美國現象／艾拉蘭利創紀錄 「情定德州」霸榜告示牌23周

鄉村音樂小天后艾拉蘭利5月在拉斯維加斯舉行的第61屆鄉村音樂學院獎頒獎典禮上表演。她的單曲「情定德州」(Choosin' Texas) 於9月23日以連續23周蟬聯榜首，刷新「告示牌百大單曲榜」史上奪冠周數最長的歷史紀錄。(美聯社)

27歲的鄉村音樂小天后艾拉蘭利 (Ella Langley) 近期成為美國樂壇最受矚目的話題人物，她的單曲「情定德州 」(Choosin' Texas) 於9月23日以連續23周蟬聯榜首，刷新美國「告示牌百大單曲榜」(Billboard Hot 100)史上奪冠周數最長的歷史紀錄。

艾拉蘭利「情定德州」去年11月1日首度登上告示牌百大單曲榜，今年1月拿下個人生涯首支前10名單曲，2月起登頂，此後改寫令人咋舌的長紅紀錄，不愧為當今鄉村樂壇最耀眼的新興歌手。

音樂雜誌「告示牌」 (Billboard) 截至9月23日的統計資料顯示，「情定德州」以連續23周蟬聯榜首，超越瑪麗亞．凱莉(Mariah Carey) 經典聖誕神曲「你是我最想要的聖誕禮物」(All I Want for Christmas Is You)自2019年以來保持的22周最長冠軍周數紀錄。

綜觀告示牌排行榜1958年8月開始追蹤熱門歌曲排行榜以來，「情定德州」另外超越Shaboozey霸榜19周的「酒吧之歌(微醺)」A Bar Song (Tipsy)，以及納斯小子(Lil Nas X)與比利瑞塞洛斯(Billy Ray Cyrus)合作的「老城道」Old Town Road，成為告示牌單曲榜有史以來，「非節慶歌曲」蟬聯冠軍最久的作品。

音樂融合搖滾、民謠

索尼音樂(Sony Music) 介紹，蘭利以原始真摯的敘事風格和獨特的嗓音詮釋紮根於南方傳統的現代音樂風格。

她在阿拉巴馬州長大，先在當地的表演場所磨練歌喉才藝，之後搬到納許維爾全心投入音樂事業，憑藉創作天賦與真誠本色演繹豐沛情感。

蘭利在社群平台Instagram發布影片表示，她要好好慶祝這項成就。她感動地表示：「這首歌正在改變我的人生，改變了這首歌創作團隊的生活，也改變了我全家人的生活。」

蘭利的音樂融合經典鄉村主題與搖滾、美式民謠(Americana) 等元素，結合誠懇且口語化的歌詞與大膽的當代風格。

2024年8月2日，蘭利發行首張專輯「宿醉」(Hungover)，其中收錄與鄉村音樂前輩賴利格林(Riley Green)合作的熱門單曲「你看起來好像很愛我」(You Look Like You Love Me)，以及亮眼單曲「要不是這陣風」(Weren't for the Wind，暫譯)。

第二張錄音室專輯「蒲公英」(Dandelion)主打單曲「情定德州」讓她一鳴驚人，榮登跨界榜單的冠軍。

蘭利穩健的台風與現場表演誠摯訴說每一首歌曲的故事，迅速在樂迷間產生共鳴，逐步奠定粉絲群並吸引各界關注，無疑成為當今鄉村樂壇最引人注目的新興歌手之一。

從鄉村電台紅到流行榜

鄉村音樂小天后艾拉蘭利去年11月在納許維爾舉行的第59屆鄉村音樂協會頒獎典禮上表演。她的單曲「情定德州」(Choosin' Texas) 於9月23日以連續23周蟬聯榜首，刷新「告示牌百大單曲榜」史上奪冠周數最長的歷史紀錄。(路透)

「情定德州」由SAWGOD與哥倫比亞唱片(Columbia Records)共同發行，並由Triple Tigers公司負責主推打入鄉村電台市場，該曲曾於今年2月至3月間，連續三周稱霸鄉村電台榜(Country Airplay)，如今更成功跨界打入流行電台領域，同時位居流行電台榜(Pop Airplay)、成人流行電台榜(Adult Pop Airplay)與成人當代榜(Adult Contemporary)前10名。

「情定德州」在9月下旬於美國締造超過2400萬次官方串流播放、至少5690萬次電台播放觸及人次，以及6000多張實體與數位單曲銷量，穩坐串流歌曲榜(Streaming Songs)23周冠軍及數位單曲銷售榜(Digital Song Sales)18周冠軍寶座。

此外，「情定德州」同時在綜合多指標統計的鄉村歌曲榜(Hot Country Songs)蟬聯41周冠軍，成為史上僅第三首達成此傲人成績的作品，另兩首歌分別是碧碧·蕾克莎(Bebe Rexha)與佛喬航線(Florida Georgia Line)合唱、稱霸50周的「命中注定」(Meant to Be)，以及蟬聯45周的Shaboozey「酒吧之歌(微醺)」。

「情定德州」是一首節奏舒緩、略帶鄉村風情的傷感情歌，且毫無疑問的，是2026年最熱門的歌曲。這首歌講述了一段關於失戀、心碎以及對家鄉情結無奈放手的故事。

女主角 (代表田納西州) 發現自己的牛仔情人最終還是回到了另一個「對象」身邊。但這個情敵不是別人，而是德州 (Texas)這片土地與當地的生活方式。

男友回到了德州艾比林(Abilene)的家鄉，重新投入雙步舞(two-stepping)與德州懷抱。女主角無奈地在酒吧獨自喝酒，心碎地明白一個現實：「你可以帶一個男人離開德州，但你永遠無法把德州從他的靈魂裡拿走」。

歌詞前四句：

我以為我讓他愛上了田納西，但我真不該把他帶回阿比林，

我把他又送回了她的懷抱。我可配不上她那熾熱的愛情。

Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee

I should've known better than to take him back to Abilene

I put him right back into her arms

I wasn't a match for that kind of spark