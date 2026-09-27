養生／彈性吃素 選優質蛋白質

營養師嘗試改食「海鮮素」的過程，對比先前吃全素經驗，更能保有活力，重點在於注意蛋白質的補充；示意圖。(圖／123RF)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 營養師實測兩周不吃肉，保留海鮮與蛋白質來源。

營養師實測兩周不吃肉，保留海鮮與蛋白質來源。 重點二： 關鍵在均衡攝取豆類、蛋類與優質蛋白，避免能量下滑。

關鍵在均衡攝取豆類、蛋類與優質蛋白，避免能量下滑。 重點三：彈性素食可行，但需留意維生素B12與Omega-3補充。

吃素還是吃肉比較健康？一名營養師阿吉曼（Valerie Agyeman）在《Goodhouse Keeping》分享嘗試兩周不吃肉、改食「海鮮素」歷程，對比先前全素的經驗，認為更能保有活力，重點在於注意蛋白質 的補充。

阿吉曼大約18歲時開始吃素，先戒掉紅肉，接著慢慢減少家禽類，最後連海鮮也停掉，改採以植物為基礎的飲食，包括蔬菜、水果、豆類、豆腐、全穀物、堅果，及蛋類。

後來她發現一個模式，剛開始吃植物性飲食時，會覺得精神很好，但大約一個月後能量開始下降，可能是因為缺鐵；雖然補充鐵劑有幫助，但記得有次吃了一小塊菲力牛排 ，立刻感受到耐力的差別。後來她改採「彈性素食」原則，每月至少吃一次肉，但盡量控制在每周不超過一次。

之後，為了控制偏頭痛，阿吉曼再次嘗試戒肉，但最後意識到，讓自己感覺最好的方法是保持均衡飲食，包括少量肉類在內。也因此，這次挑戰嘗試兩周不吃肉，想看看身體會有什麼反應。

保留海鮮 Omega-3重要來源

剛開始實驗時，阿吉曼的前幾餐改為植物為主的飲食，專注於無肉沙拉和炒蔬菜。不過保留了海鮮，因為這是低脂蛋白與Omega-3脂肪酸的重要來源，主要的蛋白質來源包括海鮮（鮭魚、鮪魚、黑線鱈與蝦）、雞蛋、鷹嘴豆和堅果。

早餐：水果（柳橙、香蕉、覆盆子、草莓）、高蛋白低脂希臘優格、全穀高纖穀片、低脂牛奶（每杯含有超過8公克蛋白質）。

午餐與晚餐：餐盤的一半放上各式蔬菜，再搭配烤魚等蛋白質來源。此外還有鷹嘴豆泥搭配烤麵包與橄欖、番茄義大利麵、茄子帕瑪森，以及低脂起司餃子。

兩周後，阿吉曼稱能量狀態依然很好，這次沒有出現過去那種能量下滑的情況，關鍵在於「平衡」。她說，以前太過嚴格，限制自己只能吃植物，導致蛋白質不足；但這次透過加入海鮮、雞蛋和豆類，成功保持高能量狀態。

適度減吃肉類 降低重病風險

阿吉曼指出，如果事先徵詢過專業醫師的意見，並確保營養攝取完整，適度減少肉類或採取素食飲食可能帶來多種健康好處，包括降低嚴重疾病風險、延長壽命和更容易維持體重。

停止吃肉安全嗎？阿吉曼表示，只要計畫周全，答案是肯定的。美國營養與飲食學會（American Academy of Nutrition and Dietetics）指出，只要安排得當，素食或全植物性飲食可以滿足人體的營養需求。

紐約營養師Laura Iu表示：「多吃富含營養的植物性食物，例如豆類、豆莢類和全穀物，不僅支持腸道健康，還能降低全身性發炎。」

減少肉類攝取時，優質蛋白質是必須注意的重點。一般建議每日攝取量為每公斤體重0.8公克。例如，一位體重約68公斤的女性，每天應攝取約54公克蛋白質。不過，實際需求還會因年齡、體重、活動量、整體健康狀況及是否懷孕而有所不同。

營養師Blatner補充說：「肉類和家禽含有多種營養素，尤其是蛋白質、鐵與鋅。」若選擇以植物來源補充，建議食用豆類、扁豆、豆腐、毛豆、天貝、堅果與種子，並嘗試在大多數餐點中納入其中一種作為蛋白質來源。

若不吃海鮮，想攝取Omega-3脂肪酸，則可改吃亞麻籽、亞麻籽油或核桃。此外，雞蛋也是營養超級食物，含有高品質蛋白質，以及膽鹼、維生素D、維生素B6和鋅等重要營養素。

唯一需要額外注意的是維生素B12，因為它只存在於動物性食物中。Laura Iu建議可使用「添加維生素B12的營養酵母」，既能補足營養，又能增加風味。

彈性調整飲食習慣 長久保健

吃少一點肉不是一蹴可幾的過程，而是一段飲食旅程。營養師Blatner總結：「採取植物為主的飲食，不代表一定要完全放棄動物性蛋白質。營養不是黑白分明的規則，保持適度彈性，才是讓飲食習慣長久持續的關鍵。」