我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞運棒球／中華隊5：1勝中國奪銅 林昱珉8局10K無失分差點飆無安打

美軍印太司令登時代雜誌封面 稱對中國戰爭有信心 奉行1核心戰略

養生／莓果放冰箱最冷處 保存完整營養

曾維序
聽新聞
test
0:00 /0:00
冰箱中溫度最冷，也就是最深的地方最適合存放莓果。(圖／123RF)
冰箱中溫度最冷，也就是最深的地方最適合存放莓果。(圖／123RF)

藍莓對身體助益多，不僅可以降低罹患失智症風險，也能促進心理健康；為了達到這些效果，要在藍莓營養最豐富的時候吃，因此如何保存非常重要。Daily Meal報導，冰箱中最適合存放藍莓的地方是最冷的地方，而若環境適合，藍莓可以在冰箱中儲存長達兩周。

報導指出，冰箱可以延緩莓果腐爛的速度，並保存含有的營養，食品藥品監督管理局（FDA）建議將莓果存放於華氏40度或以下的地方，因此冰箱中最佳的存放地點是最冷的地方，也就是冰箱最深處。

存放時無論哪一種莓果，都要儲存在容器中，玻璃或陶瓷材質的最理想，因為空氣能流通，避免發霉，若只有有蓋的容器，記得不要蓋緊。冷藏前記得不要清洗，因為多餘的水分會加速莓果腐壞的速度。

總的來說，大部分莓果冷藏可放三到七天，藍莓應該是所有莓果中可放最久的，若環境和容器都合適，最長可放到兩周，草莓和覆盆子則因含有水分較多，較容易腐壞。

在超市挑選莓果也有學問。挑選時注意裝莓果的容器中有沒有已經發霉的莓果，有任何一顆糊糊爛爛的或撞傷的也都不要選，選擇飽滿、沒有又皺又乾癟、顏色鮮豔明亮的莓果，藍莓應該是深藍色，草莓應該是鮮紅色而非深紅色。

精華 FAQ

  • 最適合放在冰箱最冷的地方，也就是冰箱最深處。FDA建議莓果維持在華氏40度或以下，這樣能有效延緩腐爛並保存營養。

  • 因為多餘的水分會加速莓果腐壞，增加發霉風險。冷藏前保持乾燥，搭配可通風的容器，能讓莓果維持更久的新鮮度。

  • 要避開已發霉、糊爛、撞傷或皺縮乾癟的莓果，並選擇飽滿、顏色鮮豔明亮者。藍莓應為深藍色，草莓則以鮮紅色為佳。

心理健康 FDA

上一則

娛樂／「愛你致死不渝」賣翻近700倍 劇組陷分潤官司

下一則

養生／彈性吃素 選優質蛋白質

延伸閱讀

冷凍水果優勢多 這6種營養價值超過新鮮的

冷凍水果優勢多 這6種營養價值超過新鮮的
牛奶別再擺門架 放冰箱後方最防腐 奶油、起司最好也冷藏

牛奶別再擺門架 放冰箱後方最防腐 奶油、起司最好也冷藏
養生／50歲老化加速 13種水果抗衰老

養生／50歲老化加速 13種水果抗衰老
置灶旁流失風味 香料應遠離熱源、陽光、水氣 密封放儲藏室

置灶旁流失風味 香料應遠離熱源、陽光、水氣 密封放儲藏室

熱門新聞

作者先生根據所攝照片製作的夕陽日全蝕過程圖。(圖／作者提供)

生活／夕陽日全蝕 罕見天文奇觀

2026-09-20 02:25
毀滅戰士的形象。(維基By Sundown_Ageha - https://twitter.com/Sundown_Ageha/status/1243357719886610433, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=64375030)

封面故事／25部經典傑作 形塑美國文化(之七)

2026-09-20 12:48

理財百科／精簡5筆家庭開銷 每月可省1000美元

2026-09-20 02:19

理財百科／全球日常開銷榜 紐約房租最貴 加州「這消費」奪冠

2026-09-20 02:18
南韓原創影集「鐵拳教育」的海報。(維基／By https://www.heraldmuse.com/article/10741475, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=83122135)

電影世界／「鐵拳教育」爽劇 為何引發全球共鳴?

2026-09-20 02:23
來自明尼阿波利斯的7歲男孩塞繆爾．米謝克(Samuel Mishek，圖)說旋轉盤是他在博覽會最喜歡的遊樂設施。(美聯社)

美國現象／遊樂園經典 旋轉盤100歲了

2026-09-20 02:26

超人氣

更多 >
川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了
日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退
蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他
華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點
有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人

有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人