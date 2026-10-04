娛樂／星艦迷航60年 新世代遇亂流
NBC電視網在1966年首播的科幻影集「星艦迷航記」（Star Trek，又譯「星際爭霸戰」、「星際旅行」）今年9月正式屆滿一甲子，全球各地掀起紀念熱潮：好萊塢星光大道、紐約Comic-Con都有專屬活動，倫敦科學博物館號召粉絲挑戰「最多人同時比出瓦肯手勢（Vulcan salute）」的金氏世界紀錄，國際太空站甚至有一名太空人配戴「奇異新世界」（Strange New Worlds，該系列中唯一持續推出新季的影集）紀念徽章值勤。在洛杉磯，人氣影集「匹茲堡醫魂」（The Pitt）卡司出席編劇工會基金會募款活動時，重現寇克艦長（James T. Kirk）讀完首集劇本「人之陷阱」（The Man Trap）的橋段。
這是一部橫跨60年、催生七部電視劇、逾十部電影、無數小說與電玩的長壽IP，卻也在慶生同時，被自家演員與創作者攤開檢視：這艘船，還能再航行多久？
從被砍到重生的奇蹟
NPR報導，「星艦迷航記」的誕生本身就是一則意外，原始創作者金羅登貝瑞（Gene Roddenberry）構想的是「一列開往星際的篷車隊」，但NBC看過試播集後直言不喜歡劇本、也不喜歡卡司，卻獨獨看中概念本身。喜劇泰斗露西爾鮑爾（Lucille Ball）的製作公司Desilu當時操刀試播集，正是她力挺才讓劇組拿到第二次試播機會，最終只留下「史巴克」（Spock）一角的演員李奧納德尼莫伊（Leonard Nimoy），並找來威廉夏特納（William Shatner）出飾寇克艦長。夏特納後來回憶，自己當時對整個世界觀相當著迷，只是劇組把故事拍得有些太一本正經，於是他主動為角色加入了幽默感。
然而戲劇性的是，這部後來被封為經典的作品，播出三季後就遭NBC腰斬。是死忠影迷發起連署搶救，才讓它在電視聯賣市場（syndication）延續香火，逐步壯大成今日的龐大宇宙。
用未來照見種族議題
「星艦迷航記」之所以歷久彌新，關鍵不在特效或冒險情節，而在於它擅長用「未來」包裝當下最尖銳的社會議題。1966年首播時，正值越戰爭議、民權運動與甘迺迪總統遇刺的動盪年代，羅登貝瑞卻在企業號艦橋上安排了俄羅斯裔領航員、日裔舵手光蘇魯（喬治武井 George Takei飾），以及非裔女性通訊官烏瑚拉（妮雪兒尼柯斯 Nichelle Nichols飾）。該劇播出時冷戰正打得如火如荼之際，讓「敵對陣營」的角色並肩作戰，本身就是一種溫柔而堅定的政治宣言。1968年，劇中寇克與烏瑚拉的一吻，更被視為美國電視史上首次出現的跨種族之吻。
喬治武井9月接受NPR採訪時說，星艦文化裡他最珍視的一句台詞，並非「生生不息，繁榮昌盛」（Live long and prosper）、「勇往直前，前人未至之境」（boldly go where no one has gone before）這些名言，而是「無限多樣性的無限組合」（I.D.I.C.，infinite diversity in infinite combinations）——他認為這才是羅登貝瑞真正想傳遞的訊息：亂世中，人類該學會欣賞而非恐懼彼此的差異。
武井本人也是日裔美國人，童年曾隨家人被關進二戰時期的集中營，這段經歷讓他格外能體會劇中「差異被接納」這套敘事的分量。曾在「星際爭霸戰：航海家號」（Star Trek： Voyager）飾演「九之七」的演員潔莉萊恩（Jeri Ryan）也持相同看法，她形容原始影集把「政治立場」包裝得毫不具威脅性，是一種對人類終將學會欣賞差異、停止內鬥的樂觀想像。
這種「用未來說當下」的手法，也延伸到科技想像層面。原始影集中寇克艦長隨身攜帶的掌上通訊器，日後被公認啟發了翻蓋手機的問世；劇中反覆探討的時空旅行悖論、與陌生生命形式接觸的倫理難題，也讓這部作品在通俗娛樂之外，多了一層科普與哲學思辨的重量。
對許多影迷而言，這些設定至今仍具現實意義，一名參與紐約義工團體「NYC Away Team」、擁有超過50套星艦服裝的40多歲影迷便表示，星艦系列一貫強調的倫理觀，以及對異文化抱持敬意的樂觀未來想像，是這麼多年來始終不變、也最打動他的核心價值。
鐵粉老化 新血不進
然而，60年後的今天，這份樂觀正遭遇現實考驗。據NPR報導，在「奇異新世界」飾演派克艦長、剛完成該劇最終季拍攝的演員安森蒙特（Anson Mount）直言，這個系列目前只有一個問題亟待解決：核心觀眾正在老化，而現行策略並未有效吸引新血，整個系列需要一套經過深思熟慮的計畫來扭轉局面。
問題部分出在時空環境的改變。老一輩影迷多半是透過電視台重播、放學後或周末守在螢幕前累積起對這個宇宙的忠誠度；電影版更曾一舉把系列推向主流觀眾。但上一部登上院線的「星際爭霸戰：浩瀚無垠」（Star Trek Beyond）已是十年前的作品，年輕世代幾乎沒有機會透過大銀幕入坑。
「奇異新世界」共同創作人阿基瓦戈德斯曼（Akiva Goldsman）則從產業結構切入，他認為串流時代徹底改變了觀眾追劇的耐性，如今的觀眾傾向只想看完一兩季就精彩的作品便轉台，這與從前「一部劇看十年」的收視關係已截然不同。
曾任「銀河前哨」（Deep Space Nine）多季節目統籌的艾拉史蒂芬貝爾（Ira Steven Behr）則提出另一種解讀：「星艦迷航記」誕生於一個相信「世界能靠社會運動變得更好」的年代，人們也普遍相信科技終將帶來更美好的未來。但在如今充斥社群媒體對立、假訊息氾濫，以及對AI資料中心反彈聲浪不斷的時代氛圍下，「科技終將帶來良善未來」這套敘事，早已失去了說服力。
新東家惹來政治疑慮
據報導，除了世代與科技的結構性挑戰，一股更微妙的政治陰影也籠罩著這個以「多元共融」立命的系列。派拉蒙天舞集團近年由執行長大衛艾里森（David Ellison）主導，該公司已於2025年撤除旗下多項多元、平等與共融（DEI）政策，此舉也讓潔莉萊恩忍不住質疑，外界對新一代星艦作品的冷淡反應，或許並非單純的創作水準問題，而是新東家未必真正認同這個系列一貫倡導的核心價值，也可能難以將這份訊息，安放進公司目前想走的方向裡。
與此同時，也有部分自稱死忠影迷批評新劇過度聚焦於身分認同與進步派議題，被貼上「過度政治正確」的標籤，貝爾則觀察到，這群觀眾往往更在意大場面的太空戰鬥，對於劇中原本承載的深層寓意興趣缺缺。
面對兩極評價，安森蒙特倒是抱持豁達態度。他坦言寧可讓作品因大膽創新而引發兩極討論，也不願端出符合所有人期待的四平八穩之作，因為若真的只求四平八穩，這個系列恐怕早已名存實亡。他也提到，「奇異新世界」拍攝期間曾推出音樂劇集數、甚至讓艦橋成員集體變身為布偶造型的實驗性劇情，儘管引來部分傳統派影迷不滿，但他認為唯有持續冒險，才撐得起這個系列走過六十年而不顯疲態。
休養生息或是徹底斷航
貝爾回憶，這已不是「星艦迷航記」第一次陷入停擺。2005年電視劇「進取號」（Enterprise）遭UPN取消後，系列足足沉寂了四年，直到2009年J·J·亞柏拉罕（J. J. Abrams）執導的電影重啟版才重新點燃香火。他認為，適度的休息未必是壞事，「即使是巧克力，吃得太多也會膩」。
眼下，派拉蒙+高層雖已對外表態希望開發新一代星艦作品，據悉也有另一個編劇團隊正在籌備新的星艦電影劇本，但截至目前為止，尚未有任何具體的影集或電影正式拍板定案。若這個狀態持續下去，明年恐將是近十年來，市場上首度出現「沒有任何新星艦作品在製作中」的空窗期。
負責開發新版電影的編導組合強納森戈德斯坦（Jonathan Goldstein）與約翰法蘭西斯戴利（John Francis Daley）透露，劇本仍在撰寫階段，新版本不會沿用觀眾熟悉的角色陣容，時間設定也會比過去任何一部作品都更深入未來。兩人期待這個新方向除了滿足老粉絲，也能吸引原本對星艦沒有特別情感的觀眾，帶來意外的驚喜。
對羅登貝瑞之子、現任羅登貝瑞娛樂公司執行長羅德羅登貝瑞（Rod Roddenberry）而言，父親的遺產或許早已超越了單一作品的成敗。他相信，若父親地下有知，會為這個系列始終勇於嘗試新事物而感到驕傲，無論成功與否，能夠一路走到今天，本身就值得向所有參與其中的創作者與影迷道謝。
（娛樂新聞組整理）
因為它不只是經典科幻影集，更是橫跨60年的文化符號，衍生出多部電視劇、電影與周邊作品，從好萊塢到倫敦、從Comic-Con到太空站，都有粉絲與官方活動響應。 它以未來故事包裝當代議題，從種族平權、冷戰對立到接納差異，傳達多元共融與I.D.I.C.理念，也讓科幻不只是娛樂，而是對現實社會與科技倫理的深層反思。 最大問題是核心觀眾逐漸老化，新世代吸引力不足，加上串流時代縮短追劇耐性，還有派拉蒙天舞集團撤除DEI政策引發價值疑慮，讓新作前景更不明朗。
精華 FAQ
因為它不只是經典科幻影集，更是橫跨60年的文化符號，衍生出多部電視劇、電影與周邊作品，從好萊塢到倫敦、從Comic-Con到太空站，都有粉絲與官方活動響應。
它以未來故事包裝當代議題，從種族平權、冷戰對立到接納差異，傳達多元共融與I.D.I.C.理念，也讓科幻不只是娛樂，而是對現實社會與科技倫理的深層反思。
最大問題是核心觀眾逐漸老化，新世代吸引力不足，加上串流時代縮短追劇耐性，還有派拉蒙天舞集團撤除DEI政策引發價值疑慮，讓新作前景更不明朗。
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