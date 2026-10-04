養生／泡澡可延緩肌肉老化 時間、溫度是關鍵

醫師提醒，泡熱水澡也能養肌肉「成為隱形運動」，泡1小時溫度在40至42°C，有機會幫助肌肉延緩老化；示意圖。(圖／123RF)

「沒時間運動，泡熱水澡有用嗎？」台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘表示，近年看了新研究，泡熱水澡並非單純享受也能養肌肉，形成一種「隱形運動」，祕訣須泡約一小時，且溫度需在40至42°C。

張家銘說，以前他也跟大部分的人一樣，認為泡澡就是放鬆、流汗，順便舒緩一天的疲勞；但這幾年看了新的研究真的被顛覆，泡澡竟然有機會延緩肌肉老化。

被動加熱（Passive Heating），簡單講就是「人在休息，但身體在流汗」，張家銘，不需要跑步、舉重，只要靠外在的熱源加熱身體，像泡熱水澡、進桑拿、用電熱毯或紅外線燈都算是。當體溫升高、肌肉溫度上來，心跳加快、血流變旺盛、代謝速度提升，就像在偷偷幫身體做運動一樣。

張家銘表示，有研究證實，被動加熱能促進肌肉肥大、幫助運動後的恢復，還能預防因為不活動而造成的肌肉萎縮，這些作用和粒線體功能及能量代謝改善都有關。

張家銘提醒，這件事不能隨便做做就期待出現效果，研究發現，肌肉溫度只差攝氏1度，結果就可能天差地遠，研究指出泡澡溫度如果落在37.3℃，對於養肌肉幾乎沒什麼作用，但溫度如果達到攝氏38.3度，就能啟動修復機制。

張家銘說，被動加熱需要使用「對的溫度」，這就像藥物要給予正確劑量，熱也一樣要剛剛好。在不同的方式裡，熱水浴比桑拿更能「打進肌肉」。因為水的導熱速度比空氣快20多倍，所以熱比較容易深入身體。如果只是泡個15至20分鐘，大概只能達到放鬆的效果而已，肌肉還沒真正醒過來。

因此研究建議，要達到被動運動的效果，至少要泡在40至42℃的水溫裡，且泡上45分鐘到1小時，才有比較明顯的效果。

張家銘說，當肌肉升溫後，身體會製造出更多HSP（Heat shock protein），這種蛋白質它們就像一群修理師傅，專門保護肌肉、強化粒線體，提升能量代謝，還能刺激肌肉細胞增生，更厲害的是，它會打開AMPK和 Akt-mTOR這些關鍵訊號路徑，讓肌肉走向「合成」，而不是「分解」。

這對防止肌肉流失、加速受傷後的恢復都有幫助。不過，熱也不能太過頭，超過42℃反而會讓蛋白質分解，就像煮魚，火候太小煮不熟，火太大就燒焦了，一定要拿捏得剛剛好。

張家銘建議，去桑拿或三溫暖，那就不要只坐個10分鐘就走。體溫要維持在38.5至39℃一段時間，才會對神經和肌肉有幫助。運動員或有規律運動習慣的人，可以在運動後加上熱療，幫助恢復；但要注意，20分鐘通常不太夠，最好拉長一點，並控制在合適的溫度。

張家銘說，對於行動不便或不方便運動的長輩，被動加熱是一個不錯的替代方案，即使只是局部熱敷，也比完全不做還好。但有慢性病或心臟病史的朋友，一定要先和醫師討論，避免過度升溫造成身體負擔。