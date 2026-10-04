流行／諾蘭的「奧德賽」改變了紐約電影院文化

隨著民眾重新發現在影廳觀賞最新好萊塢大片的經典樂趣，全美各地影院業者表示，今年夏天是近年來消費額最高的檔期。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《奧德賽》在紐約掀起通宵觀影熱潮，影迷凌晨仍排隊入場。

《奧德賽》在紐約掀起通宵觀影熱潮，影迷凌晨仍排隊入場。 重點二： AMC林肯廣場成為特例，持續加開IMAX深夜場滿足爆量需求。

AMC林肯廣場成為特例，持續加開IMAX深夜場滿足爆量需求。 重點三：稀有放映與現場氛圍讓觀影像演唱會，票券甚至被炒到高價。

8月某個周間的凌晨2點45分，曼哈頓上西區的AMC林肯 廣場影城(Lincoln Square)，毫無深夜時的冷清跡象。當「不夜城」大部分居民早已返家入睡數小時，一群急切的紐約客仍排著隊購買爆米花；而一群群興奮的影迷在前一場「奧德賽」(The Odyssey)放映結束後，仍聚在大廳閒聊；另一些人則手持能量飲料「紅牛」(Red Bulls)，乘電扶梯前往影城的IMAX放映廳，準備在破曉前觀賞這部近三小時的導演克里斯多福·諾蘭(Christopher Nolan)新作。

紐約郵報報導，這幅景象發生在2026年實在奇怪，特別是42街最後一家通宵營業的電影院 早已關門，午夜首映也成為陳年往事；而距離電影院被宣判「死亡」也僅過了沒幾年，AMC基普灣(Kips Bay)亦將於年底熄燈，原因是房東提前終止租約。更令人費解的是，人們為了搶個座位竟不惜代價，有些人甚至在轉售市場上花費數千元。

看來電影文化已進入「魔幻時代」，人們不惜調整睡眠、工作、交通、攝取咖啡因，甚至違背常理，只為在合適放映的電影院欣賞這部電影；而在像AMC林肯廣場這樣的影院，人們正爭相入場。現年29歲、住在紐約市 的科隆(Joe Colón)，在觀賞「奧德賽」深夜場前，從上午9點睡到下午4點，晚上則外出遊玩，並於凌晨3點放映前15分鐘抵達這家電影院。

當被問及是否全程保持清醒時，科隆說，他的意念未曾動搖，而且在全美最大的IMAX影院裡，加上最響亮的喇叭，要睡著也挺難的，「這也幫了大忙」。

科隆表示，他在TikTok上看到有人「真的去買輪椅」，只為了在座無虛席、一票難求的場次中，占據無障礙座位。他說，他打心底佩服這種決心，但這實在太瘋狂了。

線上售票平台曾因「奧德賽」需求過大而當機，需高規格影廳的稀少電影票開始出現在轉售網站上；eBay上有些刊登的林肯廣場影城最後一排兩張票，開價接近1000元。

AMC影城公關副總裁努南(Ryan Noonan)表示，這些全天放映的場次並非宣傳花招，而是必要之舉。他說，這不是常態，也不是每個影院都能做到，但當某部電影有如此強的號召力、傳統營業時間不足以滿足需求時，總會多出額外的「魔法時刻」。

努南表示，林肯廣場影城已成為特例，該影城雖習慣在IMAX 70毫米放映廳安排深夜場次，但通常僅限於周末首映。隨著「奧德賽」的上映，這些深夜場次卻持續不斷；他指出，電影首映已過數個周末，但因應觀眾需求，他們仍維持這些通宵場次。

加州大學研究機構卡西-沃爾夫中心(Carsey-Wolf Center)媒體研究講座教授梅爾尼克(Ross Melnick)表示，在被數位螢幕主導的世界裡，內容隨處可見，但情境才是關鍵。而在紐約，凡稀有的，必引發狂熱。

梅爾尼克說，看電影被視為演唱會般的體驗實屬罕見，那種「我們能進場嗎？」的緊張感，正是昔日觀影體驗令人興奮的一部分。電影院的興衰說明一件事：影廳也很重要；他引用已故影業大亨馬庫斯·洛伊(Marcus Loew)的名言「我們賣的是電影票，不是電影」。

現年32歲的百老匯演員普羅布斯特(Christian Probst)說，他在7月初就在林肯廣場搶到兩張「奧德賽」的票，當時甚至還不知道第二張票要給誰。他原本擔心當晚工作後可能精神不振，但電影與現場氛圍卻讓他完全清醒，「甚至連一次哈欠都沒打」。

當步出電影院時，這座城市正逐漸甦醒，普羅布斯特騎著單車穿過空蕩蕩的街道，從林肯中心一路騎到聯合廣場，他稱這段返家之路是他的「奧德賽」。普羅布斯特說，那真是令人情緒激動，讓他愛上了這座城市。