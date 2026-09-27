旅遊／大三巴牌坊 見證澳門興衰

大三巴。(圖為作者提供)

踏入澳門 老城區，青石板路蜿蜒曲折，數百年人來人往，將路面磨得瑩潤光亮，石隙青苔點綴，印刻流年痕跡。空氣裡飄散杏仁餅與肉乾的香甜，混著清涼海風撲面而來，沁潤心脾。街巷兩側騎樓古韻濃厚，老牆攀繞蒼翠藤蔓，隨風輕輕擺動。老店木質招牌搖曳輕晃，閒談聲、車鈴聲交錯起伏，滿城煙火間，盡顯小城獨特風韻。

轉入幽深街巷，大三巴牌坊巍然映入眼簾，宛若滄桑老者，守護這座城池的興衰變遷。淺灰色花崗石壁質感粗礪，每一處肌理都飽經風霜，承載400年東西往來的漫漫歷程。這裡原為聖保祿大教堂前壁，由西洋傳教士攜中日工匠，耗時30餘載悉心營造，匯聚多方建築匠心。後數度遭遇戰火侵襲，1835年大火過後，教堂主體焚毀殆盡，僅留這面石壁傲然矗立，成為澳門彌足珍貴的歷史印記。

標識中西文化相逢

葡語「São Paulo」經粵語音譯化作「三巴」，其形制又酷似中式傳統牌坊，遂得名大三巴。這簡單的三個字，不僅是一個地名的標識，更承載著一段跨越山海的文明佳話，一方名號，道盡中西文明相逢共生的雋永淵源，也藏著澳門400年的風塵與往事，藏著這座城市兼容並蓄的城市底色。

層疊古石階綿延舒展，一路通向牌坊之下。拾級緩步前行，腳下石面溫潤古樸，彷彿踏過層層歷史紋路，步步皆是與舊日時光靜靜對話。頂層十字架直指天穹，氣勢端莊肅穆；展翅銅鴿形態靈動飄逸，象徵聖潔祥瑞。日月星辰雕刻線條流暢細膩，下層聖嬰塑像神態逼真，衣紋層次自然生動，凝結匠人滿心的虔誠與執著。

第三層聖母像面容溫柔慈祥，身側牡丹雍容、菊花清逸，中式花木巧妙點綴西式建築，為莊重的教堂風骨平添幾縷東方雅意。

石壁鐫刻「英靈昭日月，正氣接雲霞」，筆勢雄健剛勁，浩然大氣。這座建築融合義大利設計構思與中日雕琢工法，讓巴洛克風骨與東方審美完美相融。牌坊兩側石獅威儀端莊，雕工細膩傳神，漢字紋樣點綴其間，信仰的虔誠與古典韻味彼此相依，勾勒出獨一無二的跨域建築風貌。

歷經風波 生生不息

輕撫粗糙石牆，指尖既可觸摸烈火侵蝕的歲月烙印，亦可感受手工鏨刻的精緻紋理，深深體會這片土地歷經風波依舊生生不息的底蘊。昔日悠揚的教堂鐘聲早已消散於風，唯有海風穿過石縫，低聲訴說塵封已久的歲月舊事。

數百年間，此地曾是傳道講學之地，傳播信仰與新知；聖保祿學院的學子於此潛心研習，汲取中西文化養分，成為文明往來的橋樑。劫難留下遺憾印跡，歲月沉澱城市厚度，往來遊人駐足凝望，靜心感悟文明流轉的力量。大三巴看盡世間浮沉，無言靜守故土，將人間百態、時代更迭盡納石紋之中，默默守護澳門綿延不絕的文脈根基。

暮色漸臨，天際暈染一襲暖橘霞光，落日餘暉溫柔籠罩石壁，為古牆鍍上一層細膩金暉。周邊燈火次第亮起，柔光環繞整座牌坊，褪去白日的肅穆冷峻，多了幾分婉約安寧，與滿城溫暖煙火相融相依，靜美動人。

世人常嘆牌坊殘缺可惜，我卻始終認為，這是一座浴火長存的人間奇蹟。殘壁未曾湮沒，反倒在漫長光陰的洗禮中愈發堅韌沉穩，成為東西文化相融共生最真實、最動人的見證。

離別之際，再次回望夕陽籠罩下的大三巴。海風輕掠石身，隱約似在訴說百年興衰浮沉。一壁古牆，承載城市記憶，凝聚人文精神，牽起跨越山海的文明情誼。它靜默佇立，讓每一位往來之人讀懂流年風采、文化交融之美，真切感知澳門歷經滄桑、始終生生不息的城市力量。

大三巴。(圖為作者提供)

大三巴。(圖為作者提供)