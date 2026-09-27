旅遊／聖馬利諾 袖珍的古老共和國

聖馬利諾市街道充滿陡坡與拱門。(圖為作者提供)

聖馬利諾共和國(Republic of San Marino)是歐洲第三小國，國土面積僅大於梵蒂岡 和摩納哥。這個小巧玲瓏的國家到底有多小呢？它的面積約為61平方公里，與紐約曼哈頓的陸地面積相近。

聖馬利諾國家雖然小，卻具有多項頭銜，同時擁有不少極具趣味的事實。趣聞之一，這個國家沒有國際機場，也沒有火車站。前往當地的交通工具限於汽車、摩托車、單車或步行。入境聖馬利諾共和國，正是體驗這個歐洲小國的第一步。

前往聖馬利諾共和國最便捷的方式是從里米尼(Rimini)搭乘國際巴士。我與家人首先從波隆那(Bologna)搭乘火車前往里米尼，再到車站對面大街上的聖馬利諾巴士站，搭乘每小時一班的國際巴士。旅遊當天，巴士站前人潮洶湧。雖然，我們事前在網站買了車票，我仍然有點擔心，同時也很好奇，這輛國際巴士有多大呢？如何擠得下這一大群人？

兩輛大巴士一前一後向我們行駛而來，大夥兒果真全上了車，座無虛席。就在出發的那刻，司機緊急踩煞車，打開車門，讓兩位肩負小背包的年輕人上車。沒想到這輛國際巴士也提供全程站票的選擇，無論坐著或站著，票價一樣，單程票價為7歐元。

石匠師傅是建國英雄

平均海拔約為430公尺的聖馬利諾共和國，就位於義大利艾米利亞-羅馬湼區(Emilia Romagna)和馬爾凱區(Marche)之間的亞平寧山脈(The Apennines)。共和國的首都聖馬利諾市，坐落於提塔諾山(Monte Titano)。從里米尼至聖馬利諾市，車程約為半小時。由於路道陡峭蜿蜒，一路登高而上，45分鐘後，我們所搭乘的大巴士終於抵達聖馬利諾市。

下了車後，我們穿越中古世紀般的城門，逍遙自在地走進聖馬利諾市。聖馬利諾共和國沒有邊境管制，入境該國，無需簽證，也不必亮護照。

進入城門後，我們走在被磨擦得有點兒光滑的石板街道上，巷弄走道回環曲折，兩旁的建築物多為石材住宅式樣，古意盎然，像極了中古世紀奇幻電影的場景。就在一個坡道的轉彎路口，我們看見了建國英雄馬利努斯(Marinus)的畫像。

聖馬利諾共和國的國父是一位石匠師傅，它的建國歷史始於一座謙卑的修道院。根據傳說，該國的創建可溯源自西元301年。石匠馬利努斯是一位虔誠的耶穌信徒，為了躲避羅馬皇帝的宗教迫害，逃往提塔諾山，建立一座修道院。隨後，信徒們陸續前往加入，演變成今日擁有3萬5000人口的獨立自主共和國。

三碉堡列入世界遺產

首都聖馬利諾市擁有三座碉堡：瓜伊塔(Guaita Tower)、切斯塔(Cesta Tower)和蒙塔列(Montale)。這三座建於中世紀的高山堡壘，曾是當地的防禦要塞，提供居高臨下的戰略優勢。2008年，聖馬利諾三碉堡被名列為世界文化遺產景點，以維護它們的歷史價值。

我們首先參觀瓜伊塔，興致勃勃地接受登高遠眺的挑戰。瓜伊塔建於11世紀，它是該國最古老的碉堡，也被稱為第一塔。這座直接建於高峰岩石上的堡壘，設有城牆、庭院、牢房、鐘樓、教堂和順著山脊延伸的步道。山脊步道不僅提供鳥瞰全景的機會，同時連接另外兩座碉堡。

近年來，許多愛好戶外運動的旅客，特別來到三碉堡從事登山步道的健身活動，這個居高臨下的世界文化遺產景點，成了網紅戶外健身房，也成了當地居民津津樂道的趣聞。

我們購買每張11歐元的通用參觀券，這張參觀券包括七個當地著名景點。自從抵達聖馬利諾市後，我們一路爬坡而上，因此來到瓜伊塔時，我們已經有點上氣不接下氣。

走進碉堡內的庭院後，立即被四周雄偉的石牆高塔所震懾，氣短腳軟的同時，我看見好多旅客在高入雲霄的山脊步道上歡呼，為我燃起一股莫名的勇氣。我與家人相互鼓勵，隨著陡峭步道，氣喘如牛地拾級而上。當我站在山脊步道上，登高觀遠，一眼就看見豎立在高峰上的切斯塔，也被稱為第二塔。眼前的壯麗景觀，讓我不由自主地微笑了起來。

義式料理變當地美食

完成碉堡步道的健行活動後，我們來到市中心。許多餐館小店陸續開張營業，一股烘焙香味瀰漫在綿延曲折的巷弄間，令人垂涎。不知不覺地，我們來到一間披薩店，店面小得擺不下桌椅，客人只能站著吃。十分健談的老闆以英語夾雜著義語，滔滔不絕地為幾位客人解說當地美食故事。

他妙語如珠地說，義式料理跨越國界，進入聖馬利諾，就成了聖馬利諾美食。語後，隨即引來一陣笑聲。

聖馬利諾國民講的是義語，吃的是義式料理，使用的貨幣為歐元，但該國並不是歐盟成員。

我們在當地品嚐了不少美食；薄餅三明治、義大利麵、紅菊苣培根沙拉等，雖然全是我們所熟悉的義式料理，這些當地食品卻蘊藏著別具風格的口味。我個人最喜歡的是聖馬利諾披薩，與眾不同的特色是，食用前先淋上當地濃郁的橄欖油，這個小秘訣為簡單的方形披薩增添無限香醇口感。我的家人則是對生肉沙拉(Carpaccio)讚不絕口。

引以為傲的政治體制

聖馬利諾共和國的建國歷史除了傳說，也有實際的文件證明。一張來自西元885年的羊皮紙文件，記錄著塔提諾山上存在著一個獨立自主，具有組織的公民社會。

另外，1243年的文件記載著兩位執政官的政治模式。當地政治體系，從首領會議方式演變成大議會制度，選舉兩位執政元首。這種雙元首制的政治系統延續至今，長達700多年，絲毫沒有受到第一次和第二次世界大戰的影響。聖馬利諾共和國因此被公認為世界最古老的共和國。這也是該國最引以為傲的事實。

自由廣場(Piazza della Liberta)正是體驗共和國悠久歷史的景點。廣場上有兩個主要建築，人民政廳(Public Palace)和自由女神像。人民政廳是該國舉行官方儀式的場所，也是主要行政機構的所在地。共和國的第一個市政廳就建於此地，自14世紀以來，它象徵著當地獨立自主的精神。

歷經多次的整修，老舊的市政廳終於在1883年徹底拆除重建，由來自羅馬和聖馬利諾的建築師們攜手合作，並且使用當地採石場的砂岩為建材。

站在人民政廳前，我看見三個尖形拱門和一座堡壘式的鐘樓。雖然這是19世紀的傑作，卻流露出濃厚的哥德式建築特色。我想這大概是刻意營造的設計，這些中世紀建築風情，正是緬懷當地第一個獨立行政機構的甜美方式。

自由廣場的中央豎立著聖馬利諾自由女神，這座具有新古典風格的白色大理石雕塑於1876年完成。抬頭仔細觀察，我發現聖馬利諾自由女神的王冠沒有璀璨的珠寶，也沒有耀眼的光環，只見三座堅固不移的碉堡。

告別聖馬利諾前，我們來到以馬利努斯為名的大教堂(Basilica of Saint Marinus)，這裡曾經存在一座古老的小教堂，可溯源自西元4世紀。

為了緬懷建國聖徒，19世紀中期，相關當局決定在此興建大教堂。

白色的聖馬利努斯大教堂，呈現新古典主義建築風格，優美雅致。它的正面外觀是一道寬闊的階梯，通往宏偉的希臘式門廊，古典的門廊內設有壯觀的科林斯式長柱，就在這些長柱的上方有一排拉丁文，記載著聖徒馬利努斯正是該國的創始人。

小巧玲瓏的聖馬利諾共和國，散發著無限吸引力。這個位於義大利境內的國中國，充滿了趣聞、美景與美食，為我們帶來十分愉悅的旅遊經驗。

市區內的瓜伊塔城牆。(圖為作者提供)

連接瓜伊塔和切斯塔的山脊步道。(圖為作者提供)

食用前先添加橄欖油的聖馬利諾披薩。(圖為作者提供)

紀念建國英雄的聖馬利努斯大教堂。(圖為作者提供)

聖馬利諾市的城門之一。(圖為作者提供)

自由廣場上的自由女神像和人民政廳。(圖為作者提供)

瓜伊塔建於11世紀是該國最古老的堡塔。(圖為作者提供)

豎立在高岩上的切斯塔。(圖為作者提供)

具有中古世紀色彩的聖馬利諾市街景。(圖為作者提供)

肉質精美的聖馬利諾生肉沙拉。(圖為作者提供)

建國英雄馬利努斯的畫像。(圖為作者提供)