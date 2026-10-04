醫藥／用藥+飲食+運動 降低壞膽固醇

醫師提醒，低密度膽固醇過高，是造成動脈硬化、阻塞的元凶；示意圖。(圖／123RF)

一名專攻心肌梗塞等醫學領域的心臟權威學者，本身正是家族性高膽固醇 血症患者，醫學系入學時健康檢查報告中，唯獨膽固醇紅字，低密度膽固醇（即壞膽固醇，LDL）竟達330mg/dL，而這一場近30年來的血脂對抗戰役，目前數值標準，關鍵在於長期規律用藥，配合清淡飲食及運動。

台灣中山醫學大學附設醫院尊榮中心主任翁國昌表示，低密度膽固醇是造成動脈硬化、阻塞的元凶，低密度膽固醇愈多，動脈硬化速度愈快。動脈硬化是因低密度膽固醇累積所致，動脈血管動脈變硬、變脆，斑塊破裂產生血栓就可能堵塞血管，造成心血管疾病 ，嚴重導致死亡。

翁國昌說，LDL愈高，動脈硬化速度愈快，如果LDL數值愈低，就更能延長血管的使用壽命。動脈硬化心血管疾病者屬「非常高度風險」族群，強烈建議LDL應低於70mg/dL，甚至降至50mg/dL，此時體內膽固醇數值如同剛出生滿月寶寶的清澈，唯有如此，才能降低心肌梗塞、腦中風 所帶來的致命風險。

如何降低數值？翁國昌表示，長期地飲食控制、持續運動，原本150mg/dL的患者可能僅降至120mg/dL，但對於動脈硬化高風險族群來說，需持續用藥，才能降低數值。

高膽固醇血症（尤其是家族性高膽固醇血症）患者因基因缺陷，導致肝臟無法有效移除血液中的低密度膽固醇，造成血液中膽固醇濃度異常偏高，基因遺傳「無法根治」，只能透過藥物與生活調整來控制過高的膽固醇，降低心血管疾病的風險。

在治療藥物上，以口服「史他汀」（Statin）類藥物為主，少部分患者服用後容易出現肝功能異常等副作用，但比率不高。

如連續使用傳統藥物三個月，且已控制飲食，但數值仍偏高，建議改用針劑性藥物，有效抑制低密度膽固醇的接受體，讓數值降至安全值。原本PCSK9抑制劑針劑藥物為每兩周施打一劑，在長效針劑問世後，每年僅須注射兩針，大幅提升用藥順從性。

「動脈粥狀硬化心血管疾病」（ASCVD）等高風險族群，更需長期且嚴格管理膽固醇數值，翁國昌表示，除了「史他汀」類藥物、膽固醇吸收抑制劑，可考慮搭配PCSK9抑制劑，臨床顯示，三者併用，LDL可下降70%至85%，甚至降至50mg/dL，LDL如降得愈低，動脈硬化逆轉就會更快。