料理功夫／台式乾煎香酥金鯧魚

這條魚是金鯧魚／鯧魚（golden pompano），約1.25lb，魚身很厚。

很適用8qt Air Fryer，做成台式「乾煎香酥金鯧魚」口味。

金鯧魚肉質細嫩、油脂豐富、魚刺少且價格平實，成為非常受歡迎的家常與年菜 料理食材。

口感佳、刺少、魚肉厚實，烹調後不易散開，魚皮帶有Q彈的特色，且無細刺，非常適合老人與小孩食用。

食材:

1.金鯧魚1條，約1.25lb

2.鹽½小匙左右

3.白胡椒粉少許

4.米酒1大匙

5.薑4–5片

6.蔥1–2根

7.食用油1小匙（噴油或刷薄薄一層即可）

作法:

1.魚先處理 魚洗乾淨後，用廚房紙巾把魚身內外擦得非常乾，這一步很重要，魚皮才會香。魚身兩面各劃3～4刀斜刀，不要切到魚骨。魚由尾到頭用刀一分為二，成為兩魚片。魚片的兩面用小刷子薄薄刷上一點鹽，醃15～20分鐘，下鍋前再把表面多餘水分擦乾。

2.預熱Air Fryer 400°F預熱3～5分鐘，炸籃薄薄噴一點油。

3.開始烤魚片兩面薄薄刷油。不要把兩魚片重疊，中間留一點空間。400°F烤7分鐘，小心翻面，再烤7分鐘。所以總時間約14分鐘。如果還沒熟，再加2分鐘。總時間約14～16分鐘。

4.如果你喜歡魚皮酥一點，最後把溫度提高到425°F，再烤2～3分鐘。

5.怎麼判斷熟了？最厚的魚肉用叉子輕輕撥開，應是白色、不透明，且易分開。如果有溫度計，魚肉中心達到145°F就可以。

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