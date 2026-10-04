客家桔醬竹筍沙拉

夏天的竹筍最好吃，冬天的冬筍則最珍貴，因為量少。竹筍滋味口感清爽，不少人都特別喜歡，煎、煮、炒、炸皆可。

客家桔醬竹筍沙拉

材料：

竹筍1條、客家桔醬、清水。

作法：

竹筍去外殼，削去粗纖維 ，用清水蓋過整條竹筍的高度煮，中小火時間約40分鐘（可多條備用起來，煮好的筍子可當基底方便日後調理，用原來煮好的水整鍋存著，大約冰3天不會壞掉）。放涼後切塊，放入盤中，淋上客家桔醬即可食用，清爽不油膩（也可用市售的沙拉醬或是和風醬料代替）。

清炒筍絲

材料：竹筍2條、薑絲、青蔥、鹽巴、橄欖油、醬油少許（可加可不加）、清水。

作法：

1.竹筍去外殼，削去粗纖維，接著切絲備用。

2.薑絲、青蔥也切絲。

3.平底鍋倒適量橄欖油，接著倒入竹筍絲、薑絲，大火快炒5分鐘，轉中火再加清水燜炒，最後再轉中小火，蓋上鍋蓋轉小火燜15分鐘。

4.開蓋加入青蔥絲、鹽巴，轉中火快炒約5分鐘入味，接著即可盛盤開吃。

香菇燒筍塊

材料：竹筍3條、香菇5朵、薑片、醬油、鹽巴（可加可不加，因為有醬油）、清水。

作法：

1.竹筍去外殼，削去粗纖維，接著切塊備用。

2.香菇泡水約2小時，去掉水分濾乾。

3.拿個鍋子，放入竹筍塊、香菇，加入清水蓋過竹筍，加入鹽巴、薑片、適量醬油燉煮約35分鐘即可出鍋。

竹筍竹輪湯

材料：竹筍2條、竹輪適量（可用排骨替代）、薑片4片、清水1200毫升、鹽巴適量。

作法：

1.竹筍去外殼，削去粗纖維，接著切塊備用。

2.取個鍋子，加入竹筍塊，放入薑片，最後倒清水中大火煮開約5分鐘，接著轉中大火煮10分鐘，再轉小火煮10分鐘。

3.開蓋加入竹輪再中火煮約5分鐘，放入鹽巴即可關火盛碗。

PS：竹筍低卡，但不宜多食用，一般建議一餐以一碗或100公克左右為限，適量食用即可。

香菇燒筍塊

清炒筍絲

竹筍竹輪湯

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