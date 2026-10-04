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理財百科／備妥5文件 確認出意外誰幫你做主

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個人財務規畫專家表示，不論年齡或資產多寡，美國成年人都應準備持久授權書、醫療代理...
個人財務規畫專家表示，不論年齡或資產多寡，美國成年人都應準備持久授權書、醫療代理人文件、預立醫療指示及醫療隱私授權書，再加上一份遺囑。(ChatGPT生成)

一場重病或意外發生後，即使家人知道患者希望如何治療，也未必有權查看病歷、代做醫療決定或處理銀行帳戶。許多人以為立下遺囑就已完成安排，但遺囑主要處理身後事；若本人仍在世、卻暫時或永久失去決策能力，另外四份文件可能更加迫切。

路透報導，財富管理公司Citizens Wealth Management個人財務規畫主管Jay Friday表示，不論年齡或資產多寡，美國成年人都應準備：持久授權書(durable power of attorney)、醫療代理人文件(healthcare proxy)、預立醫療指示(advance medical directive)及醫療隱私授權書(HIPAA release form)，再加上一份遺囑。

1.持久授權書

允許當事人在失去行為或決策能力時，由指定人士代為管理財務與其他事務。與一般授權不同，持久授權在本人失能後可繼續有效；但授權人在死亡後，這項權力通常也隨之終止。

2.醫療代理人文件

是指定一名可信任的人，在患者無法自行表達時代為做出醫療決定。美國國家老化研究所指出，代理人應了解當事人的價值觀與治療意願，並願意在必要時向醫療人員提出問題。

3.預立醫療指示紀錄

本人對急救、維生治療及其他醫療措施的選擇。

4.醫療隱私授權書

允許指定家人或照護者取得受保護的醫療資訊。即使是配偶或成年子女，若沒有適當授權，也不代表醫院可以自動向其提供完整病歷。

5.遺囑

同樣不可缺少，用於說明死後財產分配及負責處理遺產者。

Friday提醒，退休帳戶及部分投資帳戶上的受益人指定，重要性不亞於遺囑。提前列明受益人，往往可以減少遺產認證程序帶來的延誤。

這些文件並非簽完便可永久擱置。Friday建議，每兩至三年檢查一次；若發生生育、離婚、死亡或失能等重大變化，也應立即重新檢視受益人、代理人及授權內容。

他還提醒，「可信任聯絡人」與持有授權書者並不相同。前者不是正式法律身分，可以協助聯絡、照護及日常安排，卻未必有權管理帳戶。最適合處理財務的人，也不一定最適合負責醫療照護。醫療代理人最好住在附近，能陪同看診及處理需要親自到場的事務。

精華 FAQ

  • 因為遺囑主要處理身後財產分配，若本人仍在世卻失去決策能力，家人可能無法代辦醫療決定、查病歷或管理帳戶，還需要其他法律文件配合。

  • 包括持久授權書、醫療代理人文件、預立醫療指示、醫療隱私授權書，以及遺囑；其中前4份可在失能或無法表達時，協助處理財務、醫療與資訊取得。

  • 建議每2到3年檢查1次，若遇到生育、離婚、死亡或失能等重大變化，也要立刻更新受益人、代理人與授權內容，避免安排失效或不符現況。

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