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醫藥／睡眠呼吸中止症不治療 恐導致3高

記者沈能元
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醫師提醒，長期出現睡眠障礙，背後可能與睡眠呼吸中止症、憂鬱、焦慮，甚至甲狀腺功能...
醫師提醒，長期出現睡眠障礙，背後可能與睡眠呼吸中止症、憂鬱、焦慮，甚至甲狀腺功能異常有關；示意圖。(圖／123RF)

長期出現睡眠障礙，千萬別輕忽，背後可能與睡眠呼吸中止症、憂鬱、焦慮，甚至甲狀腺功能異常有關，需提高警覺。其中最常見的就是睡眠呼吸中止症，典型症狀是打呼與睡眠中呼吸暫停；若未及時治療，不僅影響睡眠品質，更會增加高血壓、腦中風、心肌梗塞等心血管疾病風險。

台灣新北市立土城醫院耳鼻喉科主治醫師李宜潔指出，門診中因「打呼」求診的患者相當多，而打呼多半與呼吸道狹窄、氣流不暢有關。但進一步檢查發現，約有一半患者其實合併睡眠障礙，其中以「睡眠呼吸中止症」最常見。此症好發原因包括鼻塞、肥胖、舌根肥厚或扁桃腺腫大，導致呼吸道阻塞，進而出現阻塞型睡眠呼吸中止症。

「罹患睡眠呼吸中止症的人，常見打呼、夜間驚醒等情況。」李宜潔說，長期未治療，不僅影響枕邊人的睡眠品質，患者也會因慢性缺氧，提高高血壓、中風、心肌梗塞，甚至失智的風險。

睡眠呼吸中止症的治療方式需依病因而定。若是扁桃腺肥大、舌根肥厚造成氣道狹窄，可透過扁桃腺切除或懸雍垂重建手術，藉以擴大呼吸通道；若因肌肉張力不足，睡眠時舌根容易塌陷，則需使用陽壓呼吸器，避免缺氧而驚醒；若主因是肥胖，則必須透過減重改善。值得注意的是，許多患者即使每天睡足六至八小時，仍常感到嗜睡、疲倦，顯示夜間未能進入深層睡眠。

若出現打呼或懷疑有睡眠呼吸中止症，李宜潔說，醫師會安排在醫院過夜進行完整的睡眠檢測，透過呼吸氣流量、血氧濃度等數據判斷，一旦發現每小時平均超過五次呼吸中斷，即可診斷為睡眠呼吸中止症。

台灣新光醫院精神科主治醫師田心喬指出，睡眠呼吸中止症需特別留意「一低生三高」的風險。由於患者在睡眠中反覆缺氧，血氧濃度降低，身體會加快心跳以維持氧氣供應，久而久之容易導致高血壓；同時，缺氧也會干擾代謝功能，使血糖、血脂逐漸升高，形成「三高」。

精華 FAQ

  • 典型表現包括打呼、睡眠中呼吸暫停、夜間驚醒，以及白天仍感到嗜睡或疲倦。這些症狀代表夜間睡眠品質差，可能已出現反覆缺氧。

  • 患者睡眠時反覆缺氧，身體會加快心跳、升高血壓來維持供氧；長期下來也會干擾代謝，使血糖與血脂上升，進而形成三高。

  • 醫師會安排過夜睡眠檢測，依呼吸氣流與血氧等數據判斷；治療則視原因而定，可能是手術擴大氣道、使用陽壓呼吸器，或透過減重改善。

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