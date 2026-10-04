悅讀／操場邊的榕樹下…眷村不褪色

村子口的雜貨鋪。(作者提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 郭仲琦以北投中心新村童年記憶寫成眷村故事。

郭仲琦以北投中心新村童年記憶寫成眷村故事。 重點二： 張曉風與須文蔚撰序，盛讚眷村文化與記憶。

張曉風與須文蔚撰序，盛讚眷村文化與記憶。 重點三：中心新村獲政府補助得以全村保存，記錄時代變遷。

台灣的眷村，是大時代下一個特殊的聚落，它承載著一段沉重的歷史篇章。1949年，一群離鄉背井的青年跟隨部隊來到台灣，在這片土地落地生根，建立起自己的家庭。舉目無親的環境，讓彼此產生了特殊的緊密連結，同一個村子裡朝夕相處，就像一大家子，相互扶持。

《操場邊的榕樹下——故鄉中心新村之古典今韻》一書作者郭仲琦，在北投山區的眷村中心新村出生長大。隨著年紀漸長，為求學搬離眷村，那段竹籬笆的歲月似乎在腦海中逐漸遠去。赴美進修、工作，居住了20多年，午夜夢迴，最懷念的卻是在村子裡度過的童年。那些與同伴林間追逐、坐在院子裡乘涼、在村裡的小操場玩跳房子、看露天電影的日子，並未因時光流逝而消失，反而日漸清晰。那兒，才是她記憶裡的家鄉。父親過世後，她決定辭去美國的工作，回台灣陪伴母親。落葉歸根，憑著記憶，她決定把眷村的故事寫下來。

張曉風、須文蔚寫序

知名作家張曉風老師以及須文蔚老師，同樣是眷村長大的孩子，應邀為本書寫序。

張曉風老師的序《眷眷「眷村」》中描述：

我有位朋友仲琦，她跟我一樣，從小住在眷村裡。不過她似乎更幸運，他們的眷舍坐落在風景優美的北投山上，住在其中的是軍中相對比較收入高一點的軍醫家庭。更幸運的是，村子裡有位伯伯是「講故事高手」。每個黃昏，大樹下，他負責為全村孩子講古、說故事。身為眷村小孩，竟能每天得到一份「免費的故事配額」，那真是比分到大口、中口或小口的「眷糧」更為幸運的事啊。

……

古人有許多文章談到房子，但古人沒人談過眷舍，眷舍是台灣的軍方在不得已的情況下想出來的創新文化，仲琦的描述她故宅的場景很值得一一細味──不管你有沒有住過眷村。

郭仲琦和哥哥在院子裡。(作者提供)

人生如寄，能曾經一度寄居在這個空間這個時間，並且跟不相識的、來自天南地北的孩子一起長大，一起受教育，一起聞道，一起交朋友──算來，是很幸運的事。未來，我們的餘生，不管寄身何處，魂思夢想之際，總能熟門慣路地找到令人眷眷然的童年依歸之處。

須文蔚老師的序《女巫煮湯山腳下的家族故事》中提到：

當代台灣文學研究中，論者多以為眷村文學已經一去不返，事實上，眷村生活的紀錄是一道伏流，如同《淮南子·墜形訓》中所說：「河源出崑崙，伏流地中方三千里」。原本在地表的河水，在地下潛行漫長距離後，終究會以泉水形式噴發而出，本書記錄的「中心新村」的眷村百態，正見證了歲月中不曾消失的記憶。

疊合到我的童年經驗

當讀到郭仲琦筆下全台唯一結合溫泉與醫療特色的眷村——中心新村——的生活細節，總讓人感到回味無窮，一一疊合到我童年的經驗。眷村確實是多元文化的大熔爐，守護神王叔叔身高190公分，是韓戰的「反共義士」；還有在北投不吃豬肉的胡家，陶姑姑與兒子胡亞飛是穆斯林，第三代胡光中後來更將愛心擴及土耳其，與慈濟合作救助難民。我記得在蟾蜍山的半山腰上，也住著一戶人家，叔叔臂膀上刺有「反共抗俄」的標語和國徽，總愛和我們這批小孩說戰爭的往事；父親也曾與國劇大師哈元章相友好，我也是在哈公館認識了穆斯林的飲食文化。書中娓娓道來領眷糧、爆米花，以及在院子裡挖「小小游泳池」的往事，都保存了眷村中物資匱乏的困窘，每一樁小事都像是浸在溫泉水裡，帶著點硫磺的刺痛。但也描繪出我們這一代眷村子弟，同樣經歷過的濃厚人情味。

隨著台灣的眷村拆遷改建，老舊房舍的拆除，眷村這名詞逐漸走入歷史。幸運的是，作者的老家中心新村因申請到政府補助，得以全村保存。

本書輯一、輯二記載作者的童年故事，書中的後三輯，則是作者求學期間，以及旅美20多年後回到台灣的經驗。有歡樂，有悲傷，有對抗生活逆境不屈服的意志，更將生命中的挑戰化為心靈成長的養分。這不僅是她的家族史，也記錄大時代裡大家共同走過的一段路。

書封面與封底。(作者提供)