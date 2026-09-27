旅遊／藝術薰陶 登巴黎之巔蒙馬特

聖心堂。(圖為作者提供)

蒙馬特坐落在塞納河右岸，海拔約130公尺，是這座城市的制高點。站在蒙馬特山頭遠眺，巴黎全景一覽無遺。從地鐵 站出來，沿著100多階的螺旋石階而上，正式展開這段蒙馬特之旅。

從紅磨坊到聖心堂

山腳下，紅磨坊（Moulin Rouge）率先映入眼簾，巨大的紅色風車在喧鬧的街道上格外醒目。紅色象徵熱烈，風車則致敬蒙馬特曾作為磨坊區的歷史，它代表著巴黎19世紀末「美好年代」（Belle Époque）的歌舞昇平與放蕩不羈，歌舞劇「紅磨坊」定格了那段時光的浪漫與哀愁。

沿著石磚鋪成的小徑上行，中途經過小丘廣場，當年畢卡索 等眾多知名畫家曾經在這裡聚集。如今的廣場擠滿了遊客，有的藝術家在買畫，有的當場為觀眾素描，廣場周圍遍布著各種特色的小餐館。繼續上行，視野逐漸開闊。到達山頂後，只見拜占庭圓頂的聖心大教堂（Sacré‑Cœur）靜靜佇立，潔白的外牆在冬日光線下顯得近乎冷冽。教堂前的廣場擠滿排成長隊等待入場的遊客。

蒙馬特有「殉道者之山」的意思。傳說中大約在西元250年，巴黎的第一位主教聖丹尼斯（Saint Denis）在此處被處決殉道。為了紀念他，這裡被稱為「殉道者之山」。位於山頂的聖心堂在1875開始動工，被定義為對巴黎公社社員所犯下罪行的補償，並且紀念1871年普法戰爭的法國犧牲者。

我站在聖心堂前的欄杆遠眺，黃昏的巴黎鋪展在腳下，艾菲爾鐵塔在薄霧與煙雲中若隱若現，讓人不由沉思法蘭西民族的起伏興衰。

在蒙馬特小丘廣場附近，我們走進一家極小的餐館，不到十平方公尺的空間放著五、六張小桌，擠進了十多位客人，侷促得必須搬動桌椅，才能讓人側身入座。

我們像當地人一樣點了一份地道的煎餅，餅皮使用蕎麥粉，口感較為酥脆且有獨特的香氣。裡面包含雞腿、火腿、起司和雞蛋。離開時，老闆特地抬起低垂的燈盞，生怕客人撞到頭，還不忘幽默地補上一句：「我可不希望美國的律師來找我。」那一刻，我意識到，「愛打官司」早已成了世界對美國人的集體印象。

蒙馬特公墓 藝術與永恆

從山腳自由奔放的紅磨坊到山頂莊嚴潔白的聖心堂，這段旅程形成耐人尋味的對照。而介於世俗喧囂與宗教聖潔之間的，是安靜收納著生命終章的蒙馬特公墓。

司湯達、小仲馬、德加的名字在石碑上低聲迴響，與左拉紅褐色大理石墓碑上的半身像對望。看著左拉那深邃的目光，我不禁想起電影「塞尚和我」（Cézanne et Moi）。

19世紀末的蒙馬特是文人與藝術家雲集的所在。電影「塞尚和我」以帶有印象派特色的攝影，重現那個時代的巴黎。鏡頭中的法國自然風光與城市氛圍相互呼應，宛如一幅幅印象派畫作，構成一場視覺上的饗宴。

塞尚與左拉自幼在普羅旺斯相識，懷抱著征服巴黎藝術界的夢想一同北上。左拉很快成名，成為文壇代表人物，馬奈、雷諾阿等藝術家是他的座上賓；而塞尚的藝術語言過於前衛，加上性格乖戾，長期遭受學院派的排斥與公眾嘲笑。兩人的關係，最終在左拉發表以落魄畫家為原型的小說「傑作」（L’Œuvre）後徹底破裂。

塞尚對普羅旺斯地區艾克斯（Aix-en-Provence）的近郊的聖維克多山反覆描繪數百次，他近乎偏執的探索在當時被視為愚拙；而今日，在藝術史上，塞尚被公認為「現代藝術之父」。

畢卡索曾感嘆：「塞尚是我們所有人的父親。」馬蒂斯也說過：「塞尚是藝術之神。」

正如雷諾阿在「煎餅磨坊的舞會」（Bal du moulin de la Galette）中所捕捉的斑駁陽光——蒙馬特的文人與藝術家，以各自的才華與獨特的創作，交疊出一種特殊的氛圍。當我走下蒙馬特，回頭望向那座潔白的圓頂，夕陽正將石板路染成斑駁的金色，彷彿那些靈魂從未離去，他們化作了這座城市跳動的脈搏，反覆迴旋，不絕如縷。

左拉的墓地。(圖為作者提供)

紅磨坊。(圖為作者提供)