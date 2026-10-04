移民專頁／跑綠卡 沒有安全公式

讀者問：

我單身未婚，在美國沒有房產，打算回國發展幾年，已經申請回美證了。雖然將會長時間在中國工作生活，但不想徹底放棄回美國的機會。美國的股票和銀行帳戶就不打算動了，每年往國內帳戶transfer一些就好。而綠卡 的話需要跑卡，也就是每年六個月待在美國境內，還有人說六個月飛回美國待一周就可以。有人說就是兩年後專程回美國辦理新的回美證。而綠卡八年的話，和公民一樣一旦想要放棄美國籍或放棄綠卡就得繳一筆棄籍稅。我覺得以上操作都比較麻煩，有風險，所以考慮入籍的事。請教一下，這種情況入籍未來會有什麼潛在的困擾和風險嗎？

答：

1.綠卡身分要求美國是持卡人的永久居所。移民 局判斷綠卡持有者是否放棄永久居民身分，不只看每次離境有沒有超過六個月或一年，而是綜合考察以下因素，長期實際在哪裡居住和工作；在美國有沒有固定住所和家庭聯繫；是否按美國稅務居民申報全球收入；離境目的是否確屬臨時；是否保留美國駕照、保險 、銀行帳戶等聯繫；是否在國外建立了長期、穩定的生活中心。因此，每六個月回來住一週沒有法定安全港。如果一個人長期在中國全職工作、居住，僅定期短暫飛回美國，海關仍可能認為其生活中心已轉移，進而質疑是否放棄綠卡。保留美國股票、銀行帳戶或一個通訊地址，單獨來看通常不足以證明美國仍是永久居所。

2.回美證可幫助綠卡持有人在有效期內申請返回美國，並降低僅因長期離境而缺少適當入境文件的風險，但它不保證入境，也不當然阻止海關認定已經放棄永久居民身分。移民局也明確指出，長期或頻繁離境可能涉及放棄綠卡，並可能影響未來入籍。另外，新的回美證通常需要人在美國境內提交申請，並依要求完成生物資訊收集。兩年後專程回來再申請，並不代表USCIS或CBP必須接受一個人無限期依靠回美證在國外定居。

3.至於入籍，一般五年規則下，通常要求申請人在法定期間內連續居住五年；實際在美國境內至少30個月；在提交申請的州或USCIS轄區居住至少三個月；從提交申請到宣誓期間繼續符合要求。入籍前長期離境可能直接破壞入籍資格。一次離境超過六個月但少於一年，可能推定中斷連續居住；一次離境達到一年，通常會中斷連續居住。回美證本身一般不能保存入籍所要求的連續居住。因此，如果現在已經符合入籍條件，並計畫未來數年主要在中國生活，通常應在長期離境前完成資格審查和入籍程序。不能假設申請N-400後便可以立即長期離境。移民局可能繼續審查宣誓前的旅行、實際居住、稅務申報以及是否已經放棄綠卡，還要先檢查過去五年的旅行紀錄。如果過去已經頻繁離境或有超過六個月的離境，入籍申請本身可能需要額外解釋。移民局指出，已經放棄永久居民身分的人不具備入籍資格。

4.入籍後，身為美國公民，無論住在哪裡，一般都需要向美國申報全球收入。海外收入不一定最終都要向美國重複繳稅，因為可能適用外國稅收抵免、海外勞動所得排除等規則；但可能不欠稅，不等於不需要申報。IRS明確說明，美國公民和美國稅務居民即使居住海外，全球收入仍受美國稅務申報制度約束。需要注意的是，這些全球稅務義務並非入籍後才第一次出現。綠卡持有人通常已經屬於美國稅務居民，也原則上要申報全球收入。差別在於：綠卡可以依法終止，而美國公民的稅務身分一般會持續到正式放棄國籍。

5.綠卡八年後一定要交棄籍稅的說法並不準確。稅法中的long-term resident一般是指在終止美國稅務居民身分的當年及之前15個稅務年度中，至少有8個年度被視為美國合法永久居民。但達到8年只是進入expatriation tax分析的前提之一，並不代表一定有稅金要繳。