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料理功夫／虎皮青辣椒

鄒篤岑
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長條青辣椒泛指外形細長、顏色翠綠的辣椒品種。事實上，「青辣椒」本質上多為尚未成熟的紅辣椒，但在這個階段採收，其風味帶有獨特的清香與爽脆口感。

長條青辣椒營養價值不只是調味料，本身也含有豐富的營養成分：維生素C豐富、促進代謝、低卡高纖。

經典美味吃法如青椒炒肉絲，虎皮青椒也是經典的川味小菜。

長條青辣椒，很適合用氣炸鍋做成虎皮青辣椒的感覺，外皮微焦起皺、裡面還保持嫩脆，而且不用很多油。

食材:

1.青辣椒：約 2lb

2.油：1–1½大匙

3.鹽：½小匙

4.蒜末：1–2瓣（可省略）

作法:

1.青辣椒洗乾淨後一定要擦乾。

2.可以整條做；如果怕辣，切掉蒂頭，再從中間劃一刀。

3.加油、鹽拌勻。不要放太多油，薄薄一層就可以。

4.氣炸鍋380°F（193°C）預熱3分鐘。（可省略）

5.青辣椒盡量平鋪，不要堆太厚。

6.380°F炸8分鐘。

7.拉出來翻動一次，再炸3–5分鐘。

8.看到外皮出現焦斑、微微皺起，就可以了。

台式沾醬（混合好，青辣椒出鍋後淋上去）

1.醬油1大匙

2.烏醋1小匙

3.水1大匙（可省略）

4.蒜末1瓣

5.糖¼小匙

這樣吃起來很像台灣熱炒店的乾煎青辣椒，配白飯很好吃。

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6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

精華 FAQ

  • 長條青辣椒多半是尚未成熟的紅辣椒，採收後帶有清香與爽脆口感，也富含維生素C、低卡高纖，適合做成各種熱炒或小菜。

  • 先把青辣椒洗淨擦乾，再薄薄拌上油和鹽，盡量平鋪進氣炸鍋，380°F炸8分鐘後翻動，再炸3–5分鐘，直到外皮微焦起皺即可。

  • 可用醬油、烏醋、水、蒜末和少量糖調成台式沾醬，青辣椒出鍋後直接淋上，風味很像台灣熱炒店的乾煎青辣椒，配白飯特別好吃。

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