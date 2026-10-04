我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞眼／美國代理孕母產業 被誰汙名化了？

諾蘭的「奧德賽」改變了紐約電影院文化

料理功夫／兩瓜做菜

達偉
聽新聞
test
0:00 /0:00
絲瓜燒豆腐
絲瓜燒豆腐

這兩種瓜菜在美國的華人超市裡都能買到，不過我是用自家菜園種出來的，更加新鮮好吃。

絲瓜燒豆腐 

絲瓜和苦瓜在美國的華人超市裡都能買到，不過我是用自家菜園種出來的，更加新鮮好吃。

材料：絲瓜2根、豆腐1塊、肉片100克、榨菜絲和蔥花少許。食用油、食鹽、料酒和澱粉適量。

作法：

1.絲瓜去皮切成滾刀塊。

2.豆腐切小塊，用開水焯一下取出。

3.豬肉絲加鹽、料酒和澱粉拌勻，加點食用油攪拌，醃製一會兒。

4.熱鍋下油，放入肉片煸炒至半熟，然後放入絲瓜塊一起炒，再放入焯過水的豆腐塊和榨菜絲，炒拌均勻，加少量清水蓋鍋，小火燜煮3分鐘。最後用水澱粉勾芡，撒上蔥花即可出鍋裝碗。

小叮嚀：

1.焯過水的豆腐再下鍋炒時就不易破碎，還可去除一部分豆腥味。

2.絲瓜熟後容易出水，尤其是新鮮採摘的，所以在燜煮時要謹慎加水，以免影響之後勾芡。

苦瓜燒番茄

苦瓜清熱解毒，還有幫助降血糖的作用。但是苦瓜味苦，最好和其他食材一起烹飪，即通過加入其他食物的味道弱化其苦味。

葷食材我喜歡用帶甜味的廣式香腸，用雞蛋炒也不錯；而素食材我就用番茄，它的酸甜味能很好地增添這道菜的風味，從而讓苦瓜吃到嘴裡沒有感到那麼苦。

在用番茄炒苦瓜時，我常常還會添加幾片去除外面綠皮並略帶一點紅瓤的西瓜皮，效果也不錯。

材料：

苦瓜1個、番茄2個（喜歡加一點西瓜皮的，可以準備一些），鹽適量（如果是血糖正常的人還可加少許糖）。

作法：

1.將苦瓜對半切開去籽，用小勺刮去白色的內膜，再切成小塊。

2.番茄用熱水燙一下，去皮切成小塊。

3.熱鍋下油，放入苦瓜（有西瓜皮的話，也一同加入），加鹽翻炒。最後放入番茄拌炒，即可出鍋裝盤。

小叮嚀：

1.苦瓜裡面那層白色內膜一定要刮乾淨，因為味道最苦。

2.如果喜歡吃脆口感的，苦瓜下鍋後翻炒時間不宜過長，如果想吃軟點，可加少量水，蓋上蓋稍微煮一下。

苦瓜燒番茄
苦瓜燒番茄

絲瓜燒豆腐材料
絲瓜燒豆腐材料

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

精華 FAQ

  • 主要材料有絲瓜、豆腐、肉片、榨菜絲與蔥花，並搭配食用油、鹽、料酒和澱粉。豆腐先焯水可減少豆腥味，也能避免下鍋翻炒時碎裂，絲瓜則要注意出水量。

  • 番茄的酸甜味能中和苦瓜的苦味，讓整道菜更順口。處理苦瓜時要對半切開去籽，再把白色內膜刮乾淨，因為那層最苦；若想口感脆嫩，翻炒時間也不要太長。

  • 除了番茄，作者也提到可加入去皮後略帶紅瓤的西瓜皮增添風味；若是葷食，也可用帶甜味的廣式香腸或雞蛋搭配。這些做法都適合想降低苦味、喜歡清爽家常菜的人。

雞蛋 華人 豆腐

上一則

流行／諾蘭的「奧德賽」改變了紐約電影院文化

下一則

移民專頁／持有效F-1出國 返美機會很大

延伸閱讀

日本達人教你挑成熟酪梨、正確切法 加碼2道快速美味食譜

日本達人教你挑成熟酪梨、正確切法 加碼2道快速美味食譜
南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感

南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感
料理功夫／素食糯米燒麥

料理功夫／素食糯米燒麥
料理功夫／酥皮奶黄月餅

料理功夫／酥皮奶黄月餅

熱門新聞

傳奇人物李小龍、李國豪父子墓地。(盧威攝影)

電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依

2026-09-27 14:51
在披頭四席捲全球的青春歲月裡，約翰藍儂曾有過一段少為人知的戀情，女主角是來自華裔家庭的龐鳳儀。（維基公共領域）

封面故事／小野洋子批准的插曲 約翰藍儂與華裔女子的青春戀

2026-09-27 02:27
五年前，紅藍卡受益人平均可從30種獨立計畫中選擇；到了2026年，選項已銳減至僅11種，僅在一年內計畫供應量便下降了22%。(美聯社)

退休生活／紅藍卡明年迎8項變更 攸關投保人荷包與權益

2026-09-27 02:09
「愛你致死不渝」劇照。（取材自豆瓣電影）

娛樂／「愛你致死不渝」賣翻近700倍 劇組陷分潤官司

2026-09-27 13:10
前USCIS高級官員Ricky Murray表示，USCIS近年已將取消歸化公民身分的相關工作集中化，同時投資科技，用來找出姓名、身分、指紋及移民紀錄之間的關聯。(路透)

移民專頁／移民局翻舊紀錄 哪些人易被盯？

2026-09-27 02:14
位於紐約市皇后區法拉盛台灣會館的投票站，地上的標誌指示投票方向。(本報資料照／記者戴慈慧攝影)

期中選舉／每1張選票 都決定華裔美國人未來

2026-09-27 02:25

超人氣

更多 >
雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化
落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎
習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」
黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴

黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴
陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩