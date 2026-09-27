醫藥／早餐不吃且晚餐太晚 骨折風險增

醫師提醒，骨質疏鬆會使任何骨骼更容易發生骨折，除了髖部、椎骨，手腕也是最常受影響的部位；示意圖。（圖／123RF）

早餐 是一天中最重要的一餐，這句話可能又添了幾分科學依據。根據發表於「內分泌學會期刊」研究，不吃早餐與過晚晚餐的飲食習慣，與骨質疏鬆性骨折的風險增加顯著相關。

骨質疏鬆症是種使骨骼脆弱的疾病，它會使骨骼變得比正常骨質密度更低，更容易骨折，而最常受影響的包括髖部、手腕脊椎。

該項研究分析了來自日本 全國超過92萬名20歲以上成人的健康檢查與醫療保險 理賠數據，是目前探討飲食時間與骨骼健康關聯性中規模最大的研究之一。

研究發現，相較於規律飲食的人，常跳過早餐的人，其因骨質疏鬆導致骨折的風險上升18%。若一個人習慣在睡前短時間內進食晚餐，風險也增加了8%。而同時具備這兩種不良飲食習慣的人，風險則上升至23%。

此外，吸菸習慣也與骨折風險增加有關，每天吸菸者的骨折風險上升約11%。研究亦指出，缺乏運動、長期飲酒及睡眠品質差等生活習慣，也可能對骨骼健康有負面影響。

研究作者表示，不良飲食習慣往往伴隨其他不健康的生活型態，例如久坐、抽菸與睡眠不足，這些因素可能進一步放大骨骼受損的風險。而不吃早餐者通常也攝取較少的鈣與維生素D，進一步削弱骨骼密度。

另一方面，晚餐過晚可能會打亂人體生理時鐘，影響骨骼代謝與荷爾蒙分泌，進而促進骨質流失。這也說明骨質疏鬆不僅與營養有關，更是一種生活型態疾病。

整體而言，該項研究提醒大眾，預防骨鬆不能只靠補充鈣與維生素D，規律的生活作息與健康飲食時間安排同樣重要。