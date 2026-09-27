電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依

傳奇人物李小龍、李國豪父子墓地。(盧威攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 李小龍與李國豪父子同葬西雅圖湖景公墓，成為旅人朝聖地。

李小龍與李國豪父子同葬西雅圖湖景公墓，成為旅人朝聖地。 重點二： 李小龍墓碑結合太極與截拳道意象，凸顯其武學精神與傳奇地位。

李小龍墓碑結合太極與截拳道意象，凸顯其武學精神與傳奇地位。 重點三：李國豪延續父親星途卻早逝，父子兩代皆以悲劇與傳奇留名影壇。

李小龍 是華人世界「武打明星」，也是美國民眾心中的「銀幕偶像」，他離開我們巳整整53年了，但人們仍惦記著他，懷念著他，他在海內外名望持續不衰，成為少有的「李小龍現象」。

8月中旬，我冒著盛夏酷暑，從洛杉磯 安大略機場直飛西雅圖 ，再搭車前往湖景公墓(Lake View Cemetery)，特別瞻仰傳奇人物李小龍、李國豪父子墓地。

父子皆早逝 長眠西雅圖

湖景公墓是西雅圖最古老、最有歷史感的墓園，至今已走過154個年頭。一進墓園可見大片綠草地，高大的松樹成排矗立，綠樹環抱，讓整座墓園顯得格外清幽而莊嚴。

「李小龍、李國豪父子墓地」在墓園山坡地制高點上，坐北朝南，居高臨下，人們在這裡可瞭望墓園整個天地，也可眺望華盛頓湖(Lake Washington)與聯合湖(Lake Union)，俯瞰山腳下的湖光山色。不少人說李小龍墓地風水不錯，這裡也成了人們觀光旅遊打卡之地。

我抵達李小龍、李國豪父子墓地時，只見墓地前擺放了不少鮮花，墓旁安放著一個白色花朵組成的大花圈。父子墓碑並排而立，一個是深咖啡色大理石石碑，一個是黑色大理石石碑。

李小龍墓碑上用中文刻著他的本名「李振藩」三個大字，並寫著英文名Bruce Lee，還特別用英文註明Founder OF Jeet Kune Do(截拳道創始人)。墓碑上方留有李小龍的遺像，墓碑下方石雕上刻著一本打開的書，左側是一幅太極圖，表達「陰陽互根、動靜相依、迴圈不息」的宇宙觀，並配有對聯：「以無限為有限，以無法為有法」。右側寫著一句話，「你的靈感繼續引導我們走向個人解放」。

李國豪墓碑上用中英文刻著「李國豪 Brandon Bruce Lee」，墓碑下方用英文書刻著「李國豪生平」介紹，黑底白字，一目了然。墓碑上方卻沒有李國豪的遺像，並留出一塊黑色空白，給人留下想像空間。

李小龍生於1940年11月27日，出生地是三藩市華埠東華醫院。在香港長大，成名於洛杉磯好萊塢，最終葉落歸根西雅圖。1973年7月，李小龍在香港拍攝電影「死亡遊戲」期間，因為急性腦水腫去世，終年只有33歲。對李小龍突然去世，究其死因，眾說紛紜。

功夫之王 祭拜絡繹不絕

李小龍的一生充滿了傳奇色彩，他是世界武道變革先驅者、好萊塢首位華人武打演員、功夫片的開創者。他將功夫一詞帶入英文詞典。美國人稱他為「功夫之王」，日本人尊稱他為「武之聖者」，泰國人稱他為「武打至尊」，電影界稱他為「功夫影帝」。他參演了33部電影和六部電視劇，影迷遍布全球。

而李小龍之子李國豪1965年2月1日出生於加州奧克蘭(Oakland)，他從小在香港生活長大。他繼承父親的武術天賦，學習了截拳道等多種武術。李國豪曾拍過不少影片，在香港他拍的動作片「龍在江湖」、「功夫電影特輯」等，在香港影迷心中留下深刻印象。爾後，他又把影視的觸角伸進了好萊塢，他主演的動作片「突變任務」(Laser Mission)、「浴血豪情」(Showdown in Little Tokyo)、「快速追擊」(Rapid Fire)等電影也衝擊了美國電影票房市場，引人注目。

正當李國豪在好萊塢演藝事業如日中天時，「天有不測風雲」，1993年3月31日，他在北卡羅來納州拍攝電影「烏鴉」(The Crow)時，有一場「槍戰對手戲」。不料，「對手」演員Michael Massey用道具槍向他射擊時，槍口飛出來的卻是貨真價實的真子彈，讓李國豪當場中彈倒地斃命。這場假戲真做的戲，釀成大禍，結束了他短暫的生命，時年才28歲。

這件「假戲」演變成「真戲」的戲碼，在美國引起軒然大波，成為美國電影史上破天荒的「流血事件」。

李小龍不愧是武打明星，不少人心中的偶像；前來祭拜朝聖者絡繹不絕。我看見一對白人夫婦正在墓前獻花行禮，並沉默深思許久；兩位體格魁梧的美國男子漢手捧鮮花跪在墓前，訴說著心裡話；還有一對俄羅斯裔男女，在墓前獻花、擁抱、親吻，還跑到墓碑後合影。再有一位「李小龍粉絲」菲裔中年婦女，在墓前祭拜後，特地拿出手機，展示給現場民眾看她手機背面印有李小龍武打照片，以此證實她是「龍粉」。

我默默走到墓碑前，放上一束白色小花，祈禱李小龍、李國豪父子安息，在天之靈依然安好。

老飯店菜單 留巨星軌跡

李小龍在西雅圖留下生活軌跡，他不僅在這裡生兒育女，18歲那年，他在周氏餐廳找到第一份工，並住在老闆家的地下室。

在西雅圖還有他最喜歡去用餐的餐館──華埠的大同飯店。他常去這家已開業90多年的老牌中餐館用餐，而且喜歡坐靠窗位置。這家飯店的招牌菜有雞翅、芙蓉蛋、雜碎等，菜單似乎50年不變。但李小龍最喜歡吃的菜是蠔油牛肉。

這個飯店牆上還懸掛著兩幅「李小龍武打」大照片，飯店門口外牆上畫著兩幅「李小龍漫畫」巨幅壁畫。一些「李小龍迷」、喜歡練中國功夫的人，也都喜歡來這家飯店用餐，感受一下「李小龍」氛圍。