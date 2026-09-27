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醫藥／失智恐失語 核磁共振助診斷

翁唯真
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醫師提醒，額顳葉型失智症會影響到語言，出現失語症初期可接受語言治療，避免疾病惡化...
醫師提醒，額顳葉型失智症會影響到語言，出現失語症初期可接受語言治療，避免疾病惡化；示意圖。(圖／123RF)

70歲的好萊塢知名影星布魯斯威利，三年前被診斷罹患額顳葉型失智症，且同時被發現出現失語症，神經內科醫師表示，額顳葉型失智症會影響到語言，若發現家人漸漸出現語言表達問題，可透過核磁共振檢查釐清病因，一旦出現失語症，初期可接受語言治療，避免疾病惡化。

台灣聯新國際醫院神經內科醫師王景益表示，簡單描述失智症的病況，即為大腦功能退化，大腦掌管行為、語言、認知等多個區域，退化型的阿茲海默症，腦部退化的區域在靠近腦中央，會導致患者出現記憶變差、認知功能出現障礙等，當患者出現失語症狀，顯示腦部退化的區域已經靠近到頭骨。

不過，不是每一種失語的表現背後的成因都是「失智症」。王景益說，如果突然出現語言表達困難，應先懷疑是否是腦中風，若非急性，而是漸漸出現愈來愈不愛講話或講話不流利、意圖難以表達，使他人難以理解，就需懷疑可能是額顳葉型失智症，此部分可透過腦部核磁共振檢查幫助診斷。

王景益說，額顳葉型失智症從發生到出現症狀動輒十年左右，如果額顳葉型失智症的症狀一旦出現，退化速度將非常快速，因此，患者的親友需要格外注意失智患者的語言表達能力，如果早期發現，還可以透過語言治療延緩惡化。

王景益說，臨床上雖然已有失智藥物問世，但僅針對極早期的阿茲海默症的患者，額顳葉型失智症目前尚未出現有效的延緩藥物供治療；阿茲海默症的病因主要是類澱粉沉積，額葉顳葉失智症則是Tau蛋白沉積，現雖然有開發單株抗體藥物，但尚未證實療效。

預防失智症的發生，王景益說，維持健康生活型態相當重要，不過也要注意，若家人帶有失智基因，罹患失智的風險將高於一般人達三成。

布魯斯威利被爆至今失智三年，家人將他送到專業機構照顧，卻被網友們批評「冷血」。王景益認為，失智症患者的情緒起伏大，且失能的狀況會愈來愈顯著，以額葉顳葉型失智患者為例，病情若持續惡化，恐出現隨地大小便等不受控的行為。

王景益說，布魯斯威利的太太年紀也不小，加上布魯斯威利身形較高大，若家屬照顧能力有限，送往專業機構照顧可能是較適當選擇，但仍需依照各家庭的經濟能力、照顧能力做選擇。

精華 FAQ

  • 若是突然發生，先要懷疑腦中風；若不是急性發作，而是慢慢變得不愛說話、說不清楚、難以表達，則要考慮額顳葉型失智症，並進一步檢查。

  • 核磁共振可協助觀察腦部退化區域與型態，幫助醫師釐清失語是由中風、阿茲海默症或額顳葉型失智症所致，進而更精準判斷後續治療方向。

  • 這類患者一旦出現症狀，退化可能很快，情緒與行為也會更不受控，早期可做語言治療延緩惡化；若家屬照顧能力有限，送專業機構也是可考慮的選擇。

阿茲海默症 布魯斯威利 好萊塢

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