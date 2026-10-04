絲瓜燒豆腐

這兩種瓜菜在美國的華人 超市裡都能買到，不過我是用自家菜園種出來的，更加新鮮好吃。

絲瓜燒豆腐

絲瓜和苦瓜在美國的華人超市裡都能買到，不過我是用自家菜園種出來的，更加新鮮好吃。

材料：絲瓜2根、豆腐1塊、肉片100克、榨菜絲和蔥花少許。食用油、食鹽、料酒和澱粉適量。

作法：

1.絲瓜去皮切成滾刀塊。

2.豆腐切小塊，用開水焯一下取出。

3.豬肉絲加鹽、料酒和澱粉拌勻，加點食用油攪拌，醃製一會兒。

4.熱鍋下油，放入肉片煸炒至半熟，然後放入絲瓜塊一起炒，再放入焯過水的豆腐塊和榨菜絲，炒拌均勻，加少量清水蓋鍋，小火燜煮3分鐘。最後用水澱粉勾芡，撒上蔥花即可出鍋裝碗。

小叮嚀：

1.焯過水的豆腐再下鍋炒時就不易破碎，還可去除一部分豆腥味。

2.絲瓜熟後容易出水，尤其是新鮮採摘的，所以在燜煮時要謹慎加水，以免影響之後勾芡。

苦瓜燒番茄

苦瓜清熱解毒，還有幫助降血糖的作用。但是苦瓜味苦，最好和其他食材一起烹飪，即通過加入其他食物的味道弱化其苦味。

葷食材我喜歡用帶甜味的廣式香腸，用雞蛋 炒也不錯；而素食材我就用番茄，它的酸甜味能很好地增添這道菜的風味，從而讓苦瓜吃到嘴裡沒有感到那麼苦。

在用番茄炒苦瓜時，我常常還會添加幾片去除外面綠皮並略帶一點紅瓤的西瓜皮，效果也不錯。

材料：

苦瓜1個、番茄2個（喜歡加一點西瓜皮的，可以準備一些），鹽適量（如果是血糖正常的人還可加少許糖）。

作法：

1.將苦瓜對半切開去籽，用小勺刮去白色的內膜，再切成小塊。

2.番茄用熱水燙一下，去皮切成小塊。

3.熱鍋下油，放入苦瓜（有西瓜皮的話，也一同加入），加鹽翻炒。最後放入番茄拌炒，即可出鍋裝盤。

小叮嚀：

1.苦瓜裡面那層白色內膜一定要刮乾淨，因為味道最苦。

2.如果喜歡吃脆口感的，苦瓜下鍋後翻炒時間不宜過長，如果想吃軟點，可加少量水，蓋上蓋稍微煮一下。

苦瓜燒番茄

絲瓜燒豆腐材料

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