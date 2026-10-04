新聞眼／美國代理孕母產業 被誰汙名化了？

有些代理孕母反映，她們遭到代孕機構和委託父母的壓力，要求一次植入兩個胚胎。(圖／123RF)

美國是全世界唯一允許商業化代理孕母 的已開發國家。每年都有無數正值生育年齡的女子，在財務報酬的誘惑以及幫助他人組成圓滿家庭的善意驅使下，出租自己的子宮。但是哥倫比亞 廣播公司新聞網(CBS News)最近的調查報導發現，由於法律不周、監管不力，以及業者遊走灰色地帶的操作，令美國代孕產業蒙上了陰影。

案例1／素未謀面夫婦 接走嬰兒

居住在加州 的安德莉亞(Andrea)是來自宏都拉斯的無證移民，她被Instagram上一則承諾優渥報酬的廣告所吸引，決定嘗試成為代理孕母。為了保護當事人，CBS並未透露安德莉亞的真實姓名。

但是安德莉亞的敏感身分引起一些機構的顧慮，她好不容易才找到一家代孕服務公司願意給她機會。在簽署協議前，她要求這家位於聖地牙哥的「創造夢想代孕中心」(Creating Your Dreams Surrogacy)安排她與那對渴望成為父母的年輕夫婦視訊通話。身為兩個孩子的單親母親，安德莉亞說那通電話讓她下定決心，要為另一對夫婦孕育孩子。

「這是為我兩個女兒提供更好生活的機會，」安德莉亞說。但後來發生的事情，完全超出了她的想像。

2024年10月，安德莉亞產下一名嬰兒，來醫院接走新生兒的竟是一對她素未謀面的老夫婦。

「孩子出生後，他們抵達醫院時，竟是一對完全不一樣的夫妻，」她說。

擔心自己的移民身分曝光和收不到報酬，安德莉亞不得已只能把嬰兒交給那對老夫婦。老夫婦帶走了寶寶，她再也沒見過他們。

美國是當今唯一將商業代理孕母合法化的已開發國家，但是卻沒有代孕出生嬰兒數的官方統計，業內人士則估計每年約有1萬例。

CBS新聞網長達一年的追蹤調查期間，採訪了32名代理孕母，發現這套制度對於像安德莉亞這樣的女性「從業人員」幾乎沒有任何有效的保護措施。安德莉亞算是幸運的案例，因為她最後收到了大約4萬元的報酬。有些代理孕母只在分娩時才見到委託父母，有些甚至根本沒見過。在部分極其不幸的個案中，代理孕母失去了嬰兒、拿不到原先承諾的報酬、甚至因為身分曝光而被驅逐出境。

安德莉亞的遭遇反映了整個行業的普遍現象。代孕媽媽們反映，她們獲得的報酬差異很大，而且許多承諾的錢最後都沒有拿到。接受CBS新聞採訪的代理孕母們表示，她們實際收到的金額遠低於廣告宣傳的六位數，通常單胞胎大約4.5萬元，雙胞胎則不到7萬元，然而代孕機構和第三方託管公司經手的款項卻高達數百萬元，

有些代理孕母還反映，她們遭到代孕機構和委託父母的壓力，要求一次植入兩個胚胎。

代理孕母有時拿不到原先承諾的報酬、甚至因身分曝光而被驅逐出境。(圖／123RF)

案例2／一對夫妻 接洽眾多孕母

42歲的瑪雅·阿雷利·荷南德茲(Mayra Arely Hernandez)曾經為兩對不同的夫婦懷過三個小孩，其中包括為安德莉亞同一對委託人懷的雙胞胎。她說直到胚胎移植時才知道對方的年齡--兩人那年都已經超過61歲了；直到分娩時才第一次見到他們。荷南德茲的雙胞胎於2024年12月出生，只比安德莉亞的孩子晚了大約兩個月。

「很奇怪，」荷南德茲用西班牙語說。「他們希望整個過程加快，讓我趕緊去赴約，而且一切都要保密。」

她說她完全不知道這對夫婦同時還與其他代理孕母合作。文件顯示，這對夫妻計畫在每位代理孕母體內植入兩個胚胎。

CBS新聞多次聯繫這對夫婦要求置評，但始終沒有得到回應。於是，他們前往這對夫婦位於懷俄明州偏遠地區的一處大莊園。莊園管理員表示，這家人正在香港旅行，孩子們都得到了良好照顧。

荷南德茲表示她從「創造夢想代孕中心」獲得了6.5萬元報酬。該公司執行長卡拉·前田(Carla Maeda)在回覆CBS的電子郵件時表示，她從事代孕行業已有15年，始終秉持最高標準。

前田回覆說：「我確信你們描述的情況並未發生在我們機構。我們會進行電話匹配，直接將所有代孕媽媽介紹給委託父母，並確保她們在整個妊娠期間保持順暢溝通。此外，分娩過程中，我本人或機構協調員都會在場。」

南加21娃事件的宣國軍(左)、張思薇(中)，李春梅以及位於亞凱迪亞的涉事豪宅。(亞凱迪亞警局)

宣國軍21孩代孕案 涉虐童、欺騙代理孕母

業內知情人士告訴CBS新聞，一些女性與代孕機構簽訂合約時可能並不知道，她們可能與和其他代理孕母同時為同一對委託人懷孕產子，或者可能為永遠不能入境的外國公民孕育子嗣。

據這些知情人士透露，在一些案例中，委託人在短時間內連續雇用多名代理孕母，但目前並沒有任何聯邦機構追蹤這些生育案例和嬰兒下落。他們表示，這些違規行為給人工生殖業(assisted reproduction industry)蒙上一層陰影，損害了相關專業人士的名聲。

加州 成熱門代孕地點

許多外國人來美國做代孕時都選擇前往加州。加州沃茲默和馬瑟曼生育與家庭法律中心(Vozimer & Masserman Fertility and Family Law Center)合夥人馬瑟曼(Dean Masserman)說：「我們擁有最有利的法律，而且就地理位置而言，我們是距離中國或台灣最近的大州。」

接受CBS採訪的幾位代理孕母也表示，她們即使居住在其他州，胚胎移植手術也都是在加州進行。

保護代理孕母和嬰兒免受潛在不法分子傷害的全國性法律和制度大多仍停滯不前。馬瑟曼表示，過去15年來情況發生許多改變，法律應該「更新和修訂，以反映新出現的情況。」

多年來，有關代孕的法規主要專注於保護委託方的權利，確保他們在代理孕母分娩後能夠取得親權和嬰兒的監護權。但最近許多案例，反而是代孕媽媽們發現自己陷入兩難的困境。

在去年震驚全國的「大規模代孕和虐童案」中，居住在加州亞凱迪亞市(Arcadia)的一對華人南女因涉嫌危害兒童(child endangerment)而被捕。2025年5月，這對男女的一名兩個月大男嬰被送進急診室，醫護人員懷疑他遭到虐待，於是通報有關單位。警方調查發現，61歲的宣國軍(Guojun Xuan)與38歲的張思薇(Silvia Zhang)，兩人在美國並無合法婚姻關係，透過代孕生育了至少25個孩子。兩個月後，當警方逮捕這兩人時，在他們同居的豪宅內發現了21名幼童，後來又有在維吉尼亞州、賓州和喬治亞州出生的至少5名嬰兒被代孕機構送來。

目前這些孩子全部在加州政府監護下被安置在寄養家庭。

本案引發媒體廣泛報導，也讓鮮為人知的代孕產業極端操作暴露在陽光下。

張思薇 謊稱單親母親

CBS記者追蹤到其中一位代理孕母，瑪麗亞·卡斯特拉諾斯(Maria Castellanos)，她為宣國軍和張思薇生了兩個孩子，卻不知道自己只是龐大代孕作業中的一員。

「我當時震驚極了，」卡斯特拉諾斯忿忿不平地說，「那是一家生育診所，他們從旁協助，不可能沒有人知道。」

卡斯特拉諾斯告訴CBS，她是透過網路仲介機構認識張思薇；張女自稱是一位為不孕所苦的單身母親，卡斯特拉諾斯同意為她代孕。卡斯特拉諾斯回憶說，第一個孩子出生後，張女直到第二天早上當診所護士們威脅要將嬰兒交給兒童保護單位後才出面。

她記得聽到護士們在討論「那我們該把孩子交給誰？」因為她已經放棄了監護權，醫護人員告訴她，即使在等待張女到診所來的這段時間，她也不能抱孩子。但護士們最後還是讓她抱了抱這個健康的新生男嬰，可是沒多久就將他帶去做檢查。

卡斯特拉諾斯因為這一胎，獲得6.5萬元報酬。在張思薇為姍姍來遲表示歉意，並且提議加碼2萬元後，卡斯特拉諾斯同意替她再生一個孩子。張思薇說她「想要個女兒。」

張女隨後告訴卡斯特拉諾斯，自己並非單親母親，有個伴侶名叫宣國軍。據卡斯特拉諾斯告訴CBS新聞，張女解釋說她之所以謊稱單身，是因為這樣代孕機構收費會較低。同時，她和宣國軍打算自己開設一家代孕機構來降低成本。

南加代理孕母案，爆出21娃的宣國軍家裡保姆(圖左)正在打一名嬰兒耳光，前面一名兒童被罰蹲馬步。(洛杉磯高等法院)

17位孕母皆受騙

CBS新聞又採訪了宣國軍和張思薇所委託的其他17位代理孕母，她們都表示並不知道自己正在為它們兩人建立一個龐大的家庭。

有些代孕母親試圖取得她們所生嬰兒的監護權。維吉尼亞州的兩名代理孕母起初試圖留住她們所生的嬰兒，但被宣張兩人威脅提告違約而放棄。根據維州法律，代理孕母並不具有她們所產下孩子的親權。

宣國軍和張思薇否認有任何不當行為，他們在法庭上表示，這麼做的初衷只是想組成一個大家庭。本案相關調查仍在進行中。

業內人士透露，這對男女還計畫生育更多孩子，他們還有50個未使用的胚胎保存在不同的生育診所。CBS新聞試圖聯繫這些生育診所，但均未收到回覆。

徐波傳代孕100孩 公民權或成國安漏洞

紐約律師梅麗莎·布里斯曼(Melissa Brisman)指出，類似上述的問題案件都是缺乏法律監管的必然結果。她表示，「在大多數美國人觀念中，一對父母在當事人不知情的情況下，同時在不同州安排20位代理孕母是完全不道德的。」但目前並沒有法律限制委託人可以使用的代理孕母數量。

她說，大筆金錢交易會讓人保持沉默。

中國遊戲公司多益網絡創辦人徐波傳出代孕風波。(取材自微博)

紐約州 代孕機構要獲許可

紐約州是目前全美唯一要求代孕機構必須獲得許可的州。布里斯曼說，「在大多數州，你只需300元和一份有限責任公司登記證就可以開辦一家代孕仲介公司。」

而且大多數州不要求雇用代理孕母的委託人接受背景調查，相較之下，在大多數收養案件中，背景調查是標準步驟。布里斯曼強調，「當完全陌生的人要求妳代他們懷孕生子，做點犯罪背景調查並不算是什麼過分的要求。」

事前背景調查或許就能發現宣國軍和張思薇這對男女的可疑之處。

根據加州艾爾蒙地(El Monte)法院2025年9月的一份文件，宣國軍被控是「一個組織嚴密、手段老練且持續作案的犯罪集團」的成員之一，他所管理的房產涉嫌允許非法賭博和毒品交易。宣國軍否認了所有指控。張思薇則曾被前夫提告詐欺；該案在經過兩年的訴訟後於2023年被駁回。另外，紀錄顯示，警方在不到四年的時間裡，接獲超過30次報案而前往他們位於亞凱迪亞的豪宅，報警內容包括噪音擾民、竊盜和口角等。一名報案民眾稱，他遭到持械攻擊。該案最終未遭到任何起訴。

但是當委託人是外國公民時，背景調查就會面臨更多障礙。

華爾街日報2025年12月刊登了一篇調查報導，指出中國億萬富翁徐波( Xu Bo)找過美國代理孕母生育了100多個孩子，這些孩子一出生即獲得美國公民身分。後來徐波的前伴侶在監護權官司中爆料，徐波的孩子多達300個。文章刊出後除波發表聲明否認這些數字。聲明稱，徐波擁有12個透過代孕在美國出生的孩子之監護權。

徐波今年7月在社群媒體微博上發布一張超過100名小朋友的合照。幾天後，他用中文發表聲明宣稱，「徐波先生相信多子多福，他希望自己的一言一行都能有利於中華民族的長遠發展。」

CBS新聞調查發現，徐波的代孕合約至少有一部分是透過一家名為「愛國者孕育」(Patriot Conceptions)的機構仲介。徐波本人或其代表，以及該機構均拒絕接受CBS的採訪或置評。

徐波被爆在美代孕生逾百子，右圖為網上流傳的徐波子女合照圖。(取材自微博)

中籍委託人 占外籍客4成

埃默里大學(Emory University)的一項研究發現，從2014年到2020年，美國總共進行了4萬177次代孕胚胎移植，其中大約32%的委託人是外國公民，中國籍委託人的案例達5223次，占全體外籍客戶的四成以上。

去年11月。共和黨籍佛羅里達州聯邦參議員史考特(Rick Scott)提出一項「阻止敵對外國利用國內代孕剝削兒童法案」(Stopping Adversarial Foreign Exploitation of Kids in Domestic Surrogacy， 簡稱SAFE KIDS Act)，以防止包括中國在內的敵對國家公民利用美國的商業代孕服務讓其子女自動取得美國「出生公民權」，進而防堵潛在的國家安全漏洞。

然而，業內人士警告說，只針對委託人的國籍設限而不加強整體代孕業保障機制，「只會將這種行為推向地下或流向保護更不足的外國。」

缺法規管控 代孕沾汙名

商業代孕自始便存在著高度道德爭議，但對於無法親自生育卻又渴望擁有自己血緣骨肉的男女而言，這幾乎是唯一可行途徑。2026年米蘭冬季奧運女子花式滑冰金牌得主劉美賢(Alysa Liu)從不諱言她和四個弟弟妹妹都是透過代理孕母生下，但絲毫不影響單親爸爸劉俊(Arthur Liu)和五名子女的感情與關愛。

任何立意良善的制度若缺乏周延的法規和管控，都有可能產生足供投機取巧的漏洞，甚至反而使制度沾上汙名。尤其是當這項制度涉及「出生公民權」而成為取得合法居留身分的捷徑，或是人口販賣，甚至扯上某個民族「偉大復興」的宏大政治敘事時，即使是「美滿家庭」的崇高理想也會相對顯得軟弱無力。