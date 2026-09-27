養生／莓果放冰箱最冷處 保存完整營養

冰箱中溫度最冷，也就是最深的地方最適合存放莓果。(圖／123RF)

藍莓對身體助益多，不僅可以降低罹患失智症風險，也能促進心理健康 ；為了達到這些效果，要在藍莓營養最豐富的時候吃，因此如何保存非常重要。Daily Meal報導，冰箱中最適合存放藍莓的地方是最冷的地方，而若環境適合，藍莓可以在冰箱中儲存長達兩周。

報導指出，冰箱可以延緩莓果腐爛的速度，並保存含有的營養，食品藥品監督管理局（FDA ）建議將莓果存放於華氏40度或以下的地方，因此冰箱中最佳的存放地點是最冷的地方，也就是冰箱最深處。

存放時無論哪一種莓果，都要儲存在容器中，玻璃或陶瓷材質的最理想，因為空氣能流通，避免發霉，若只有有蓋的容器，記得不要蓋緊。冷藏前記得不要清洗，因為多餘的水分會加速莓果腐壞的速度。

總的來說，大部分莓果冷藏可放三到七天，藍莓應該是所有莓果中可放最久的，若環境和容器都合適，最長可放到兩周，草莓和覆盆子則因含有水分較多，較容易腐壞。

在超市挑選莓果也有學問。挑選時注意裝莓果的容器中有沒有已經發霉的莓果，有任何一顆糊糊爛爛的或撞傷的也都不要選，選擇飽滿、沒有又皺又乾癟、顏色鮮豔明亮的莓果，藍莓應該是深藍色，草莓應該是鮮紅色而非深紅色。