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娛樂／首部紀錄片上映 75歲「偽裝者」天后：不愛回顧過去

文／陳韻涵
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克里西海德與導演喬斯克勞利（左）、偽裝者合唱團鼓手馬丁錢伯斯（Martin Ch...
克里西海德與導演喬斯克勞利（左）、偽裝者合唱團鼓手馬丁錢伯斯（Martin Chambers，右）9月13日出席多倫多國際影展紀錄片「偽裝者」（Pretenders）首映紅毯。（路透）

英國搖滾天后克里西海德（Chrissie Hynde）向來不愛回顧過往，她厭惡自我神化，甚至不太喜歡面對鏡頭，堪稱紀錄片界最不情願的拍攝對象之一。著名紀錄片導演喬斯克勞利（Joss Crowley）費時多年唇舌說服海德，終於讓這位移居英國多年的美國著名樂隊「偽裝者合唱團」（the Pretenders）的主音兼吉他手點頭，同意拍攝生涯第一部授權紀錄片，紀錄這支開創性搖滾樂團的故事。

搖滾天后克里西海德（Chrissie Hynde）向來不愛回顧過往，她厭惡自我神化，甚至不太喜歡面對鏡頭，堪稱紀錄片界最不情願的拍攝對象之一。著名紀錄片導演喬斯克勞利（Joss Crowley）費了多年唇舌說服海德，終於讓這位「偽裝者合唱團」（the Pretenders）的主音兼吉他手點頭，同意拍攝生涯第一部授權紀錄片，紀錄這支開創性搖滾樂團的故事。

訂下規則：只受訪一次

海德為此次紀錄片拍攝訂定嚴格的條件，那就是她只願意接受一次在鏡頭前的訪談，也不希望片中出現太多「臉部特寫」，對象當然包括她自己。

這部名為「偽裝者」（Pretenders）的紀錄片已在多倫多國際影展首映，相較於當今充斥光鮮亮麗、高度授權操控的傳記紀錄片市場，這部作品因為海德直來直往的龐克態度而顯得格外突出，甚至被譽為「遲來已久的肖像作品」。

海德與克勞利首映結束後，於會場附近一間飯店接受美聯社記者採訪。對此，海德對於自己接受紀錄片訪問後，又要再度談論自己感到有點無法理解。

她說：「你不會走進我家浴室，看到牆上掛滿金唱片。我覺得回顧過去令人沮喪，我一點也不喜歡深陷其中。」

既然要拍 就要掌握話語權

現年75歲的海德坦言，她不會去看這部紀錄片。但若這個故事終究要被講述，她寧願自己掌握話語權，也不願交由他人「代言」。

海德說：「我希望這部片沒有矯情吹捧，沒有『女性搖滾人』那種老套輿論，也沒有面對面訪談，就只是單純談這個樂團。」

談及自己參與拍攝的抗拒程度，海德回憶說：「我們拍一次訪談，我當時想，好，這樣就夠了。結果喬斯又想要我再回去拍一次，他想多聊一些我的過去。我就打給我的經紀人伊恩（Ian）並跟他說：『我沒辦法再跟那傢伙聊，我才剛跟他聊兩個小時，我不會再談阿克倫（Akron）的事了。』。」

海德接著說，「喬斯後來剪了一支約十分鐘的預告片，裡面全是資料畫面，我一看就說：『好吧，那我願意拍。』這一行就是這樣，你做一件事，是為了以後不用再談它，結果卻得一直被逼著談下去，簡直不可思議。」

加入搖滾樂 嚮往反建制

紀錄片部分內容，聚焦海德最初單純渴望「加入一支樂團」的熱切信念。

她說：「我是1950年代出生的，並在1960年代成長，那時候的音樂真的是最好的。事後看來，我大概比其他人更認真看待這件事。但那都是過去式了。」

她接著說：「我還是喜歡看好樂團的表演，但已經不像20幾歲時那樣，非得衝去看現場，我已經喪失那種去體育場看一支老牌樂團表演三小時的動力了。」

海德解釋，搖滾樂對她而言，不只是音樂。

她坦言：「我以前認為樂團是一種逍遙法外的反建制存在。但現在大家都說：『喔，我們喜歡亡命之徒。』但你們根本不知道什麼叫亡命之徒，你們沒見過真正的亡命之徒，那種生活一點都不光鮮亮麗。但我還是認為，搖滾樂在本質上是反建制的，這個遊戲沒有規則，卻又處處是規則，我一直是這樣看待它的。」

英國搖滾樂團「偽裝者合唱團」主唱克里西海德2017年在西班牙爵士音樂節表演，這位...
英國搖滾樂團「偽裝者合唱團」主唱克里西海德2017年在西班牙爵士音樂節表演，這位龐克天后向來抗拒回顧過往，此次授權拍攝紀錄片堪稱破天荒。（路透資料照片）

精華 FAQ

  • 這是她生涯首部授權紀錄片《偽裝者》，由 Joss Crowley 花多年說服才拍成，並已在多倫多國際影展首映。它以偽裝者合唱團為核心，呈現她少見的公開回顧。

  • 她只願意接受 1 次鏡頭前訪談，也不希望有太多臉部特寫，尤其不想把自己拍得太突出。她還要求內容避免矯情吹捧，以及那種老套的『女性搖滾人』敘事。

  • 海德雖然不喜歡回顧過去，但認為如果自己的故事終究要被講述，就應由她掌握話語權，而不是交給別人代言。她希望影片只誠實談論樂團本身與搖滾的反建制精神。

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