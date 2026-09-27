退休生活／紅藍卡明年迎8項變更 攸關投保人荷包與權益

五年前，紅藍卡受益人平均可從30種獨立計畫中選擇；到了2026年，選項已銳減至僅11種，僅在一年內計畫供應量便下降了22%。(美聯社)

雖然保險 " rel="154445">聯邦醫療保險 (medicare，俗稱紅藍卡 )D部分的最高自付額與自付額已確定，但2027年的完整情況尚未完全明朗。如今，焦點全於今年秋季，屆時「聯邦醫療保險與醫療補助服務中心」(CMS)將公布標準B部分保費，以及A部分與B部分的自付額。留意這些數字，並於10月審閱保險計畫「年度變更通知」(ANOC)，可確保在開始加保前掌握所有重要資訊。

根據富達投資(Fidelity)的數據，一名將於2026年退休的65歲人士，預計在退休期間的醫療保健及醫療費用總支出平均將達18萬5500元，比2025年的預估數字增加了7%，即1萬3000元。不斷攀升的成本與不斷變化的計畫保障規範令人備感沮喪，知名理財網站Kiplinger剖析了今年紅藍卡的變更內容，以下是2027年最需留意的八項變動。

1.獨立藥物計畫選項變少

獨立處方藥計畫(PDP)的選擇空間持續縮小。五年前，紅藍卡受益人平均可從30種獨立計畫中選擇；到了2026年，選項已銳減至僅11種，僅在一年內計畫供應量便下降了22%。由於選項正迅速整合，投保人無法再指望現行方案在明年仍能持續提供，或維持價格競爭力，需做好貨比三家的準備。

CMS提供了一項實用的工具，讓投保人能根據自付額、保費或「保費＋藥品費用」等條件篩選並比較處方藥方案。

2.聯邦臨時保費補貼結束

2025年及2026年用於降低D部分保費的臨時聯邦援助措施將終止。聯邦政府的「通膨削減法案(IRA)保費穩定示範計畫」將不會延長至2027年；該計畫預計在2026年可將每人每月保費降低16元。

CMS於7月宣布，這項聯邦紓困措施將於年底結束，使D部分回歸市場常態，為2027年可能出現的保費上漲鋪路。

目前，尚不清楚該補貼終止後將導致何種程度的費率上漲。非營利衛生政策智庫「凱澤家族基金會」(KFF)副總裁庫班斯基(Juliette Cubanski)表示，若2027年停止這些額外補貼，部分D部分獨立處方藥計畫投保人明年可能面臨較近年更大幅度的處方藥保險費漲幅，儘管各計畫的具體保費目前尚未可知。

3.D部分自付額將上調

D部分自付額取決於選擇的保險計畫，此外自付額各不相同，甚至可能完全無需支付；然而，若需支付D部分自付額，則有法定上限，任何保險政策均不得超過此額度。

若保險計畫設有自付額，在達到年度自付額門檻前，需100%支付承保處方藥總費用(GCPDC)，2027年的上限為700元，較2026年的615元增加75元。

在達到年度自付額後，無論是學名藥還是品牌藥，都只需支付25%的共保額。此情況將持續至D部分承保藥物總自付額達到2027年的上限為止。

4.最高自付額上限將上調

投保人需支付100%處方藥費用，直至達到最高自付額上限700元；此後將適用25%的共保額，直至自付費用達到2027年的法定最高限額為止。

2027年，處方藥自付費用上限為2400元，較2026年的2100元上限增加了300元。

5.優勢計畫納入工業大麻

聯邦法律仍嚴格禁止所有紅藍卡計畫涵蓋傳統醫用大麻(marijuana)，但聯邦監管機構已制定更新規則，允許使用特定不含致幻成分的工業大麻及大麻二酚(CBD)產品。

雖然高四氫大麻酚(THC)含量的大麻仍屬禁止範圍，但紅藍卡優勢計畫可依據「慢性病患者特別補充福利」(SSBCI)的更新指南，將符合聯邦法律的基本大麻產品納入給付範圍。各計畫可提供經食品藥物管理局(FDA)認可的「公認安全」產品，如去殼大麻籽、大麻蛋白粉及低THC大麻籽油。

6.醫師指導CBD試點計畫

聯邦醫療保險亦正透過CMS創新中心的計畫，擴大測試醫師處方的CBD。自2027年起，「長期強化型責任照護組織設計」(LEAD)模式將能直接向患者提供非吸入式CBD，以協助管理慢性疼痛或睡眠問題。

但一般診所無法提供此項福利，「藥物取得受益人參與激勵計畫」(BEI)是專屬創新中心模式，並非所有紅藍卡投保人均可使用。

CMS於4月宣布，ACO REACH模式及「提升腫瘤學模型」(EOM)可為符合資格的投保人提供每年最高500元的CBD產品。ACO REACH模式將於2026年底終止，由新的「長期強化型責任照護組織設計」所取代。

7.遠距醫療保險覆蓋延長

疫情期間，遠距醫療預約的使用顯示出新的重要性，這一先前僅限於偏遠地區患者的服務，現已擴及所有紅藍卡投保人。

然而，紅藍卡擴大的遠距醫療福利一直屬於臨時保障機制，立法者並未將這些廣泛的遠距醫療規定永久化，而是透過一連串短期立法延長措施來維持其效力，以避免出現保險斷層。

根據「2026年綜合撥款法案」，國會將紅藍卡核心遠距醫療彈性措施的適用期限延長至2027年12月31日，為投保人及醫療機構提供了至少一年的穩定保障。

8.部分處方藥議定價格降

自2027年起，紅藍卡投保人將在15種藥物上節省開支；這些藥物列於第二份處方藥清單中，其價格因「聯邦醫療保險藥價談判計畫」而降低。

當然整體需支付的金額也會受到D部分保單條款的影響。