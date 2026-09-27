期中選舉／10指標 驗收川普教育新政

68--跨性別學生運動員競賽權利被限縮。(教育記者協會EWA／提供)

川普 總統第二個任期施政兩年來，簽署了一系列教育改革行政命令和政策意向，包括廢除教育部、削減聯邦教育支出、取締多元、公平和包容性 (Diversity, Equity and Inclusion，DEI) 政策等，同時也引發了空前的法律挑戰，僅2025年就有72件訴訟案。11月期中選舉 即將登場，川普教育新政10項指標面臨選民的投票檢驗。

67--南加州率先實施「浸入式中英雙語教學法」的辛王乃珍，當選為洛杉磯聯合學區年度優秀教師，但現在英語學習生教育撥款被削減。(丁曙／攝影)

1.撤銷教育部 下放決策權

川普教育改革的目標是將政策決策權交還各州，並將資金機制轉移到其他聯邦機構，最終撤銷教育部。為此，川普任命麥克馬洪(Linda McMahon) 為末代教育部長。

麥克馬洪上任後立即裁減了一半員工，關閉了華府以外的辦事處。到目前為止，除了特殊教育、學生貸款/助學金、民權辦公室及數據和資訊服務外，她已宣布將教育部其他職能轉移出去，分別由衛生部、財政部、司法部和人口普查局接管。她聲稱，精簡聯邦官僚機構將使更多資金直接用於課堂教學，並為各學區和各州制定旨在提高K-12年級學業成績的最佳實踐方案。

教育部改組與裁員，引發社會強烈反彈，多個州、教師工會和全國有色人種協進會( NAACP) 對此提起了10多起訴訟，指控此舉違反憲法授權。

此外，教育部由國會授權成立，撤銷教育部也必須經由國會表決通過。因此，阻止教育部被拆分的反對黨能否在期中選舉後成為國會多數黨，將是檢測民意的重要指標。

2.學校政策若不合意 凍結或取消教育經費

據「教育周刊」(Ed Week)報導， 2025年以來，川普政府以政策方向不符為由，單方面凍結或取消了國會已批准的數百項教育撥款與補助金，金額高達120億美元。其中包括凍結68億元的K-12教育專項撥款，尤其針對那些支持或致力於「性別意識形態」和「多元化、公平和包容性」倡議的地方教育計畫。此外，政府也削減了新冠疫情救助、心理健康和教師支持等方面經費，引發了多起法律訴訟。

教育經費凍結與撤銷是被起訴最多的議題。例如，美國教師聯盟(AFT) 起訴教育部突然終止數億美元的社區學校補助金。此外，由24個州及華盛頓特區組成的聯盟也起訴政府非法扣留超過60億元的教育撥款。

2025年7月，紐約州、加州等22個州的民主黨籍檢察總長與兩名州長聯手起訴川普政府，控告其強行扣留68億元法定義務教育經費，違反《美國憲法》的三權分立原則。此外，15個州也於2026年7月再次提告，阻止政府削減校園心理健康服務補助款。

3.封殺校園多元、平等與包容(DEI)政策

教育記者協會(EWA)在近期網路研討會中指出，川普政府禁止在中小學(K-12)階段推行多元化、公平和包容性政策；2025年夏季，又凍結了約70億元用於英語學習、拓展活動、成人教育等項目資金。

此外，教育部和司法部對近期有侵犯民權記錄以及擾亂秩序或暴力反猶太主義抗議活動的高校展開調查，並扣留了數十億元的聯邦撥款，包括試圖凍結洛杉磯加州大學(UCLA)超過5億元的研究經費，但該校獲得了一項聯邦法院命令，要求解凍這筆資金。川普政府試圖扣留哈佛大學27億元的科學研究經費，目前法律訴訟戰仍在進行。

4.限縮跨性別學生競賽權利

川普政府嚴格定義生理性別，禁止跨性別者(生理男性)參加女子體育賽事及進入私密設施，並對不配合的學區(如明尼蘇達州、加州)展開調查或訴訟。

最高法院於2026年6月30日裁定，各州有權禁止跨性別女性參加校園女子體育賽事。這項判決被視為保守派在全美文化戰爭中的重大勝利，並為各州限制跨性別者權利的法律奠定了憲法基礎。

然而，最高法院的該項裁決，僅認定各州有權允許學校根據生理性別確定女子運動隊的資格，但並未裁定學校必須這樣做。此外，大法官們也拒絕就「教育法修正案第九條 」(Title IX)是否允許跨性別女孩參加女子運動隊伍做出裁決。

因此，針對聯邦司法部狀告加州接受聯邦補助資金、但又允許跨性別者參加女子體育競賽的指控，加州中區聯邦法院法官瓦倫蘇埃拉(Cynthia Valenzuela)於2026年9月5日裁示，教育法修正案第九條並未明確規定跨性別女孩參加女子運動隊伍是否構成性別歧視，相關的體育法規也沒有要求學校基於生理性別將跨性別女孩排除在女子運動隊伍之外，以及美國憲法的支出條款禁止聯邦政府對加州教育部和校際體育聯合會強制執行這項解釋，駁回了司法部指控並且不得再次提起訴訟。至此，川普政府試圖推翻加州允許學生參加與其性別認同相符的運動隊伍的政策被挫敗。

5.削減英語學習生撥款 影響新移民教育

全國教育協會(National Education Association)等團體就教育部終止28項旨在培訓英語學習生(English learners)教師的撥款計畫提起訴訟。國家專業發展撥款計畫，歷來為服務日益增長的多語言學生群體的教育工作者提供重要的人才輸送管道，將研究機構與職前和在職教師聯繫起來，提供培訓和經濟實惠的認證途徑。

但川普總統第二個任期以來，該項目經歷了重大變革。教育部於2026年5月解散了英語學習成果辦公室(Office of English Language Acquisition，OELA)後，該計畫進行了重組，將OELA併入「績效教師發展計畫辦公室」(OEP)。

據代表原告的法律中心聲明，這起於2026年6月3日提交至羅德島州聯邦地區法院的最新訴訟案指出，教育部無視既定的多年期撥款評估標準，而是以已獲批准的申請中零星提及的多元化、公平和包容性條款為由，終止了部分多年期撥款。

6.自由選校和公共教育資金

川普政府支持自由選校(School Choice)，允計公共教育資金(Public Education Funding)跟隨學生流向各種學習環境——包括公立學校、特許學校、私立學校和家庭學校——使家庭能夠根據自身情況選擇最合適的學校，而無需考慮居住地郵遞區號。

該制度旨在透過教育券、教育儲蓄帳戶(ESA)和開放入學等方式實現教育個人化。簡單來說，自由選校的核心概念是「教育資金應該跟著學生走，而不是留在固定的學校學區。」但是，此種資金分配方式也是當下教育政策中爭議最大也最核心的議題之一。

捍衛傳統公立教育的人們認為，公共資金流向缺乏大眾與政府監督、教學標準不一，甚至帶有宗教色彩的私立教育機構，導致公立學校面臨預算削減、被迫裁員、縮減課程的困境。私校通常有權篩選學生，而弱勢、特殊教育或高成本的學生最終仍留在資源被稀釋的公立學校。

7.改變前朝政策 不得免除500萬人學貸

川普政府徹底改變了拜登政府的學生貸款政策，不得免除超過500萬人的學生借款，該項債務總金額超過千億元等。川普政府取消了拜登時代的SAVE收入還款與免除計畫，迫使數百萬借款人必須轉換新方案或面臨更高的還款金額與強制催收。

川普政府取消了拜登推出的SAVE學貸計畫，不再提供原先較短的債務減免與低月付優惠。數百萬名原本參與該計畫的借款人，必須在期限內改選其他方案，否則將被轉入費用最高標準的還款計畫。另方面恢復強制追繳，聯邦政府重啟對違約學貸的催收與追討程序，針對嚴重拖欠或違約的借款人採取薪資扣押等緊縮措施。

8.推出高教協議、進大學要考SAT

2025-2026學年開始後，川普政府向九所大學提出了《高等教育學術卓越協議》(Compact for Academic Excellence in Higher Education)。如果這些大學同意取消基於種族的優惠待遇、要求申請大學須提交SAT成績、將大學的外國學生的錄取比率限制在15%以內、凍結學費五年、在政治和社會問題上保持機構中立，並接受所有現役軍人和退伍軍人的轉學分，學校將可獲得聯邦撥款的優先考慮和研究經費的靈活性。

但是，有七所大學拒絕了該協議，並宣布這樣的協議會損害大學的獨立性。不過，川普也與受到調查的幾所大學達成了和解，包括常春藤盟校的哥倫比亞大學(Columbia)、布朗大學(Brown)、康乃爾大學(Cornell)、賓州大學(Penn)等。

9.川普政府威脅取消高校免稅資格

據「高等教育內幕」(Inside Higher Ed )2026年9月4日報導，川普政府警告，任何採取或維持有色人種學生的招生政策、獎學金、貸款或其他計畫的大學都可能失去免稅資格(Tax-Exempt Status)。政府聲稱，這些高校採取或執行任何旨在支持黑人、拉丁美洲裔或其他少數族裔學生的招生政策、獎學金或其他計畫都屬於「種族歧視」。這也是川普政府持續推動消除美國大學多元化、公平性和包容性的最新舉措。

根據9月10日公布的擬議規則草案，多達1萬8000所私立學校(包括中小學和高等院校)如果被認定在教育、招生、獎學金、體育或其他政策的管理中存在「基於種族、膚色或民族/族裔的歧視」，其501(c)(3)免稅資格可能被撤銷。財政部(Treasury Department)估計，這些學校中多達75萬名學生「可能符合基於種族、民族或國籍分配的獎學金資格」。

如果該規則最終在2027年5月31日後生效，失去501(c)(3)免稅資格的學校將需繳納聯邦所得稅，以及社會給這些院校的捐贈款項也不再享有稅收減免優惠。

10.DACA政策窒礙難行

2026年的高中畢業生將無法符合原有的 「童年入境暫緩遣返」(Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA)申請標準，政府正尋求終止或嚴格限制DACA身分。

2026年5月，美國公民及移民服務局(USCIS)發布了一份關於暫緩遣返的政策警示，指出暫緩遣返檢察官自由裁量權的特殊使用，這預示著在限制性裁決時可能會採取更嚴格的裁決。截至2026年9月，根據美國國家移民論壇的數據，DACA計畫面臨嚴重的審批延誤、持續的法律挑戰以及受益人數下降的問題，目前活躍參與者約為45萬5000人。

DACA學生續簽的平均等待時間，已從往年的幾周激增至目前的幾個月，導致一些受益人在等待期間暫時失去工作和工作許可。由於處理瓶頸和法律身分的變化，DACA受益人數量持續減少，每季達數萬人。

66--今年以來大學招生全面恢復SAT及ACT等標準化考試。(丁曙／攝影)

69--自由選校可將公共教育資金帶入教會學校引發很大爭議。(丁曙／攝影)