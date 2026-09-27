料理功夫／虎皮青辣椒
長條青辣椒泛指外形細長、顏色翠綠的辣椒品種。事實上，「青辣椒」本質上多為尚未成熟的紅辣椒，但在這個階段採收，其風味帶有獨特的清香與爽脆口感。
長條青辣椒營養價值不只是調味料，本身也含有豐富的營養成分：維生素C豐富、促進代謝、低卡高纖。
經典美味吃法如青椒炒肉絲，虎皮青椒也是經典的川味小菜。
長條青辣椒，很適合用氣炸鍋做成虎皮青辣椒的感覺，外皮微焦起皺、裡面還保持嫩脆，而且不用很多油。
食材:
1.青辣椒：約 2lb
2.油：1–1½大匙
3.鹽：½小匙
4.蒜末：1–2瓣（可省略）
作法:
1.青辣椒洗乾淨後一定要擦乾。
2.可以整條做；如果怕辣，切掉蒂頭，再從中間劃一刀。
3.加油、鹽拌勻。不要放太多油，薄薄一層就可以。
4.氣炸鍋380°F（193°C）預熱3分鐘。（可省略）
5.青辣椒盡量平鋪，不要堆太厚。
6.380°F炸8分鐘。
7.拉出來翻動一次，再炸3–5分鐘。
8.看到外皮出現焦斑、微微皺起，就可以了。
台式沾醬（混合好，青辣椒出鍋後淋上去）
1.醬油1大匙
2.烏醋1小匙
3.水1大匙（可省略）
4.蒜末1瓣
5.糖¼小匙
這樣吃起來很像台灣熱炒店的乾煎青辣椒，配白飯很好吃。
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長條青辣椒多半是尚未成熟的紅辣椒，採收後帶有清香與爽脆口感，也富含維生素C、低卡高纖，適合做成各種熱炒或小菜。 先把青辣椒洗淨擦乾，再薄薄拌上油和鹽，盡量平鋪進氣炸鍋，380°F炸8分鐘後翻動，再炸3–5分鐘，直到外皮微焦起皺即可。 可用醬油、烏醋、水、蒜末和少量糖調成台式沾醬，青辣椒出鍋後直接淋上，風味很像台灣熱炒店的乾煎青辣椒，配白飯特別好吃。
精華 FAQ
長條青辣椒多半是尚未成熟的紅辣椒，採收後帶有清香與爽脆口感，也富含維生素C、低卡高纖，適合做成各種熱炒或小菜。
先把青辣椒洗淨擦乾，再薄薄拌上油和鹽，盡量平鋪進氣炸鍋，380°F炸8分鐘後翻動，再炸3–5分鐘，直到外皮微焦起皺即可。
可用醬油、烏醋、水、蒜末和少量糖調成台式沾醬，青辣椒出鍋後直接淋上，風味很像台灣熱炒店的乾煎青辣椒，配白飯特別好吃。
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