旅遊／走進盧森堡 領略富庶與瑰麗

在城中高地看到的如畫景色。(圖為作者提供)

西歐小國盧森堡（Luxembourg）面積僅2500平方公里，還不及美國最小的州羅德島。其人口70萬，僅與美國首都華盛頓特區的居民數相仿。然而，盧森堡獨具險峻奇特地理環境和綺麗多樣自然景觀，更富悠久人文歷史，妥善保存諸多古老街區和城堡遺跡。它還是歐盟 機構所在地之一，扮演重要國際角色，向為全球遊客渴望探訪的小巧玲瓏國度。

盧森堡為世界獨一無二大公國，其君主不稱王卻享大公尊號，是深受民眾愛戴的元首。我們年初抵達首都盧森堡市的次日下午，就慕名去老城區尋找大公宮，意想不到的是，大公宮門前僅一條尚算寬敞的馬路，全無其他國家王宮前理所當然占據宏偉廣場的氣概，難怪我們下榻當晚即去市區遊逛時會忽視它，只怪我們太以貌取「宮」，未識泰山。

大公宮 夏天才對外開放

但大白天情況迥異，我們清楚地看到宮門兩邊有兩個灰藍崗亭和站崗哨兵，確信找到目標。大公宮不過是個三層樓高花崗石屋宇，淡淡的米黃色外牆，整齊的灰藍色窗格，還有精緻的連排陽台，屬文藝復興建築風格，並不顯高大巍峨。據說15世紀時，這裡還只是市府大樓，之後燒毀重建，又一再修繕擴大，到1890年才正式啟用為大公宮。

大公宮前不起眼的換崗儀式。(圖為作者提供)

我們正巧趕上換崗，走來幾個穿墨綠制服軍人，其中一個扛長槍的士兵膚色黝黑，倒像是外來移民。換崗儀式極為簡單，就是哨兵交接，沒有英國白金漢宮前換崗的花哨場面。

到下午4時許來了個長官，乾脆把所有哨兵撤下，連崗亭的門也上鎖，夜晚不再設崗，難怪晚上怎麼看也貌不驚人，就像一般豪宅。大公宮僅在夏天才對民眾開放，所以我們無緣入內。

盧森堡被法、德和比利時三國合圍，全不靠海，卻有自己的崇山峻嶺和湍急河流，地理之險峻多變放眼皆是。以首都盧森堡市為例，真是高低起伏，錯綜重疊，變化突兀。一邊是高地山頭，樓宇和馬路高高在上，欣欣向榮；另一邊卻是落差懸殊、驟然下降40多米的塹谷，河流穿越，沿途闢出富饒田地和密集宅第。

上、下城之間的花崗岩石壁筆直陡峭，石縫裡還爆出青苔和爬藤，加上路邊簇擁的參天大樹，看上去一派鬱鬱蔥蔥，富有生機。

古堡多 享城堡之國美譽

連通不同高地的是多座巍巍聳立大橋，而上、下城之間則建有爬坡纜車，民眾可隨時搭乘，高度不構成嚴重障礙。在高地憑欄遠眺，視野極其開闊，下方車輛和行人顯得渺小又稠密，地面房屋的黃色粉牆、屋頂的片片黑瓦，還有潺潺流淌的河流，換哪個角度都能攫取令人陶醉的圖畫般景色。

盧森堡經歷過漫長中世紀，其明顯印記就是至今保存下來的70多座古城堡，以致該國享有城堡之國美譽。其中最富盛名和修繕最完美的維安登城堡（Vianden Castle）建於11世紀，在盧森堡市以北50公里處。城堡建在300米高的堅固岩石山頂，從汽車站至少走十來分鐘才能到達入口，門票是13歐元。

我們看到有一對東歐人的中年夫婦，他們看到票價後居然打了退堂鼓，直接返回車站，也許覺花錢冤枉，也許因興趣欠缺。

維安登城堡外景。(圖為作者提供)

城堡內其實別有洞天，大有講究，完全值得探訪。它最初是一個封建伯爵（Count）的居住地和私人堡壘，裡面布局合理地設有會客室、臥室、餐廳、廚房和地窖等不同功能房間和配套設施，如今都標有清晰箭頭和序號引導遊客逐一參觀，不會遺漏。

我們不停攀爬台階，到最高層看到一個大型會議室，裡面展示城堡的歷史圖片和名人訪問紀錄，其中包括著名的中國旅法畫家趙無極。從會議室的視窗俯瞰下方城鎮和流經的河流，滿眼都是「濃妝淡抹總相宜」的瑰麗山水勝景。

火車、公車 全國免費搭

城堡中層的展室裡擺放中世紀騎士用過的閃亮盔甲、弓箭和長矛等一應武器裝備，顯示當年有過的彌漫硝煙和紛繁戰事。另外我們還看到一口粗大深水井，其上方是裝備鐵索和軲轆的粗大木架，是懸掛水桶用來打水的支撐。低頭往下看石洞深不可測，估計有數百米，直通地下水源，但不知那時水費如何計算和攤派。

從盧森堡市到維安登城堡須先坐火車再換公交車，我們全都大大咧咧地上下車，毫無阻攔，這就不能不提盧森堡的全國免費乘車制。此地任何一輛公車上都看不到一般城市都安裝的刷票機，不僅公交車，甚至坐火車也無需買票，只管抬腿上車即可。不僅本國居民，外來遊客也一視同仁，一律無償享用。如此慷慨義舉無疑是遊客最明顯感受並受寵若驚的恩惠，天下恐此一國，再無他處。

在火車上，我們遇到一個已在盧森堡找到金融界工作，並取得居留權的印度小夥，他告訴我們，盧森堡人均國民生產值和壽命長度都在世界上遙遙領先，無疑是富庶易居之鄉。不過稅收相對也較高，難怪國家有錢，能大手筆為免費公車買單。他還告訴我們，盧森堡語其實是德、法和荷蘭語的綜合，要入籍一定要通過盧森堡語考試，所以他正刻苦學習新語言以期過關。

歐洲議會辦公樓 開眼界

盧森堡是歐洲聯盟創始國之一，盧森堡市內設有歐洲議會辦公樓。因為之前在比利時首都布魯塞爾訪問時，我忘帶護照而未能進入歐盟總部，這次我攜帶護照有備而去，順利進入此地的議會大樓。

我問門口接待員，盧森堡市和布魯塞爾的歐洲議會辦公樓有何區別？他告訴我，布魯塞爾議會大樓裡有辯論議題和投票表決的大會場，而這裡沒有，主要承擔秘書處職責，包攬行政業務，尤其是法律紛爭等事務。這兒地下室設有圖文並茂的歐盟歷史和機構介紹展，還有多功能小會場。

歐盟人員與我妻子友好交談。(圖為作者提供)

妻子讚美展覽的電子互動裝置方便理解和交流，工作人員則打趣地說，「你可留下為我們工作」。我們每人領到一面歐盟小藍旗，拿在手裡得意宣示已獲盟員資格。

我們的旅館就在火車站旁，走上五分鐘即達。一出旅館可看到對面有兩家中國超市，其中一家叫歐華超市，裡面的員工正認真地分放蔬菜和水果等物品上架，商品價格似不便宜。

再走不遠有個叫寶八的中國餐館，也許正逢農曆新年，餐館天花板上掛滿成串大紅燈籠和彩繪雨傘等，節日氣氛特別濃厚，熱鬧歡騰。老闆是個中國男子，還附設一個日本酒吧，供應日本米酒等，說是生意不錯。我們讚美他的餐館布置使人溫暖喜悅，賓至如歸，他說他可能會把這裝飾一直保留下去，讓喜氣常存。

女賊團夥下手 幸損失輕

就在我們離開盧森堡時，卻發生一件喪氣事件，不可避免地給原本美好的訪問蒙上陰影。那天我們在火車站門口等候直達飛機場的29路公車，等候的人群逐漸增多，擁擠似在所難免。我看到旁邊有一大幫中東人模樣的女孩聚合一道，其中一個還不時朝我這裡張望，莫非我的外表有突出引人魅力？

火車站外景，亦即遭竊現場。(圖為作者提供)

公車來了，是一輛終點出發的空車，所有人都應能從容上車。這群女孩突然兵分兩批，一批搶先登車，把車廂往裡的狹窄入口封堵，假裝觀看上方螢幕跳動的資訊，嘴裡發出支支吾吾聲音，卻偏偏不入車廂。另外一批緊隨我們夫婦背後，實際上把我們像三明治一樣夾擊包圍。我大聲呼叫，讓前面的女孩趕緊移動，她們卻一概不理。僵持了幾分鐘後，她們突然一蜂窩似地撤離下車，彷彿受到統一指令。

我找到座位後把雙肩包放下，這才發現背包口的拉鏈已被拉開，妻子的花格子化妝包已不翼而飛，好在裡面並無首飾、珠寶之類貴重物件，只是一般化妝品、牙膏、牙刷和紀念品等。那幫女賊以為我是押解生辰綱的大佬，瞄準我快速下手，一心大發橫財，但打開化妝包後，也許會因大失所望而破口辱罵。

其實我的錢包和護照都在包底，她們未及深探，不夠專業而已。對於我來說，以後但凡走到人多嘈雜之處，雙肩包應背胸前才對，實為寶貴教訓。

盧森堡小巧玲瓏，精美細緻，天然致勝，讓遊客留戀神往。但我無論如何想不到，那些看似小巧玲瓏的十來歲女孩竟會淪為可惡竊賊，有組織有計畫地團夥作案，騷擾遊客，搗亂秩序，給盧森堡的清純秀麗抹黑沾汙，讓人唏噓，又徒呼奈何。