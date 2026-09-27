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期中選舉／一場停電，一堂民主課

怡欣
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一場暴風雨襲擊的停電夜晚，鄰居們圍成一圈，在微光中聊家常，話題轉到期中選舉。（圖...
一場暴風雨襲擊的停電夜晚，鄰居們圍成一圈，在微光中聊家常，話題轉到期中選舉。（圖／AI生成）

幾天前，一場突如其來的暴風雨襲擊了我們居住的小鎮。午後還只是烏雲密布，沒多久狂風大作，整個社區便陷入了一片長達九小時的黑暗。

平日習以為常的一切彷彿被按下「暫停鍵」。冷氣停了、電視沒了聲音、網路瞬間中斷，手機電量一格一格往下掉。然而，這場黑暗卻意外成為鄰居們聚在一起的契機。

社區入口處，經營小酒莊的Mike(麥可)將車庫門升起，亮起了一盞工作燈。鄰居們陸續搬來折疊椅、提著水果餅乾，麥可也從酒窖抱出幾瓶自釀葡萄酒。大人們圍成一圈，在燭光與微光中聊起家常。

聊生活瑣事 到投票意義

不知是誰起了個頭，話題自然而然地轉到了即將到來的期中選舉

麥可率先打破沉默，分享了他過去在喬治亞州居住時的經驗。當時，社區附近的老人活動中心面臨關閉危機，他抱怨政府不重視老人福祉，卻在投票日當天選擇照常上班。直到太太問了他一句：「你今天有沒有去投票？」讓他一句話也答不上來。

90歲的約翰緩緩開口，道出他堅持投票的原因：「只要我還走得動，我就想親自去。我20多歲時，有兩個最好的朋友沒有從戰場回來。如果他們還活著，我相信他們一定會去投票。所以，我替他們投。」

一旁的傑森則分享了相反的經歷：他支持的候選人落選了，讓他一度灰心放棄。直到幾年後參加市政府的公聽會，親眼見證官員的耐心傾聽，他才猛然驚覺，居民手上的選票遠比想像中重要。

蘇珊也提及社區那條過去逢雨必積水的道路。在大家嘗試寫信、打電話未果後，他們改為鼓勵鄰居登記投票，並邀請候選人實地說明。隔年，那條懸宕十幾年的道路終於順利修繕完工。

「100分」迷思與日常連結

一直旁聽的張先生坦言，自己經營的小生意忙碌，他關心政治卻從不投票，因為「每個候選人都有讓他不滿意的地方」。他的女兒笑著反問：「爸，你買現在這棟房子的時候，是不是一眼就中意？為什麼選候選人，就一定要找到100分的？」這個問題讓張先生陷入沉思。這時，一旁的高教授點出了關鍵：

「今晚大家談了老人活動中心、道路、住宅開發、醫療和教育，有沒有發現，真正影響這些事情的，往往是州政府、市政府、學區委員會，甚至地方公投。偏偏，這些選舉的投票率通常最低，因此每一張選票反而更重要。」

這番話讓眾人恍然大悟——期中選舉更是真正決定日常社區生活品質的關鍵。

聆聽包容 民主最大價值

隨著話題深入，大家開始談論國債、醫療費用、食品價格、治安與教育。雖然有人支持共和黨，有人支持民主黨，也有人尚未決定立場，但整整幾個小時裡，沒有人因為政黨立場不同而提高音量，更沒有人試圖否定別人的想法。

高教授環顧四周，若有所思地說：「我們花了幾個小時聊天，沒有改變任何人的政治立場，卻可能改變了幾個人對投票的看法。其實，這就是民主最珍貴的地方。它不要求每個人想法一致，它只是讓每一個人都有機會表達自己的想法，同時也願意把別人的話聽完。」

深夜時分，車庫裡的燈光閃了一下，整個社區隨即恢復光明。街燈亮起，家家戶戶透出燈光，孩子們歡呼著「來電了」。大家笑著收拾物品，各自散去，沒有人再談論政治。

走在回家的路上，我回頭望向那間恢復平靜的車庫。一場暴風雨讓平時僅僅點頭寒暄的鄰居坐在一起，分享彼此的擔憂與期待。民主最珍貴的價值，本來就不是讓所有人都做出相同的選擇，而是每個人都擁有選擇的權利，並願意珍惜這份權利。

公民參與 才能點亮社區

身為華裔社群的一分子，我們重視家庭與教育，關心物價、治安與稅負。然而，為什麼到了選舉日，仍有不少人選擇沉默？民主從來不會因為沉默而變得更好。真正改變一個社區的，從來不只是當晚說了什麼，而是在幾個月後的某一天，大家是否願意走進投票所，默默投下屬於自己的一票。

希望那晚停電時點亮車庫的那盞燈，不只照亮了九個小時的黑夜，也能提醒我們：一個社區真正的光亮，來自願意共同參與、共同承擔未來的每一位公民。

精華 FAQ

  • 麥可打開車庫門並點亮工作燈，鄰居帶來椅子、點心和葡萄酒，在燭光下圍坐聊天。原本只是閒談，最後自然延伸到期中選舉與社區公共議題。

  • 文章指出老人活動中心、道路修繕、住宅開發、醫療與教育，多半由州政府、市政府、學區委員會或地方公投決定，而這些選舉投票率常最低，因此每票都更關鍵。

  • 作者認為民主不在於讓所有人想法一致，而在於每個人都能表達意見並聆聽他人。真正的改變來自公民願意投票參與，持續為社區共同承擔未來。

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