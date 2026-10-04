移民專頁／若副申請人有問題 會影響主申請人

讀者問：

對象的表A排期排到了，可以跟公司提交I-485。如果我跟她一起遞交我的I-485的話，我的pending NIW的I-140會對她或我的案子有影響嗎？聽說是主副哪怕有一個有I-140 pending，都大機率會進黑洞。我現在非常擔心。這種情況要怎麼做比較好？跟她一起遞交我的I-485，同時申請NIW快速通道？但覺得自己的案子比較弱，大概率會拿到RFE。我有兩個選擇：一、跟她遞交我的I-485，同時withdraw我的NIW的I-140。二、我申請NIW快速通道，若收到RFE後再withdraw我的NIW，然後再和她一起提交我的I-485。哪種方法比較好？

答：

USCIS通常傾向於同時審理主申請人及副申請人的I-485申請。若副申請人有任何問題，USCIS有可能暫停主申請人的案件，同時檢視副申請人的檔案，以審查是否涉及犯罪、詐騙或資歷不符問題，或與 I-485申請內容是否有不一致之處。

至於你應該選擇先提出申請再撤回，還是在收到RFE(補件通知)並完成Premium Processing(加急審理)後撤回，再重新提出I-485，則取決於你的判斷。如果你認為自己的案件較為薄弱，那麼第一種做法可能會比較合適。最終仍須由你自行決定。