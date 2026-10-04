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養生／除了散步 每天站蹲10至20分鐘練肌力 可延緩老化

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醫師提醒，只靠散步不能夠應付老化，若過度安靜休養也可能導致身體衰退；示意圖。(圖...
醫師提醒，只靠散步不能夠應付老化，若過度安靜休養也可能導致身體衰退；示意圖。(圖／123RF)

人上了年紀更需要適合和適量的運動來延緩老化、維持健康。日本物理治療師上村理惠表示，光靠散步不足以維持應付老化，她介紹一項能訓練肌力的簡單「站蹲運動」，循序漸進進行更有益健康。

許多人日常運動會選擇「散步」，但上村指出光靠散步無法避免臥床。散步包含了多種要素，首先，最基本的是肌力，沒有肌力就無法行走，因此必須先鍛鍊肌力。

其次，即使有肌力，若缺乏平衡協調能力，行走也不可能順利完成。因此，平衡訓練同樣重要。沒有這兩項基礎能力（肌力與平衡力），人就無法順利走路，尤其年長者常因肌力不足而導致耐力下降。

如果只依賴散步，雖然能維持行走的能力，但像是站起來、翻身、轉身這些動作所需的爆發力會不足。散步當然是重要的運動，但它無法涵蓋所有日常生活必需的動作，這就是它不足之處。

此外，雖然「多走路就等於健康」是一種常見印象，但走太多也可能造成膝蓋或腰部受傷。因此，挑選合適的鞋子與場地也非常重要。

上村說，人體機能大約從40歲左右就開始下滑，所以從這個年紀起就要有意識地活動身體。「站蹲運動」只要做到「稍微覺得累」的程度就很好，重點是及早開始，並讓運動成為習慣。

上村提醒不要一開始就做太多。每天只要10至20分鐘，甚至分成早中晚多次進行，都很好。依照自己的節奏，慢慢融入生活即可。

單憑意志力常會出現放棄的情況，所以可以設定一些規則，例如「看電視時做10次」或「每天睡前一定要做」。有了固定的時機，就更容易持續。

當然有時也會中斷。那些能長期維持自我復健的人，大多懂得轉念：「今天沒做到，明天再來」。不要以完美主義束縛自己，反而更能長久堅持。

精華 FAQ

  • 因為散步主要維持走路能力，卻不足以訓練起身、翻身、轉身所需的肌力與爆發力，也難完全補足平衡協調能力，因此無法涵蓋所有日常動作需求。

  • 站蹲運動能鍛鍊下肢肌力，提升從椅子站起、轉身與翻身時需要的爆發力，也有助於延緩老化、維持日常活動能力，適合作為散步之外的補充訓練。

  • 建議從每天10至20分鐘開始，甚至分成早中晚多次進行，並設定固定時機，如看電視時做10次或睡前練習，重點是不要追求完美，今天沒做到明天再補。

日本

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