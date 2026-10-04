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星座／10月4日至10月10日 牡羊笑口常開 水瓶幸運降臨

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2026年10月4日至10月10日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★☆

積極樂觀的心態將會帶給你笑口常開的一周，即使偶爾遇到不愉快，也能很快釋懷。有開心的事情不妨與好朋友分享，讓快樂傳播開來。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

良好的表達力為你本周的運勢加分不少，在與人交流時可以好好發揮。只管將自己的想法和觀念說出來，你的聽眾會被你所說的深深打動。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★☆☆☆

運勢跌落低谷後略有反彈，但你感受到的好運並不明顯。若是按照順其自然的軌跡發展，只會挫折不斷，必須多依靠自己的努力，才能走得更順暢一些。

幸運色彩：草根白

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★☆☆☆

外界的小變化，這周特別容易牽動你的情緒，表面看來若無其事，心裡卻累積不少壓力。遇到不順別急著硬撐，把問題想清楚，再找可信任的人商量，事情會比想像中好處理。

幸運色彩：松石綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★☆

想做的事很容易找到突破點，這周的自信與行動力都不錯。即使臨時多了任務，也能很快調整安排；只要別因一時興奮把事情全攬在身上，整體表現相當亮眼。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

本周運勢還算不錯，沒有什麼事值得你發牢騷的，一些小煩惱你大可不必去在意。反而會遇上一些好事情，值得你約朋友或戀人去慶祝一番。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★☆☆☆☆

事情容易不如預期，越想趕快扭轉局面，反而越容易忙中出錯。碰到卡關時別勉強自己硬闖，把能做的事情一件件完成，少和別人比較，心情也會輕鬆一些。

幸運色彩：石板灰

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★☆☆☆☆

手邊事情比想像中難纏，原本以為很快能處理的問題，可能一再冒出新的狀況。進度不如預期時別急著否定自己，抓住最要緊的部分處理；能找人協助時，也不必逞強。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★☆☆

過去失敗的經歷，會成為你本周遭遇的最佳提醒。雖然會勾起你一些不愉快的記憶，但教訓歷歷在目，會讓你清楚知道此事怎樣做最好，讓你輕鬆獲得成功。

幸運色彩：古銅青

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周你就像一個自私的小孩，任性、撒嬌、賣萌，但你會發現沒幾個人買你的帳。若不想讓自己給別人的印象打折，就別凡事只考慮自己。

幸運色彩：古銅色

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★☆

幸運之神會在這周賜予你神力，相信自己就有能力把事情做好，不過凡事還是得按照規章進行，一旦走錯了路，什麼努力都白搭。

幸運色彩：松石綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★★

情緒平穩，所有的心事與不愉快都會被你拋之腦後。試著放鬆心情去嘗試一些冒險、刺激的事情，你會獲得不一樣的體驗。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

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精華 FAQ

  • 雙魚座總運指數最高，情緒平穩、心事放下，整體狀態最放鬆。建議把握這段時間嘗試冒險或刺激的新活動，更容易獲得不同以往的體驗與收穫。

  • 牡羊座、獅子座與水瓶座都拿到4顆星，屬於表現較佳的一群。牡羊適合保持樂觀，獅子行動力強，水瓶則有幸運加持，但仍要按規章行事。

  • 天秤、天蠍與摩羯本周運勢偏弱，容易卡關或不被接受。建議不要硬闖、少與他人比較，先把手邊事一件件完成，必要時主動找可信任的人協助。

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