旅遊／藝術奇蹟 埃及古神廟巡禮

阿布辛貝神廟的另一神殿小神殿，正面鑿刻有六尊16公尺高的巨型雕像，其中四尊是拉美西斯二世，另外兩尊是王后尼菲塔莉的雕像。(圖為作者提供)

埃及 大部分觀光景點都在尼羅河沿岸，我們從開羅飛往盧克索(Luxor)，登上尼羅河豪華郵輪 ，參觀盧克索神廟(Luxor Temple)、丹德拉神廟(Dendera Temple)、卡納克神廟(Karnak Temple)、帝王谷(Valley of Kings)以及哈特謝普蘇特神廟(Hatshepsut Temple)等。然後啟動郵輪，往尼羅河上游航行，參觀埃德富神廟(Edfu Temple)、科姆翁布神廟(Kom Ombo Temple)、菲萊神廟(Philae Temple)等，最後抵達阿布辛貝神廟(Abu Simbel Temple)，飛回開羅。

埃及金字塔只是工程奇蹟，埃及神廟則是藝術和設計上的奇蹟，令人更加震撼。舉世聞名的希臘柱式建築，在視覺和藝術上產生的莊嚴肅穆效果，總讓我讚賞不已。而柱式建築的設計，正是源自於古埃及神廟內柱式大廳的構思。

哈索爾神殿 最完整柱廳

一般埃及神廟入口都蓋有雄偉的塔門(Pylon)，塔門外牆雕刻著象徵法老豐功偉業的壁畫，和法老敬拜神祇的浮雕。踏入塔門後，則是一間讓人屏息讚嘆的柱式大廳，一根根高聳入天的粗大石柱密密排列，猶如石柱森林。以擁有最壯觀柱廳的「卡納克神廟」為例，廳内共有134根巨柱，每根石柱表面覆蓋著各式各樣神祇的浮雕，和古埃及象形文字，展現極致的建築工藝。

卡納克神廟是很多位埃及法老長時間修築增建而成的龐大神殿群區，其中最壯觀的柱廳則是拉美西斯二世完成的。

埃及保存最好、最完整的柱廳，是在丹德拉神廟群(Dendera Temple Complex)的哈索爾神殿(Hathor Temple)，石柱表面以及從牆面到天花板，全覆蓋著各種神靈浮雕和古埃及象形文字，色彩鮮艷，保存良好，絕對值得一訪。

卡納克神廟内著名柱廳是拉美斯二世蓋的，共有134根巨柱，展現極致的建築工藝。(圖為作者提供)

埃及古神廟的藝術和歷史價值，讓西方學者不惜代價為其極力保存。60年代，埃及政府計畫在尼羅河上游修築大霸，下游數座神廟瀕臨淹沒之危，全世界專家紛紛集思聚資，搶救搬遷神廟。

我們就參觀了幾座搬遷重建後的古神廟，包括阿布辛貝神廟，菲萊神廟，和卡拉布沙神廟(Kalabsha Temple)。其中搬遷阿布辛貝神廟的工程最浩大，從初期的測量和設計，到實地的切割、搬遷、重組，整個工程長達八年之久，如此前所未有的搬遷古蹟工程，轟動全球，嘆為觀止。

拉美西斯二世留下功業

建造阿布辛貝神廟的拉美西斯二世，是古埃及新王國時期(1570-1070 BC)的第三位法老，也是埃及最著名的法老，他執政時期是埃及最後的強盛年代。

拉美西斯二世年紀輕輕就登基，在位共67年，近90歲才過世，兒女上百，個性好大喜功，對外發動征戰，對内大興土木。也多虧他愛好施工建設，才能為後人留下許多古神廟和石雕像等的古蹟古物，其中最有名的盧克索神廟和阿布辛貝神廟，都是他的傑作。

盧克索神廟在尼羅河東岸，靠近我們郵輪停靠的碼頭邊，白天進神殿參觀，晚上在岸邊拍照神殿夜景，一景兩看。盧克索是古埃及新王國時期的首都，很多重要建設都在盧克索附近。根據古埃及人信仰，太陽落下的尼羅河西岸屬於「亡靈之地」，太陽升起的尼羅河東岸才是「生者之地」，因此帝王陵墓都在尼羅河西岸，眾神廟在河東岸。

盧克索神廟是拉美西斯二世執政時期的傑作之一。(圖為作者提供)

拉美西斯二世蓋的盧克索神廟自然也在東岸，供奉太陽神阿蒙-拉夫妻和他們兒子月神孔蘇。盧克索神廟塔門前原本矗立有一對方尖碑，細長直指天空，四面刻有凹陷的象形文字，線條設計優美，外觀典雅神聖，但如今只剩一座，另一座在18世紀晚期送給法國，現矗立在巴黎市區的協和廣場。

拉美西斯二世另一偉大傑作是阿布辛貝神廟，神廟共有兩座巨大岩鑿的神殿：大神殿，供奉拉美西斯二世本人，他是埃及歷史上唯一把自己神化的法老；小神殿，則是獻給他的正妻尼菲塔莉王后。

拉美斯二世蓋的阿布辛貝神廟，其大神殿入口有四尊高達20公尺的巨型拉美西斯二世坐像，莊嚴、宏偉、壯觀，令人震撼。(圖為作者提供)

大神殿被認為是拉美西斯二世建造最宏偉、最美麗的神廟，也是埃及最美麗的神廟之一。與一般神廟設計不同，神殿入口沒有塔門，而是四尊高達20公尺的巨型拉美西斯二世端坐寶座雕像，每尊雕像都頭戴上下埃及雙冠的王冠。雕像的雙腿旁，有一些較小的立式雕像，那些是他的后妃和子女們。

參觀者第一眼看到神殿，都會被其入口兩側的巨大雕像所震撼。入門後的柱廳也與一般神廟不同，是由八根巨大奧西里斯(Osirid)雕像支撐。奧西里斯是生育、農業、來世、死亡、復活、生命和植物之神，拉美西斯二世顯然把自己視為奧西里斯神一般。

一小神殿入口正面兩側，則鑿刻著六尊16公尺高的巨型雕像，其中四尊是拉美西斯二世，另外兩尊是王后尼菲塔莉，其尺寸與其丈夫法老相仿。依照傳統，王后雕像高度通常不超過國王的膝蓋。然而，這座神廟打破了這個慣例，國王和王后的雕像尺寸相當，這體現拉美西斯二世對王后的深愛和崇高敬意。

動物擬人化 萬物皆為神

古埃及人信拜的神祇多如繁星，數都數不清，天上的日月星辰可以為神，飛禽走獸也可以為神。有時兩神或數神還可以融成一體，讓人摸不著頭緒；而神與神之間也跟凡俗世界一樣，有著錯綜複雜的愛恨情仇闗係。

遠古埃及人看到或碰到周遭生活中的動物，仔細觀察其特性，予以擬人化後就變成了敬拜的神祇。譬如，老鷹非常兇狠勇猛，於是鷹頭人身代表了鷹神荷鲁斯，荷鲁斯是冥界神歐西里斯和母親神伊西斯的兒子，是勇猛的戰神，曾經跟由於嫉妒而謀殺兄長的叔叔賽特大戰一場，報殺父之仇。

人類日出而作，日落而息，因此古埃及人認定控制宇宙的是太陽，天上掛的太陽比飛鷹還要高，於是在鷹神的頭上頂個太陽的鷹頭人身，就是太陽神(Ra)，太陽神和鷹神有時又可融合為一。

我發現古埃及和古希臘以及後來受希臘影響的西方文化，對「蛇」的解讀存在極大的差異。埃及人視蛇為神聖，法老的王冠或頭巾上都有條䀚首的眼鏡蛇，古埃及人相信這條被稱為「烏拉烏斯」的眼鏡蛇，會向法老的敵人噴射火焰或毒液保護法老，是王權守護的「善」神，代表法老的神聖王權。

而希臘神話裡，甚至後來的基督教文化，除了醫神阿斯克勒庇俄斯手杖上那條盤繞的蛇，因為蛇會蛻皮而象徵重生、治癒與智慧之外，大部分都被歸類為「邪惡」的代表。譬如，希臘神話裡的妖魔勒拿九頭蛇、亞當和夏娃伊甸園裡撒旦化身的蛇，都是反派。兩者信仰完全相反，耐人尋思。

丹德拉神廟保存有最完整的柱廳，石柱表面以及從牆面到天花板，全覆蓋著各種神靈浮雕和古埃及象形文字。(圖為作者提供)

埃及與希臘文明差異大

另一個埃及與希臘持完全持相反觀點的例子，是人頭獅身像斯芬克斯，古埃及的斯芬克斯是王權守護者，譬如，位於吉薩的巨大人頭獅身，是守護金字塔和陵墓的守護神；新王國時期建造的哈特謝普蘇特神廟，其廟前也有人頭獅身的斯芬克斯像，該人頭是女法老哈特謝普蘇特的面容。

另外，從盧克索神廟到卡納克神廟之間，有一條長達3公里的斯芬克斯神道，兩側共有1057座人面獅身像和公羊獅身像，非常壯觀，它們是守護神道的守護神。卡納克神廟前的公羊獅身神像的羊頭顎下，就立著一座小小法老像，直接表明了斯芬克斯就是護衛法老的神。

斯芬克斯神道連接盧克索神廟和卡納克神廟，非常壯觀。(圖為作者提供)

卡納克神廟前的公羊獅身斯芬克斯神，公羊顎下立著一座小小法老像，象徵斯芬克斯神護衛法老。(圖為作者提供)

相反地，在古希臘神話中，斯芬克斯有著翻天覆地的不同特性，護衛男神變成了女妖怪，不僅長了翅膀，還會說話。她守在要道上，強迫過往路人猜謎語，猜不中就撕裂吞食掉，是致命的邪惡怪物。

希臘基本上繼承了埃及文明，兩者卻有如此巨大的差異，不禁讓我陷入沉思。埃及人似乎只追求人與自然神力的共存，對無法克服的恐懼就尊拜納入體制；希臘則另有一套哲學，人類自我意識覺醒了，會透過智力與勇氣去克服對大自然的恐懼，強調個人英雄主義。

女神吞日 晝夜循環

19世紀，法國人從沙堆裡發掘出在丹德拉神廟群的哈索爾神殿，這是埃及保存最好的古埃及神廟之一。哈索爾是埃及的愛神、美神、藝術之神，古墓古廟裡的畫像是牛頭人身女子。

丹德拉神廟的哈索爾神殿建於托勒密王朝時期，距今已有2000多年，在羅馬帝國後期時廢棄，然後深埋於沙堆逾千年，由於沙子的覆蓋保護，廟內大部分藝術雕刻自然保存，浮雕上的色彩都鮮艷如新。

丹德拉神殿的哈索爾神廟天花板上彩色浮雕，天空女神努特在黃昏時 吞下太陽，黎明時生出太陽，如此周而復始，才有了晝夜的循環。(圖為作者提供)

哈索爾神廟柱廳最裡面一個角落天花板上，有一幅描繪地球日夜循環的浮雕，一位女神雙手高舉如弓，身體橫跨整個世界，導遊說她就是天空女神努特(Nut)。埃及人認為努特在黃昏時吞下太陽，黎明時再生出太陽，如此周而復始，世界才有晝夜的循環。

在努特女神嘴巴與雙腳之間，有一艘艘載著各方神祇的船隻排成一列，每艘船代表著行星與恆星在晝夜間航行於女神身體，穿插在船隻之間的是代表各星座的人物形象。丹德拉神殿之所以聞名遐邇，就是因為哈索爾神廟是少數將受巴比倫文明影響的黃道十二宮符號融入埃及藝術的地方之一。

後來去帝王谷參觀帝王陵墓，其中法老拉美斯四世的陵墓，墓室天花板上也有努特女神吞日的彩繪浮雕。拉美斯四世的陵墓比哈索爾神廟早了1000多年，由此可見「努特吞日」的宇宙觀在埃及流傳已久。

陵墓畫主要為保障法老的復活，法老死後的靈魂被視為與太陽神拉合一，藉由努特女神的吞噬與再生，讓法老像太陽一樣，在死後穿行到地底世界，重新獲得新生。

埃及古文明奇特卻又引人入勝，這次遊埃及，讓我重新認識埃及古文明，獲益良多。