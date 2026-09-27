料理功夫／早晨輕食料理2道

夏威夷果燕麥堅果碗

早晨總是匆忙，但其實只要花短短幾分鐘，就能為自己準備一份兼具顏值與營養的療癒早餐。這兩道免開火的輕食優格碗，不僅製作過程極度簡單，還能隨心所欲替換自己喜歡的水果與堅果。透過豐富的蛋白質、健康油脂與膳食纖維，輕鬆開啟活力滿滿的一天。

夏威夷果燕麥 堅果碗

食材：

1.優格200ml

2.燕麥脆片50g

3.夏威夷果10g

4.綜合果乾20g

5.奇亞籽5g

作法：

1.準備一個乾淨的碗，倒入濃郁的優格作為基底。

2.鋪上粒粒飽滿的夏威夷果、燕麥脆片與酸甜綜合果乾。

3.最後撒上適量奇亞籽增加豐富口感。

職人小技巧：

1.如果喜歡多層次的口感，建議在吃之前才倒入燕麥脆片，能保持酥脆不軟爛。

2.選擇無糖或微甜優格，更能襯托綜合果乾的天然甜味，吃起來清爽無負擔。

奇異果 藍莓優格碗

食材：

1.希臘優格200g

2.黃金奇異果1顆

3.新鮮藍莓50g

4.核桃 15g

5.適量的奇亞籽或黑芝麻粉

作法：

1.將希臘優格舀入長方形容器中並稍微抹平。

2.黃金奇異果洗淨切片，整齊擺放在優格上。

3.放入洗淨的新鮮藍莓與核桃增添堅果香氣。

4.最後在優格表面均勻撒上奇亞籽或黑芝麻粉即可完成。

職人小技巧：

1.使用質地較稠的希臘優格，不僅能讓擺盤的水果與堅果不易下沉，視覺效果更好，飽足感也倍增。

2.藍莓與奇異果在擺盤前可以用廚房紙巾稍微吸乾表面水分，能讓優格碗看起來更加清爽乾淨。

奇異果藍莓優格碗

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