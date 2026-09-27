料理功夫／早晨輕食料理2道
早晨總是匆忙，但其實只要花短短幾分鐘，就能為自己準備一份兼具顏值與營養的療癒早餐。這兩道免開火的輕食優格碗，不僅製作過程極度簡單，還能隨心所欲替換自己喜歡的水果與堅果。透過豐富的蛋白質、健康油脂與膳食纖維，輕鬆開啟活力滿滿的一天。
夏威夷果燕麥堅果碗
食材：
1.優格200ml
2.燕麥脆片50g
3.夏威夷果10g
4.綜合果乾20g
5.奇亞籽5g
作法：
1.準備一個乾淨的碗，倒入濃郁的優格作為基底。
2.鋪上粒粒飽滿的夏威夷果、燕麥脆片與酸甜綜合果乾。
3.最後撒上適量奇亞籽增加豐富口感。
職人小技巧：
1.如果喜歡多層次的口感，建議在吃之前才倒入燕麥脆片，能保持酥脆不軟爛。
2.選擇無糖或微甜優格，更能襯托綜合果乾的天然甜味，吃起來清爽無負擔。
奇異果藍莓優格碗
食材：
1.希臘優格200g
2.黃金奇異果1顆
3.新鮮藍莓50g
4.核桃15g
5.適量的奇亞籽或黑芝麻粉
作法：
1.將希臘優格舀入長方形容器中並稍微抹平。
2.黃金奇異果洗淨切片，整齊擺放在優格上。
3.放入洗淨的新鮮藍莓與核桃增添堅果香氣。
4.最後在優格表面均勻撒上奇亞籽或黑芝麻粉即可完成。
職人小技巧：
1.使用質地較稠的希臘優格，不僅能讓擺盤的水果與堅果不易下沉，視覺效果更好，飽足感也倍增。
2.藍莓與奇異果在擺盤前可以用廚房紙巾稍微吸乾表面水分，能讓優格碗看起來更加清爽乾淨。
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文章介紹的是「夏威夷果燕麥堅果碗」與「奇異果藍莓優格碗」，兩者都屬於免開火、做法簡單的優格早餐，適合忙碌早晨快速完成。 主要食材包含優格200ml、燕麥脆片50g、夏威夷果10g、綜合果乾20g與奇亞籽5g，透過優格、堅果與果乾組合出豐富口感與營養。 可在吃之前再加入燕麥脆片，維持酥脆口感；使用較稠的希臘優格能避免水果下沉；另外先吸乾藍莓與奇異果表面水分，也能讓擺盤更清爽。
精華 FAQ
文章介紹的是「夏威夷果燕麥堅果碗」與「奇異果藍莓優格碗」，兩者都屬於免開火、做法簡單的優格早餐，適合忙碌早晨快速完成。
主要食材包含優格200ml、燕麥脆片50g、夏威夷果10g、綜合果乾20g與奇亞籽5g，透過優格、堅果與果乾組合出豐富口感與營養。
可在吃之前再加入燕麥脆片，維持酥脆口感；使用較稠的希臘優格能避免水果下沉；另外先吸乾藍莓與奇異果表面水分，也能讓擺盤更清爽。
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