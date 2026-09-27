期中選舉／90%亞太裔選民 打算投票

為配合10月上旬「全國選民教育周」(National Voter Education Week:10/5-9/2026)，動員更多華人和亞裔 參加11月期中選舉投票 ，美國華人參政團體近期舉辦研討會，公布了2026年亞太裔選民調查報告，90%的亞太裔註冊選民表示將會投票，生活成本和通貨膨脹會直接影響到他們的選擇，會議並深入探討了亞裔與兩大政黨不斷變化的關係。

南加州華人社區選民踴躍投票。(丁曙／攝影)

即將來臨的11月期中選舉至關重要，亞太裔選民將可發揮關鍵少數的作用。由亞太裔選民聯盟(APIAVote)和亞太裔數據團隊(AAPI Data)聯合完成的「2026年亞太裔選民調查」(2026 AAPI Voters Survey)，探討了選民的各項訴求，包括投票意願和對政黨的信任度。

主要結果顯示： 90%的亞太裔註冊選民計畫參加2026年期中選舉，高於2022年的84%和2018年的86%； 71%的受訪者表示他們絕對會投票。

亞太裔選民聯盟創會執行主任陳棣芳(Christine Chen)介紹，生活成本和通貨膨脹是選民最關心的問題，90%的亞裔美國人表示，能否安居樂業對他們的投票選擇至關重要。有關詳情可以登錄網站apiavote.org/aavs2026（註查無此頁）。

調查還披露，有關國會眾議員競選，目前63%的亞裔選民支持民主黨候選人，24%傾向共和黨候選人。在民眾最關心的生活成本和通貨膨脹方面，44%的選民相信民主黨能夠做得更好，但也有18%選擇共和黨。

至於美國兩大政黨和亞太裔社區仍然缺乏充分的溝通：42%受訪者表示沒有民主黨方面主動聯繫他們，58%受訪者表示沒有接獲共和黨方面任何洽詢。

百人會調查：64%華裔女性認同民主黨

本次網絡研討會題為「超越政黨界線：華裔黨派傾向與投票選擇」，由百人會(Committee of 100)策劃，瑪麗蒙特大學(Loyola Marymount University)政治學助理教授陳南森(Nathan Chan，譯音)、亞太裔選民聯盟執行主任陳棣芳，以及NBC電視資深國會記者黃斯科特(Scott Wong，譯音)共同主持。

會議公布了百人會與芝加哥大學(University of Chicago)合作發布的一份新報告，揭示了華裔美國人的黨派歸屬如何受到性別、出生地以及在美國居住時間的影響。調查顯示，54%的華裔美國人認同民主黨，28%傾向共和黨；其中64%的華裔女性認同民主黨，38%的華裔男性傾向共和黨。

華裔女性：生殖權利 民主黨更友善

為什麼華裔女性支持民主黨的比率遠遠高於華裔男性？陳南森分析，華裔美國人之間的性別差異，確實與美國政治中更廣泛的黨派政見相關聯。在不同種族群體中，女性往往比男性更傾向民主黨。例如，64%的亞裔美國女性認同民主黨，一種可能性是導致選民性別差異的議題，例如，墮胎、生殖權利和社會安全等相關議題的討論，尤其引起華裔女性的共鳴。他指出，華裔女性普遍認為，民主黨有關性別和多元化的見解更友善。

黃斯科特指出，民調還發現，2024年大選，亞太裔特別傾向於投票給民主黨總統提名人賀錦麗(Kamala Harris)，因為她的性別認同，證實華裔女性尤其關注性別議題和與性別相關的候選人。

移民留美時間愈長 投票愈傾向民主黨

移民的投票傾向與他們在美國居住的時間長短有關。似乎在美國居住的時間愈長，就愈傾向投票給民主黨。對此，陳南森分析，關於移民和黨派傾向的調查發現，移民在美國居住的時間愈長，他們就愈傾向於認同民主黨，因為他們可能更多地接觸到美國的政治機構、政黨、競選活動，以及政黨用來定義自身的政治議題。

此外，中國移民在美國居住的時間愈長，他們就愈有可能親身經歷在美國作為少數族裔的現實，例如，亞美團體在新冠疫情期間所做的大量工作。研究表明，種族歧視經驗有時會與更傾向民主的政治立場有關，這一點在2020年大選後尤其明顯。

值得注意的是，當下的美國已經發生了很大的變化。調查發現，1980年以前移民美國的華裔與2010年後抵達的華裔，可能在截然不同的境遇下生活。因此，移民美國後不同的生活經歷和政治融入經歷，也可能是不同世代華人移民的差異。

兩黨重視亞裔選民 搖擺州加大投資力度

陳棣芳指出，至少從2012年和2016年大選開始，兩黨已經重視亞太裔美國人的選票，因為他們是美國成長最快的族裔群體，有能力影響搖擺州的選情，例如喬治亞州、內華達州、賓州、密西根州等。

陳南森分析，過去15年，兩黨投資和爭取亞裔選民都比以前做得好。自2008年以來，民主黨全國委員會(DNC)聘請了長期負責亞裔事務的人員。在2013年和2014年，共和黨全國委員會(RNC)也投資少數族裔媒體和某種形式的溝通策略，接觸亞裔選民。

他指出，今年期中選舉，兩黨對亞太裔選民加大了拉票力度，尤其是在一些關鍵的搖擺州，包括內華達州和喬治亞州。但他們往往鎖定高投票意願的亞太裔選民，因為不需要費心說服他們出來投票，只需要遊說他們投票給本黨候選人。

陳棣芳分析，亞裔選民群體成長如此迅猛，以至於許多首次投票者終於意識到選票的重要性，尤其是在代表權和解決他們關心的問題方面。但是，兩大黨沒有跟上亞裔成長的步伐，而且在總統大選年和期中選舉的投入也不平衡。此外，這也涉及到一個更廣泛的挑戰，那就是如何說服兩大政黨，在非選舉周期也需要與亞裔選民互動。

亞裔競選公職 帶動亞裔投票率

亞裔投票率不高，長期被政治人物詬病。但亞裔候選人能否帶動亞裔選民投票率，則是政治學者感興趣的課題。從歷史上看，以前選票上少見亞裔候選人的時候，亞裔選民往往會想：「哦，有個亞裔候選人就投他一票。」現在則不同，在一些公職競選中，既有民主黨籍亞裔候選人，也有共和黨籍亞裔候選人。所以，關鍵在於檢視候選人的價值觀，以及他們是否與社區進行了有效的溝通，以及是否與亞裔人社區建立了聯繫。

陳南森認為，當有亞裔候選人出現時，至少能吸引亞裔選民真正關注這場選舉。有些選民以前從未關注過政治，但因為有亞裔出馬參選，就可能會關注。但這並不意味著他們一定會投票給亞裔候選人，除非價值觀一致。但研究發現，當選票上出現亞裔候選人時，亞裔選民更有可能去投票。

黃斯科特指出，有些研究表明，亞裔通常更傾向於選擇與自己族裔背景相同的候選人，但也必須考慮到有些亞裔並不認同族裔背景。但總的來說，研究發現亞裔投票對同族裔的候選人很敏感。

38%亞裔支持川普 11%華裔共和黨跨黨投票

百人會的調查還發現，在2024年總統大選中，有11%的華裔共和黨人跨黨投票給了賀錦麗，更有20%的亞太裔共和黨跨黨投票賀錦麗。另一方面，亞太裔對川普的支持率，在過去三屆總統大選中穩步增長。

陳南森介紹，川普的名字已經三次出現在選票上。他在2016年獲得了22%的亞太裔選票，到了2024年，這一比率上升到38%。賀錦麗獲得了大量亞太裔跨黨派選票，同時川普在亞裔選民中的支持率也穩步上升。

陳南森分析，這兩種現象可以並存，並非必然矛盾。一方面，亞裔選民支持川普的人數增加，另一方面，很多亞裔可能認同某個政黨，但並沒有特別強烈的歸屬感。

排除語言障礙 動員更多亞裔投票

黃斯科特指出，有一部分華裔和亞裔美國人不投票，不是他們不想投票，而是存在一些難以克服的障礙，例如語言障礙，尤其是新移民選民。所以，選民教育活動還有很多工作要做。要讓他們參與進來，與他們交談，解決他們具體關心的問題。

陳棣芳指出，不同的世代使用不同的平台和語言。因此，選民教育和宣傳活動必須反映社區的不同群體，以及他們實際的溝通和獲取資訊的方式。例如，對於「出門投票」(Get Out the Vote)計畫，傳統上會有中文版數位宣傳。因此，華人參政團體不僅需要提供以中文呈現的訊息，也要在與華人社區文化相關的背景下展示廣告和影片。

陳棣芳最後提醒，現在有許多資源可以幫助亞太裔家庭制定投票計畫。研究表明，如果幫助制定投票計畫，他們更有可能去投票，包括去投票所投票，提前投票，或者郵寄投票。以及幫助他們了解選票內容，尤其是在那些可能已經重新劃分選區的州。因為可能會出現全新的候選人群體，或者新的提案。所以，亞裔參政團體一起思考這些步驟，亞裔選民就能積極參與，確保他們能夠投票。更重要的是提醒大家，提前投票永遠是最好的選擇。