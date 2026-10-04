移民專頁／非故意不實陳述 綠卡申請應不受影響

讀者問：

我是美國公民 ，妻子來自中國大陸，是留學生。我為她申請結婚移民 。在I-485面試時，面試官問她有沒有接受過military training後，妻子回答說沒有。面試官說，以她的了解，應該中國人大學都接受過。她說不太清楚，然後就要求隔天補一個transcript。現在，回來看了transcript，才反應過來是說「軍訓」。她這樣回答會不會算是說謊了？會不會影響綠卡 ？這種情況我補完transcript和解釋，算是修改答案嗎？還是會被當成misrep?

答：

1.移民法第212(a)(6)(C)(i)條規定，任何外國人，凡以欺詐手段，或故意對重大事實作虛假陳述，以謀求(或曾謀求或已經取得)簽證、其他旅行或移民證件、進入美國的許可，或依據本章所規定的任何其他移民福利者，均屬於依法不得入境美國的人。

2.你問的問題涉及你妻子面談時經過宣誓的證詞，是否構成虛假陳述(misrepresentation)的問題。根據移民局的指南以及相關法院判例，基於故意虛假陳述而認定某外國人不得入境，移民官必須確認以下所有要件均已成立：該外國人已經取得，或者曾試圖取得美國移民法律項下的某項福利；該外國人作出了虛假陳述；該虛假陳述是故意作出的；該虛假陳述通常作出重大的事實；該外國人該陳述是向美國政府官員作出的虛假陳述。若上述所有要件均已具備，則該外國人將因故意不實陳述而被認定為不得入境。

3.根據你提供的情況，你妻子是基於對是否接受military training這個問題的誤解，才做了那樣的回答，法律上並不構成故意虛假陳述，因此不應影響她的綠卡。

4.但不排除移民官會誤以為你妻子在面試時說謊，故意做虛假陳述，因而被要求申請豁免。因此，你太太收到RFE後，應詳細解釋為何面談時就那個問題做了那樣的回答。如移民官對解釋滿意，仍有可能批准綠卡，而不需要申請豁免。