移民專頁／回國申請NIW綠卡 難度將加大

讀者問：

我是普通碩士碼農(程式設計師)，沒有什麼論文，也沒有什麼能上新聞的貢獻，已有一個PERM的PD，但是離排期還有一段時間。我不想在美國耗著了，想在國內等到名額排到之後，再申請NIW綠卡 ，所以計畫拿到排期回國工作生活，直接在國內申請NIW或者EB-1，拿移民簽證 。

這個計畫是否可行？聽說最近NIW審核嚴格了，想問下如果目標是過四、五年後申請NIW，我現在就可以準備或做什麼？

答：

你的觀察是正確的，近來美國公民及移民服務局對NIW申請的審查確實變得更加嚴格。對 EB-1A申請的審查標準也同樣趨於嚴格。你也要了解，如果你目前不在美國境內，尤其是已經在境外停留相當長的一段時間，要說服美國公民及移民服務局相信你的存在符合美國國家利益，將會更加困難。

如果願意為你辦理PERM的公司願意在你身處海外期間繼續保留你的職位並等待你返回，那麼這條移民途徑可能會更加可行。不過，你或公司未來可能需要向美國領事館解釋，為什麼即使你已離開美國多年，公司仍願意持續保留你的移民申請。

若你計畫日後申請EB-1A或NIW，可以從現在開始累積你專業領域的成就，如發表學術論文或專業文章；被他人引用 (citations)；獲得獎項；加入專業學會；獲得媒體報導；參與重要項目；取得知名專家的推薦信等。