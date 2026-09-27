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移民專頁／公共負擔新規上路 享白卡難拿綠卡

記者胡玉立
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圖為紐約市華人聚居區商店櫥窗掛出糧食券標誌；「公共負擔」新規18日生效，領取白卡...
圖為紐約市華人聚居區商店櫥窗掛出糧食券標誌；「公共負擔」新規18日生效，領取白卡等公共福利者申請綠卡可能會被拒絕。(本報檔案照)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普政府新公共負擔規定18日生效，綠卡審查大幅收緊。
  • 重點二：申請人若用白卡、糧食券等福利，可能被視為公共負擔。
  • 重點三：紐約等22州已提告，指新規恐傷害移民家庭與兒童。

川普政府制定的「公共負擔」(public charge)規定18日生效，但凡申請美國永久居留權的移民若領取公共福利，可能會被拒簽；本人或近親使用聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱「白卡」)、糧食券(SNAP)、學費補助或免費學校午餐等政府援助項目，都可能成為綠卡申請被拒的理由。

華盛頓郵報報導，擴大公共負擔適用範圍，符合川普任內限制合法移民途徑的一貫方針；此項新規定生效，代表1882年起實施迄今的「公共負擔」長期政策發生重大轉變。國土安全部估計，新規可能促使約95萬人退出或避免使用聯邦社會福利項目，每年可望減少130億元聯邦和州政府支出。

國土安全部表示，這項規定符合國會意圖，即要求在美國的非公民「自食其力，不依賴由納稅人資助的政府福利」。

紐約州聯合其他21個州、華府及多個城市，本周針對這項新規定控告川普政府。訴訟指出，新規定沒有考慮它所引發出的許多重要面向的問題，並警告造成的傷害將波及身分混合家庭及已有美國公民身分的兒童。

紐約州民主黨籍檢察長詹樂霞(Letitia James)本周宣布訴訟時，在記者會上表示，這項新規定「以殘忍為目的；就是要對移民產生寒蟬效應，要讓人知道他們在這裡不受歡迎。」

新規定允許移民官員自行判斷使用糧食券等福利是否代表某人「極可能成為『公共負擔』」。過去，移民官員在考慮是否拒絕綠卡申請時，只將直接現金援助和長期住院治療納入考量範圍。

新規定適用對象涵蓋美國公民及合法永久居民的直系親屬，包括子女、配偶及美國公民的未婚夫/妻、技術和宗教工作者等群體。尋求庇護者和難民類型的移民不受該規定影響。

川普總統第一任期曾在2019年推出類似規定，後來被法院叫停。城市研究所(Urban Institute)報告顯示，當時該政策在移民家庭引發恐慌與困惑，導致家中有成員尚未有綠卡的家庭，申請糧食券等非現金類聯邦援助項目的參與率大幅下降。

精華 FAQ

  • 規定已於18日生效，主要影響申請美國永久居留權，也就是綠卡的人。若申請人或其近親領取特定公共福利，移民官可能據此判定其不適合取得居留資格。

  • 新規把白卡、糧食券、學費補助、免費學校午餐等納入考量，甚至連本人或近親使用這些福利都可能影響結果。相較過去僅看現金援助與長期住院，新規明顯擴大範圍。

  • 紐約州與21州、華府及多個城市認為，新規忽視其對家庭與兒童的傷害，還會讓移民產生寒蟬效應。國土安全部則估計，約95萬人可能退出福利，每年支出可減少130億元。

綠卡 白卡 移民

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