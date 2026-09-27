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養生／秋天養生重潤肺 宜多吃白色食物

廖靜清
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秋天多吃白色食物如山藥、杏仁、白木耳(圖)、蓮藕、薏仁、百合，可補肺養肺。(圖／...
秋天多吃白色食物如山藥、杏仁、白木耳(圖)、蓮藕、薏仁、百合，可補肺養肺。(圖／123RF)

24節氣中的節氣「白露」剛過去，正式揭開秋天的序章。中醫師提醒，秋天屬於五行中的金，對應顏色為白色，是養肺的重點季節，也為迎接寒冬做好準備。這季節容易感冒，因氣候乾燥、日夜溫差大，肺部容易受「燥邪」侵襲，水分一樣不可少，滋潤咽喉，緩解乾燥不適。

秋天空氣乾燥、易讓皮膚表層的水分流失，中醫認為「肺主皮毛」，肺好自然皮膚好、毛髮滋潤有光澤。台灣中醫師張家蓓說，秋季養生之道首重「潤肺」，飲食部分可多吃白木耳、百合、白蘿蔔、薏仁、山藥、水梨等蔬果，預防呼吸系統疾病。

秋天日照時間縮短，張家蓓說，光線不足會干擾人體的生物鐘，可能導致一些人情緒低落、憂鬱和沮喪，不妨多吃能促進血清素製造的食物。包括五穀雜糧、深海魚及雞肉等優質蛋白質、黑巧克力、菠菜和花椰菜等深綠色蔬菜，鎮定神經並維持血糖穩定，幫助情緒平穩。

在養生按摩部分，張家蓓推薦「太淵穴」，太淵穴是肺經的穴道，可加強肺的呼吸機能、改善肺活量。太淵穴位於手腕橫紋的內側，找到拇指第一掌骨的凹陷處，以指腹按壓至有痠痛感即可。當感覺「快感冒」時， 按壓太淵穴可調節免疫系統，有助於保肺。

稍早的節氣「立秋」，交節時間落在白天，被稱為「公秋」，代表立秋後的天氣會逐漸涼爽。俗諺「公秋爽，母秋凶」，張家蓓提醒，通常遇到「公秋」會降溫較快，要注意早晚溫差，尤其是心血管疾病患者及長者，睡覺要加強保暖；就寢時間也可以比平日早一小時，符合「養收之道」。

精華 FAQ

  • 秋天乾燥、溫差大，肺部容易受燥邪影響，也較易感冒；中醫認為肺主皮毛，因此補水與潤肺不僅能緩解咽喉乾燥，也有助於維持皮膚與呼吸道健康。

  • 可多吃白木耳、百合、白蘿蔔、薏仁、山藥和水梨等白色或滋潤型食材，幫助潤肺、預防呼吸系統不適；另外也可攝取深海魚、雞肉與深綠色蔬菜，維持情緒穩定。

  • 太淵穴位於手腕橫紋內側、拇指第一掌骨凹陷處，按壓到有痠痛感即可；它是肺經穴道，可加強肺部呼吸機能、改善肺活量，感覺快感冒時也有助調節免疫。

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