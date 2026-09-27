我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞運棒球／中華隊5：1勝中國奪銅 林昱珉8局10K無失分差點飆無安打

美軍印太司令登時代雜誌封面 稱對中國戰爭有信心 奉行1核心戰略

移民專頁／回國申請NIW綠卡 難度將加大

李亞倫律師主答
聽新聞
test
0:00 /0:00

讀者問：

我是普通碩士碼農(程式設計師)，沒有什麼論文，也沒有什麼能上新聞的貢獻，已有一個PERM的PD，但是離排期還有一段時間。我不想在美國耗著了，想在國內等到名額排到之後，再申請NIW綠卡，所以計畫拿到排期回國工作生活，直接在國內申請NIW或者EB-1，拿移民簽證

這個計畫是否可行？聽說最近NIW審核嚴格了，想問下如果目標是過四、五年後申請NIW，我現在就可以準備或做什麼？

答：

你的觀察是正確的，近來美國公民及移民服務局對NIW申請的審查確實變得更加嚴格。對 EB-1A申請的審查標準也同樣趨於嚴格。你也要了解，如果你目前不在美國境內，尤其是已經在境外停留相當長的一段時間，要說服美國公民及移民服務局相信你的存在符合美國國家利益，將會更加困難。

如果願意為你辦理PERM的公司願意在你身處海外期間繼續保留你的職位並等待你返回，那麼這條移民途徑可能會更加可行。不過，你或公司未來可能需要向美國領事館解釋，為什麼即使你已離開美國多年，公司仍願意持續保留你的移民申請。

若你計畫日後申請EB-1A或NIW，可以從現在開始累積你專業領域的成就，如發表學術論文或專業文章；被他人引用 (citations)；獲得獎項；加入專業學會；獲得媒體報導；參與重要項目；取得知名專家的推薦信等。

精華 FAQ

  • 原則上可行，但前提是PERM雇主願意保留職位並配合後續程序。若你長期在海外，還需向移民局或領事館說明職位與國家利益的連結，否則難度會提高。

  • 因為近來移民局對NIW與EB-1A的審查都更嚴格。若申請人已離開美國多年，較難證明其專業能力與持續在美國工作的必要性，審核時更容易被質疑。

  • 可先累積學術或專業成果，例如發表論文、撰寫文章、增加引用、爭取獎項、加入專業學會、參與重要項目，並建立能證明影響力的推薦信與媒體曝光。

綠卡 移民 簽證

上一則

移民專頁／PERM、NIW可同時申請嗎

下一則

移民專頁／移民局翻舊紀錄 哪些人易被盯？

延伸閱讀

移民專頁／F-1申請人 不可以有移民意圖

移民專頁／F-1申請人 不可以有移民意圖
綠卡代價高 留學生擁高薪、工簽卻想返中國

綠卡代價高 留學生擁高薪、工簽卻想返中國
移民專頁／副申請人是黨員 不會導致主申請人申請被拒

移民專頁／副申請人是黨員 不會導致主申請人申請被拒
移民專頁／資訊缺失被RFE 依需求回答上傳即可

移民專頁／資訊缺失被RFE 依需求回答上傳即可

熱門新聞

作者先生根據所攝照片製作的夕陽日全蝕過程圖。(圖／作者提供)

生活／夕陽日全蝕 罕見天文奇觀

2026-09-20 02:25
毀滅戰士的形象。(維基By Sundown_Ageha - https://twitter.com/Sundown_Ageha/status/1243357719886610433, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=64375030)

封面故事／25部經典傑作 形塑美國文化(之七)

2026-09-20 12:48

理財百科／精簡5筆家庭開銷 每月可省1000美元

2026-09-20 02:19

理財百科／全球日常開銷榜 紐約房租最貴 加州「這消費」奪冠

2026-09-20 02:18
南韓原創影集「鐵拳教育」的海報。(維基／By https://www.heraldmuse.com/article/10741475, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=83122135)

電影世界／「鐵拳教育」爽劇 為何引發全球共鳴?

2026-09-20 02:23
來自明尼阿波利斯的7歲男孩塞繆爾．米謝克(Samuel Mishek，圖)說旋轉盤是他在博覽會最喜歡的遊樂設施。(美聯社)

美國現象／遊樂園經典 旋轉盤100歲了

2026-09-20 02:26

超人氣

更多 >
川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了
日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退
蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他
華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點
有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人

有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人