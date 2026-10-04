娛樂／星艦迷航60年 新世代遇亂流

「星艦迷航記」的瓦肯舉手禮，現已成為風靡全球的流行文化符號。（取材自豆瓣電影）

NBC電視網在1966年首播的科幻影集「星艦迷航記」（Star Trek，又譯「星際爭霸戰」、「星際旅行」）今年9月正式屆滿一甲子，全球各地掀起紀念熱潮：好萊塢星光大道 、紐約Comic-Con都有專屬活動，倫敦科學博物館號召粉絲挑戰「最多人同時比出瓦肯手勢（Vulcan salute）」的金氏世界紀錄，國際太空站甚至有一名太空人 配戴「奇異新世界」（Strange New Worlds，該系列中唯一持續推出新季的影集）紀念徽章值勤。在洛杉磯 ，人氣影集「匹茲堡醫魂」（The Pitt）卡司出席編劇工會基金會募款活動時，重現寇克艦長（James T. Kirk）讀完首集劇本「人之陷阱」（The Man Trap）的橋段。

這是一部橫跨60年、催生七部電視劇、逾十部電影、無數小說與電玩的長壽IP，卻也在慶生同時，被自家演員與創作者攤開檢視：這艘船，還能再航行多久？

從被砍到重生的奇蹟

NPR報導，「星艦迷航記」的誕生本身就是一則意外，原始創作者金羅登貝瑞（Gene Roddenberry）構想的是「一列開往星際的篷車隊」，但NBC看過試播集後直言不喜歡劇本、也不喜歡卡司，卻獨獨看中概念本身。喜劇泰斗露西爾鮑爾（Lucille Ball）的製作公司Desilu當時操刀試播集，正是她力挺才讓劇組拿到第二次試播機會，最終只留下「史巴克」（Spock）一角的演員李奧納德尼莫伊（Leonard Nimoy），並找來威廉夏特納（William Shatner）出飾寇克艦長。夏特納後來回憶，自己當時對整個世界觀相當著迷，只是劇組把故事拍得有些太一本正經，於是他主動為角色加入了幽默感。

然而戲劇性的是，這部後來被封為經典的作品，播出三季後就遭NBC腰斬。是死忠影迷發起連署搶救，才讓它在電視聯賣市場（syndication）延續香火，逐步壯大成今日的龐大宇宙。

用未來照見種族議題

「星艦迷航記」之所以歷久彌新，關鍵不在特效或冒險情節，而在於它擅長用「未來」包裝當下最尖銳的社會議題。1966年首播時，正值越戰爭議、民權運動與甘迺迪總統遇刺的動盪年代，羅登貝瑞卻在企業號艦橋上安排了俄羅斯裔領航員、日裔舵手光蘇魯（喬治武井 George Takei飾），以及非裔女性通訊官烏瑚拉（妮雪兒尼柯斯 Nichelle Nichols飾）。該劇播出時冷戰正打得如火如荼之際，讓「敵對陣營」的角色並肩作戰，本身就是一種溫柔而堅定的政治宣言。1968年，劇中寇克與烏瑚拉的一吻，更被視為美國電視史上首次出現的跨種族之吻。

1968年播出的「星艦迷航記」第三季中，寇克艦長與烏瑚拉接吻場面被視為美國電視史上最早跨種族吻戲之一。（取材自豆瓣電影）

喬治武井9月接受NPR採訪時說，星艦文化裡他最珍視的一句台詞，並非「生生不息，繁榮昌盛」（Live long and prosper）、「勇往直前，前人未至之境」（boldly go where no one has gone before）這些名言，而是「無限多樣性的無限組合」（I.D.I.C.，infinite diversity in infinite combinations）——他認為這才是羅登貝瑞真正想傳遞的訊息：亂世中，人類該學會欣賞而非恐懼彼此的差異。

武井本人也是日裔美國人，童年曾隨家人被關進二戰時期的集中營，這段經歷讓他格外能體會劇中「差異被接納」這套敘事的分量。曾在「星際爭霸戰：航海家號」（Star Trek： Voyager）飾演「九之七」的演員潔莉萊恩（Jeri Ryan）也持相同看法，她形容原始影集把「政治立場」包裝得毫不具威脅性，是一種對人類終將學會欣賞差異、停止內鬥的樂觀想像。

喬治武井2021年9月8日出席洛杉磯斯基爾博文化中心舉行的「星艦迷航記」55周年紀念活動。（路透資料照片）

這種「用未來說當下」的手法，也延伸到科技想像層面。原始影集中寇克艦長隨身攜帶的掌上通訊器，日後被公認啟發了翻蓋手機的問世；劇中反覆探討的時空旅行悖論、與陌生生命形式接觸的倫理難題，也讓這部作品在通俗娛樂之外，多了一層科普與哲學思辨的重量。

對許多影迷而言，這些設定至今仍具現實意義，一名參與紐約義工團體「NYC Away Team」、擁有超過50套星艦服裝的40多歲影迷便表示，星艦系列一貫強調的倫理觀，以及對異文化抱持敬意的樂觀未來想像，是這麼多年來始終不變、也最打動他的核心價值。

鐵粉老化 新血不進

然而，60年後的今天，這份樂觀正遭遇現實考驗。據NPR報導，在「奇異新世界」飾演派克艦長、剛完成該劇最終季拍攝的演員安森蒙特（Anson Mount）直言，這個系列目前只有一個問題亟待解決：核心觀眾正在老化，而現行策略並未有效吸引新血，整個系列需要一套經過深思熟慮的計畫來扭轉局面。

問題部分出在時空環境的改變。老一輩影迷多半是透過電視台重播、放學後或周末守在螢幕前累積起對這個宇宙的忠誠度；電影版更曾一舉把系列推向主流觀眾。但上一部登上院線的「星際爭霸戰：浩瀚無垠」（Star Trek Beyond）已是十年前的作品，年輕世代幾乎沒有機會透過大銀幕入坑。

被稱為「Trekkies」的「星艦迷航記」影迷群體曾在美國流行文化中紅極一時，常以角色扮裝參與同好聚會。（取材自維基百科）

「奇異新世界」共同創作人阿基瓦戈德斯曼（Akiva Goldsman）則從產業結構切入，他認為串流時代徹底改變了觀眾追劇的耐性，如今的觀眾傾向只想看完一兩季就精彩的作品便轉台，這與從前「一部劇看十年」的收視關係已截然不同。

曾任「銀河前哨」（Deep Space Nine）多季節目統籌的艾拉史蒂芬貝爾（Ira Steven Behr）則提出另一種解讀：「星艦迷航記」誕生於一個相信「世界能靠社會運動變得更好」的年代，人們也普遍相信科技終將帶來更美好的未來。但在如今充斥社群媒體對立、假訊息氾濫，以及對AI資料中心反彈聲浪不斷的時代氛圍下，「科技終將帶來良善未來」這套敘事，早已失去了說服力。

新東家惹來政治疑慮

據報導，除了世代與科技的結構性挑戰，一股更微妙的政治陰影也籠罩著這個以「多元共融」立命的系列。派拉蒙天舞集團近年由執行長大衛艾里森（David Ellison）主導，該公司已於2025年撤除旗下多項多元、平等與共融（DEI）政策，此舉也讓潔莉萊恩忍不住質疑，外界對新一代星艦作品的冷淡反應，或許並非單純的創作水準問題，而是新東家未必真正認同這個系列一貫倡導的核心價值，也可能難以將這份訊息，安放進公司目前想走的方向裡。

與此同時，也有部分自稱死忠影迷批評新劇過度聚焦於身分認同與進步派議題，被貼上「過度政治正確」的標籤，貝爾則觀察到，這群觀眾往往更在意大場面的太空戰鬥，對於劇中原本承載的深層寓意興趣缺缺。

面對兩極評價，安森蒙特倒是抱持豁達態度。他坦言寧可讓作品因大膽創新而引發兩極討論，也不願端出符合所有人期待的四平八穩之作，因為若真的只求四平八穩，這個系列恐怕早已名存實亡。他也提到，「奇異新世界」拍攝期間曾推出音樂劇集數、甚至讓艦橋成員集體變身為布偶造型的實驗性劇情，儘管引來部分傳統派影迷不滿，但他認為唯有持續冒險，才撐得起這個系列走過六十年而不顯疲態。

1966年科幻影集「星艦迷航記」劇照。（取材自豆瓣電影）

休養生息或是徹底斷航

貝爾回憶，這已不是「星艦迷航記」第一次陷入停擺。2005年電視劇「進取號」（Enterprise）遭UPN取消後，系列足足沉寂了四年，直到2009年J·J·亞柏拉罕（J. J. Abrams）執導的電影重啟版才重新點燃香火。他認為，適度的休息未必是壞事，「即使是巧克力，吃得太多也會膩」。

眼下，派拉蒙+高層雖已對外表態希望開發新一代星艦作品，據悉也有另一個編劇團隊正在籌備新的星艦電影劇本，但截至目前為止，尚未有任何具體的影集或電影正式拍板定案。若這個狀態持續下去，明年恐將是近十年來，市場上首度出現「沒有任何新星艦作品在製作中」的空窗期。

2016年上映的「星際爭霸戰：浩瀚無垠」為該系列目前最後一部院線電影，派拉蒙影業現已取消原班人馬續集，改由新團隊籌備全新故事與角色的重啟電影。（取材自豆瓣電影）

負責開發新版電影的編導組合強納森戈德斯坦（Jonathan Goldstein）與約翰法蘭西斯戴利（John Francis Daley）透露，劇本仍在撰寫階段，新版本不會沿用觀眾熟悉的角色陣容，時間設定也會比過去任何一部作品都更深入未來。兩人期待這個新方向除了滿足老粉絲，也能吸引原本對星艦沒有特別情感的觀眾，帶來意外的驚喜。

對羅登貝瑞之子、現任羅登貝瑞娛樂公司執行長羅德羅登貝瑞（Rod Roddenberry）而言，父親的遺產或許早已超越了單一作品的成敗。他相信，若父親地下有知，會為這個系列始終勇於嘗試新事物而感到驕傲，無論成功與否，能夠一路走到今天，本身就值得向所有參與其中的創作者與影迷道謝。

（娛樂新聞組整理）