負面意涵，但這個詞如今被重新定義，人們開始擁抱它並以此為榮。」

1998年電影「超異能快感」劇照。（取材自豆瓣電影）

對妮可基嫚而言，這部片由黑翻紅的意義與她個人更相關。她說：「開始有人走進我的生活圈並對我說，『你知道我最喜歡妳演的哪部片嗎？就是超異能快感。』我當時心想，『什麼？哇，好唷。』」

籌備拍攝續集期間，布拉克特地與孩子及其朋友們一同欣賞第一部電影，希望能從全新的視角切入故事。她說：「我想要一些全新的觀點，因為我們即將展開新篇章，新一代的小女巫即將登場。我想從一個我自己沒有想過的角度去理解這一切，也想聽聽他們的想法。」

預算有限壓力大

布拉克與妮可基嫚不僅擔綱主演片中要角，更身兼製片任務；她們坦言，第二集在預算有線的情況下拍攝，處處充滿現實挑戰，其中一大難題便是重建電影中最具代表性的場景，歐文斯家的房子。劇組此次選擇在英國倫敦的外景基地，完整搭建整間房子，而非如首部電影僅搭設臨時「外殼」。

布拉克說：「那是一段財務狀況極為艱難的時期，我們得對沖匯率風險。畢竟我們拍的不是那種超級英雄的大型電影，無法獲取龐大預算。」

妮可基嫚補充說道，「我們也很清楚，把成本控制在一定範圍內是我們的責任，這樣才能稍微喘口氣。我覺得，一旦預算超支，那種壓力會讓人崩潰。我們的生活壓力已經很大，不需要再有更多的額外壓力。」

「世代傳承很美」

「超異能快感」第二集延續歐文斯家族年輕世代的故事，由實力派新生代演員喬伊金（Joey King）和梅西威廉斯（Maisie Williams）分別飾演莎莉的女兒凱莉（Kylie）與安東妮亞（Antonia）。

喬伊金說：「我很珍惜這種『傳承接力』的感覺，我覺得這很美。這就像是我們走進前輩的世界，與她們一同完成這件事，能被視為接棒的人，真的是一份榮幸與禮物。」

威廉斯期待這部世代傳承的電影，能夠發展成歐文斯家族年輕女性的故事。她說：「我們真的很樂意繼續下去，超異能快感這本魔法書裡，還有許多等待我們去探索的內容。」