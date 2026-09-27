星座／9月27日至10月3日 處女運勢亮眼 射手感情升溫

2026年9月27日至10月3日，12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★☆☆☆

做人與做事各有其重要性，但本周你將輸在後者上。感性的一面令你無論在任何場合都是個受歡迎的角色，但你將這分感性延續在公事與正事上，則很容易把事情搞砸。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★☆☆☆

可以拿下奧斯卡 最佳演技獎的一周。明明生活中會遇到一些不愉快的事，但你不會表露出來，好讓家人、戀人安心。需要提醒你的是，若太過壓抑情緒，對你的健康會很不利。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★☆☆

本周看似不好的事，如果換個角度去想，也能變成好事。戀人離開了你的勢力範圍、或一些事務從你的管理範疇中畫出去，難免令你感到有些失落，不過也落得輕鬆。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★★☆

本周你極易處於興奮狀態，不管做什麼都顯得鬥志高昂。不過，當你特別興奮時，購物欲也會變得很強，小心錢財流失會特別快。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★☆☆☆

你要做好心理準備，將會接受命運考驗。那些原本你認為能夠三兩下擺平的事情，往往會因為其隱藏的難度，令你不得不耗費大把的時間與精力。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★★★

整體運勢相當亮眼，處理大小事情都頗為順手。即使遇到臨時狀況，你也能很快找到方法，只要相信自己的判斷，多半能交出漂亮成果，成就感也跟著提升。

幸運色彩：香檳金

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★★☆

本周工作與人際互動都頗順利，與客戶、同業接觸的機會增加，也容易因此拓展生活圈。單身者可能在工作往來或朋友牽線下認識聊得來的對象，桃花值得期待。

幸運色彩：古銅青

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★☆☆

本周整體表現平穩，感情雖沒有明顯突破，但相處還算順利；工作事項較多，先分清楚輕重緩急會省力不少。財務方面有些小收穫，雖稱不上大進帳，也足以讓心情不錯。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★★☆

本周整體運勢不錯，感情有逐漸升溫的跡象，適合聊聊彼此對未來的想法。工作學習方面動力稍弱，進度不算快；財運則相對亮眼，投資判斷較順，但仍要量力而為。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

工作將成為你本周的重心。事業漸入佳境，有機會得到老闆重用，不過與此同時你的私人時間則會減少，需要多用言語去關心另一半。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★☆☆☆

本周在人際互動上要多留意說話分寸，憑直覺脫口而出的話，可能在無意間讓人不舒服。事情還沒弄清楚前，先聽完整、少急著表態，會比搶著發言更安全。

幸運色彩：玉石白

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★☆☆☆☆

你豐富的想像力本周並未用在創意、創作上，而是用在猜忌、假設、胡思亂想上了。這對你的生活不但毫無幫助，反而造成自己不少的煩擾。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？

【 更多命理分析，請前往科技紫微網 】