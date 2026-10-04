周日動動腦／哪個國家將10月10日訂為「湯姆克魯斯日」？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.加拿大 近年頻繁爆發嚴重山火 ，據科學家研究，森林在燃燒後，哪一種生命力極強的古老植物會在幾周內迅速率先復甦？

2.一般認為聖母瑪利亞是在耶路撒冷過世的，但也有學者認為她是在「以弗所」的山上度過餘生，此地位於今天的哪個國家境內？

3.若在中國道教建築中見到哪些花的圖案，就表示這是女道士的修行區？請找出3種。

4.印度 之外，不少亞、非、中南美國家也將排燈節(Diwali)訂為國定假日。大洋洲也有一個國家，您知道是哪個嗎？

5.尼泊爾人的語言為尼泊爾語，但文字書寫系統用的是什麼文？

6.哪個國家將10月10日訂為「湯姆克魯斯日」？

7.按人口計算，歐盟最大的城市區是哪個？

8.《紅樓夢》第三十八回的詩社賽詩中，是誰寫出一首深富寓意的〈螃蟹詠〉？

9.有些顏色並非來自色素，而是透過物理結構對對光線進行折射，散射或干涉而產生的，例如大藍閃蝶翅膀及某些鳥類羽毛，請找出3種。

10.哪位奧地利作曲家因為一生創作了高達104首交響曲，被後世尊稱為「交響曲之父」？

答案：1.蕨類 2.土耳其 3.瓊花、玉蕊、蓮花 4.斐濟 5.天城文 6.日本 7.巴黎 8.薛寶釵 9.孔雀、藍鴝、翠鳥 10.海頓