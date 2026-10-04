美國現象／真性情象徵 鄉村音樂復興

鄉村音樂小天后艾拉蘭利。(美聯社)

跨黨派政論媒體「Compact」雜誌主編施密茨(Matthew Schmitz)13日在「紐約時報 」撰文分析，鄉村音樂小天后艾拉蘭利(Ella Langley)暴紅並非單一個案，而是整體鄉村音樂復興浪潮正在席捲音樂界，且鄉村音樂與電視西部劇正處於前所未有的強勢地位。

施密茨指出，美國流行文化近年出現耐人尋味的現象：一個種族與族裔組成愈趨多元、外國出生人口比率創新高的國家，卻掀起一波與「較白、較鄉村」的傳統美國形象緊密相連的娛樂復興浪潮。

施密茨身兼「紐約時報」專欄作家、Compact雜誌主編、政治文化播客(podcast)節目「反文化」(Counterculture)主播，他指出，Hot 100榜單8月首周首度出現前五名全為鄉村單曲的空前紀錄，而蘭利正是這波浪潮中最具代表性的名字之一。

施密茨分析，鄉村音樂復興在美國文化中看似矛盾，實則反映文化認同的轉向；當美國社會愈趨都市化、沿海化，且白人、非西裔人口比率逐漸下降，鄉村地區勞工階層的生活方式與價值觀，反而成為都市中產階級眼中一種「真性情」(authenticity) 的象徵。

就連泰勒絲(Taylor Swift)為動畫電影「玩具總動員5」(Toy Story 5)獻唱、風格偏流行的單曲，都被刻意行銷為鄉村歌曲，凸顯回歸鄉村的標籤在當前音樂市場中具有明顯優勢。

影視作品 西部風潮回歸

根據尼爾森(Nielsen)跨平台收視統計，本季前十大熱門電視節目中，有四部西部劇或新西部劇類型，包括「石油天王」(Landman)與「達頓牧場」(Dutton Ranch)。

施密茨指出，即便是種族組成比以往任何一代都更多元的Z世代，也明顯投入這波「鄉村復興」(Country Music Revival），熱中於排舞(line dancing)、仙妮亞唐恩 (Shania Twain) 的作品，以及美國鄉村風啤酒品牌「庫爾斯」(Coors)。

鄉村音樂當今的榮景與50年前形成強烈對比，電視業者1971年曾大規模停播多部叫好卻不夠「時髦」的鄉村風節目，例如鄉村音樂電視綜藝節目「驢叫秀」(Hee Haw)，荒誕情境喜劇「綠野春濃」(Green Acres，暫譯)、與喜劇「比佛利山莊鄉巴佬」(The Beverly Hillbillies)，此事件後來被稱作「鄉村大清洗」(rural purge)。

當年主導這波節目改革的哥倫比亞廣播公司 (CBS) 高層西爾佛曼(Fred Silverman)曾在演說中，公開批評鄉村節目是「無腦的鄉巴佬內容」(mindless rural pap)。

文化認同翻轉

如今，情勢完全逆轉。

施密茨分析，碧昂絲 (Beyoncé)2024年發行鄉村專輯「牛仔卡特」(Cowboy Carter)、Shaboozey推出融合嘻哈元素的鄉村單曲「酒吧之歌(微醺)」(A Bar Song (Tipsy))，以及去年榮膺葛萊美獎最佳新人的查普蘿恩(Chappell Roan)以酷兒(Queer)視角詮釋鄉村流行風格的「施者」(The Giver)，都顯示鄉村音樂正被不同背景的藝人重新混音、翻轉並重新演繹。

施密茨認為，鄉村音樂長期以來與白人保守形象掛鉤，如今卻在都市化、多元化程度愈來愈高的社會中，意外成為象徵「非主流」與「真性情」的文化符號；相較之下，嘻哈音樂則因高度商業化與體制化，反而逐漸失去昔日的反主流色彩。

鄉村風蔓延政治圈

這股鄉村風潮甚至外溢至政治領域，內布拉斯加州出生的明尼蘇達州州長華茲 (Tim Walz) 的私人汽車就是經典的農車品牌「國際收割機公司」(International Harvester) 暢銷多功能車「國際偵察兵」(International Scout)，民主黨候選人普拉特納 (Graham Platner) 主打平民鄉村形象卻爆出性醜聞而面臨退選壓力，以及主打小企業是鄉村社區核心參選內布拉斯加州聯邦參議員的前工會領袖、獨立候選人奧斯勃恩(Dan Osborn)，都被視為這股「鄉村認同」風潮在政治場域的延伸。

Billboard Hot 100榜單8月首周首度出現前五名全為鄉村單曲的空前紀錄。(取自billboard)

艾拉蘭利創作的「蒲公英」專輯封面，由SAWGOD/哥倫比亞唱片公司發布。(美聯社)