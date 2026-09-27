星座／9月27日至10月3日 處女運勢亮眼 射手感情升溫
2026年9月27日至10月3日，12星座運勢如何？
牡羊座 3月21日~4月19日
總運指數：★★☆☆☆
做人與做事各有其重要性，但本周你將輸在後者上。感性的一面令你無論在任何場合都是個受歡迎的角色，但你將這分感性延續在公事與正事上，則很容易把事情搞砸。
幸運色彩：丁香紫
速配星座：牡羊座
貴人星座：水瓶座
金牛座 4月20日~5月20日
總運指數：★★☆☆☆
可以拿下奧斯卡最佳演技獎的一周。明明生活中會遇到一些不愉快的事，但你不會表露出來，好讓家人、戀人安心。需要提醒你的是，若太過壓抑情緒，對你的健康會很不利。
幸運色彩：檸檬黃
速配星座：雙子座
貴人星座：摩羯座
雙子座 5月21日~6月21日
總運指數：★★★☆☆
本周看似不好的事，如果換個角度去想，也能變成好事。戀人離開了你的勢力範圍、或一些事務從你的管理範疇中畫出去，難免令你感到有些失落，不過也落得輕鬆。
幸運色彩：科幻銀
速配星座：巨蟹座
貴人星座：射手座
巨蟹座 6月22日~7月22日
總運指數：★★★★☆
本周你極易處於興奮狀態，不管做什麼都顯得鬥志高昂。不過，當你特別興奮時，購物欲也會變得很強，小心錢財流失會特別快。
幸運色彩：檸檬黃
速配星座：獅子座
貴人星座：水瓶座
獅子座 7月23日~8月22日
總運指數：★★☆☆☆
你要做好心理準備，將會接受命運考驗。那些原本你認為能夠三兩下擺平的事情，往往會因為其隱藏的難度，令你不得不耗費大把的時間與精力。
幸運色彩：胭脂粉
速配星座：射手座
貴人星座：雙魚座
處女座 8月23日~9月22日
總運指數：★★★★★
整體運勢相當亮眼，處理大小事情都頗為順手。即使遇到臨時狀況，你也能很快找到方法，只要相信自己的判斷，多半能交出漂亮成果，成就感也跟著提升。
幸運色彩：香檳金
速配星座：天蠍座
貴人星座：雙魚座
天秤座 9月23日~10月23日
總運指數：★★★★☆
本周工作與人際互動都頗順利，與客戶、同業接觸的機會增加，也容易因此拓展生活圈。單身者可能在工作往來或朋友牽線下認識聊得來的對象，桃花值得期待。
幸運色彩：古銅青
速配星座：天秤座
貴人星座：天蠍座
天蠍座 10月24日~11月21日
總運指數：★★★☆☆
本周整體表現平穩，感情雖沒有明顯突破，但相處還算順利；工作事項較多，先分清楚輕重緩急會省力不少。財務方面有些小收穫，雖稱不上大進帳，也足以讓心情不錯。
幸運色彩：鉑金灰
速配星座：巨蟹座
貴人星座：雙魚座
射手座 11月22日~12月20日
總運指數：★★★★☆
本周整體運勢不錯，感情有逐漸升溫的跡象，適合聊聊彼此對未來的想法。工作學習方面動力稍弱，進度不算快；財運則相對亮眼，投資判斷較順，但仍要量力而為。
幸運色彩：櫻桃紅
速配星座：獅子座
貴人星座：射手座
摩羯座 12月21日~1月20日
總運指數：★★★☆☆
工作將成為你本周的重心。事業漸入佳境，有機會得到老闆重用，不過與此同時你的私人時間則會減少，需要多用言語去關心另一半。
幸運色彩：青金石藍
速配星座：雙子座
貴人星座：巨蟹座
水瓶座 1月21日~2月19日
總運指數：★★☆☆☆
本周在人際互動上要多留意說話分寸，憑直覺脫口而出的話，可能在無意間讓人不舒服。事情還沒弄清楚前，先聽完整、少急著表態，會比搶著發言更安全。
幸運色彩：玉石白
速配星座：金牛座
貴人星座：巨蟹座
雙魚座 2月20日~3月20日
總運指數：★☆☆☆☆
你豐富的想像力本周並未用在創意、創作上，而是用在猜忌、假設、胡思亂想上了。這對你的生活不但毫無幫助，反而造成自己不少的煩擾。
幸運色彩：金杏橙
速配星座：牡羊座
貴人星座：射手座
【延伸閱讀】
處女座獲得5顆星評價，整體運勢相當亮眼，無論處理大小事情都很順手。即使遇到臨時狀況，也能快速找到方法，只要相信自己的判斷，多半能交出漂亮成果。 射手座本周整體運勢不錯，感情有逐漸升溫的跡象，適合聊彼此對未來的想法；財運也相對亮眼，投資判斷較順，但仍建議量力而為，避免過度冒險。 水瓶座要注意說話分寸，避免直覺脫口而出的話讓人不舒服；雙魚座則容易把想像力用在猜忌與胡思亂想上，反而增加煩擾，建議先穩住情緒再行動。
精華 FAQ
處女座獲得5顆星評價，整體運勢相當亮眼，無論處理大小事情都很順手。即使遇到臨時狀況，也能快速找到方法，只要相信自己的判斷，多半能交出漂亮成果。
射手座本周整體運勢不錯，感情有逐漸升溫的跡象，適合聊彼此對未來的想法；財運也相對亮眼，投資判斷較順，但仍建議量力而為，避免過度冒險。
水瓶座要注意說話分寸，避免直覺脫口而出的話讓人不舒服；雙魚座則容易把想像力用在猜忌與胡思亂想上，反而增加煩擾，建議先穩住情緒再行動。
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