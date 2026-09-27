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料理功夫／素食糯米燒麥

小青
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中醫認為糯米性溫味甘，能補中益氣、溫脾暖胃，消化後還能提供持久的暖意與能量。不妨試試這道簡單易做的糯米燒賣，為家人的餐桌添一抹香黏的美味。

食材：餃子皮、糯米、胡蘿蔔丁、香菇丁、豇豆丁

作法：

1.將糯米放入電飯鍋中，煮熟備用。

2.起鍋熱油將胡蘿蔔丁、香菇丁、豇豆丁炒香，再倒入煮熟的糯米飯翻炒均勻，最後加入適量的鹽與蠔油調味。

3.取一張餃子皮，用擀麵杖向四周均勻擀薄、擀大。

4.將炒好的糯米飯團捏成小球放在餃子皮中間，用手掌虎口將餃子皮收口捏緊。

5.將做好的燒賣上鍋蒸8-10分鐘，至餃子皮熟透即可食用。

Tips：

1.炒製糯米飯時，也可以根據喜好加入肉末或蝦米，做成肉末燒賣；甚至可以在內餡中間包入起司，做成起司燒賣，也別具風味。

2.超市購買的餃子皮較乾，可以在餃子皮四周薄薄抹上一層水，在包入糯米飯後會更好成型。

3.糯米雖好，但過量食用不易消化，食用糯米時宜「細嚼慢嚥、適量即可」。

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