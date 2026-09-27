娛樂／網紅行銷奏效 法歷史片打進Z世代

「戴高樂之戰：淬鍊時代」劇照。（取材自豆瓣電影）

一部長達317分鐘的二戰傳記片，在這個夏天意外成為法國年輕人熱衷的話題電影。「戴高樂之戰」兩部曲在法國票房從慘淡開局到逆勢翻紅，靠的不只是史詩規模與歷史分量，更是一場精準瞄準年輕世代的行銷奇蹟。

2026年上半年的法國電影市場，累計觀影人次達到9010萬，相比2025年同期增長19.7%。不過，目前排名年度票房榜前十名的電影中，大多是好萊塢 進口片，僅有兩部法國本土片位列其中。除了年初上映的合家歡喜劇片「長尾豹歷險記」（Marsupilami）名列第三之外，6月上映的傳記片「戴高樂之戰：淬鍊時代」（De Gaulle）擠進前十，緊接著，續集「戴高樂之戰：我寫下你的名字」（De Gaulle: Part 2- Liberte）也在同月底上映，目前已躋身法國年度觀影人次國產片榜單的前五位。

「戴高樂之戰」由法國-亞美尼亞裔演員西蒙阿布卡瑞安（Simon Abkarian）挑大梁、安東鮑德里（Antonin Baudry）執導。安東鮑德里年輕時曾長期在法國外交部、內政部、駐外使館服務，該片也是他繼2019年的長片首作「潛艦追緝」（Le Chant du loup，又譯「狼嚎」）後的最新作品。電影以英國歷史學家朱利安傑克森（Julian Jackson）所著的戴高樂傳記為藍本，集中講述了戴高樂自1940年至1944年這段時間裡的政治人生。

年輕人成觀影主力軍

整個暑期，兩部「戴高樂之戰」吸引了大量法國觀眾，尤其是年輕人，熱度絲毫不亞於「蜘蛛人4：重生日」（Spider-Man： Brand New Day）和「奧德賽」（The Odyssey）等好萊塢大片。這樣的成績，對於兩部加起來長達317分鐘、即五個多小時的歷史題材人物傳記片而言，實屬不易。

曾著有暢銷書「戴高樂、法國與世界」（De Gaulle， France and the World）的歷史學家、巴黎先賢祠大學教授阿莉亞阿格蘭（Alya Aglan）在接受英國「衛報」採訪時解釋道：「法國年輕人之所以會對這兩部電影如此熱情，一方面是因為戴高樂身上有他們並不了解的那一面，他也經歷過失敗和打擊，但又充滿抵抗精神，這引起了年輕人的共鳴。另一方面，法國歷史上也有著期盼天降偉人的傳統，希望這人能在正確的時間出現，扭轉局面。明年4月，我們又要迎來總統大選，面對如今的政治分裂境地，大家內心又滋生出了這種情緒，渴望能有像戴高樂那樣的人應運而生。」

而在負責製作、發行該片的法國百代影業（Pathé）總裁阿達萬薩法伊（Ardavan Safaee）看來，戴高樂這個歷史人物，之所以能吸引法國年輕一代觀眾，就因為他身上所具有的類似於唐吉訶德的那一面。「那是一種孤身挑戰整個世界的特質，我認為這很能引發年輕人的共鳴。」

「戴高樂之戰」光是實際拍攝就花費了整整一年，百代影業為之投入的製作成本高達7800萬歐元（約9050萬美元），也令其超越「高盧英雄救公主」（Astérix & Obélix： L’Empire du Milieu），成為僅次於盧貝松（Luc Besson）的「星際特工瓦雷諾：千星之城」（Valerian and the City of a Thousand Planets，1.97億歐元）的法國影史第二燒錢作品。

2017年盧貝松執導的「星際特工瓦雷諾：千星之城」製作費達1.97億歐元，是法國影史最燒錢作品。（取材自豆瓣電影）

天時地利人和 敗部復活

斥巨資投拍該項目，一方面是高齡91歲的百代大老闆傑洛米賽杜斯（Jerome Seydoux）的夙願，另一方面也符合疫情之後，百代影業為吸引觀眾重回大銀幕前所制定的法國本土史詩大片製作戰略。在這一戰略下，他們在2023年推出了「三劍客之達太安」（The Three Musketeers: D’Artagnan，又譯「三個火槍手」）兩部曲，2024年又推出了新版的「基度山恩仇記新傳」（The Count of Monte Cristo）。

有趣的是，第一部「戴高樂之戰」在6月初公映後，第一周其實只有38萬觀影人次，遠低於外界所預期的百萬人次。到了上映的第二周，該片的觀影人次更是大幅下滑40%，只剩下23萬觀眾。當時，法國國內媒體幾乎已經蓋棺論定，視其為繼「星際特工瓦雷諾：千星之城」後，又一部票房慘敗的本土大片。

然而，從上映的第三周，即6月17日開始，「戴高樂之戰」的人氣忽然飆升，票房不減反增，觀影人數同比增長17%。逆襲成功的關鍵還是在於製作、發行方百代影業的努力。為吸引年輕觀眾關注這一歷史題材，他們聯繫法國各地的相關職能部門，為年輕學子提供免費門票，還專門請法國人氣網紅英奈斯（Inoxtag，真名伊奈斯貝納祖 Inès Benazzouz，24歲），與導演安東鮑德里一起舉辦觀影活動。據說，在百代影業長達130年的歷史中，還是第一次主動找網路紅人合作電影行銷，最初恐怕只是「戴高樂之戰」票房面臨危機時的無奈之舉，但回頭再看，卻直接扭轉了局面，也符合當下的電影行銷新業態。

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看到「戴高樂之戰：淬鍊時代」死而復生，百代影業決定趁熱打鐵，將續集「我寫下你的名字」的上映時間提前，恰逢為期四天的「法國影展」揭幕。這項活動由法國電影院聯合會（FNCF）推出，類似美國院線「全美電影日」的優惠活動，電影票價統一降到5歐元一張。結果，僅在6月28日（周日）當天，全法觀影人次就達到130萬（占了整個6月法國觀影人次的十分之一）。受其帶動，首部曲「戴高樂之戰：淬鍊時代」上映後第四周的觀影人次，較前一周激增71%。

而且，電影的成功還在文化層面產生連鎖反應。不僅戴高樂的傳記書籍銷量激增，展陳大量涉及其生平與功勳的巴黎解放博物館（Museum of the Liberation of Paris）的參觀人數也大幅增長。

除了自身努力，「戴高樂之戰」能夠票房翻紅，還要感謝老天。6月中旬，熱浪席捲法國，哪怕入夜之後，依然高燒不退，形勢遠超往年。於是，大批觀眾選擇走進影院納涼。而且，在電影票價大致相當的情況下，花同樣的錢，能讓他們在冷氣房內停留更長時間的超級長片「戴高樂之戰」自然更有性價比，更受歡迎。畢竟，如果上下兩部電影連著看，等於一下子就能在影院內逗留至少五個小時，完全可以躲過一天之中最炎熱的時段。

當然，「戴高樂之戰」能使票房翻紅與其自身的水準也不無關係。目前，兩部電影在法國電影資訊網站AlloCiné上的媒體評分為3.5分及3.9分，觀眾評分則高達4.4分及4.5分（滿分均是5分）。犀利的影像風格，加上思想性與娛樂性兼備，以及游刃有餘地在驚悚、戰爭、喜劇等不同類型片元素間來回切換，這些都是媒體給予該片好評的關鍵。值得一提的是，上部「淬鍊時代」還曾在今年上海國際影展期間展映，也贏得中國觀眾不錯的口碑，目前「豆瓣」評分高達7.9分。

「戴高樂之戰：淬鍊時代」劇照。（取材自豆瓣電影）

港片粉絲 黃飛鴻形式拍片

「戴高樂之戰」的導演安東鮑德里雖由政府公務員轉行當導演，之前也未接受過電影學院的科班訓練，但他自巴黎高等師範學院畢業後，曾在巴黎第一大學攻讀電影理論課程，獲得了碩士文憑。當時，他的畢業論文還是以王家衛電影為主題。此外，吳宇森、徐克等其他香港電影人也對他影響巨大。尤其是拍過「英雄本色」的吳宇森，安東鮑德里曾透露：按他自己的估計，吳宇森香港時期的每部作品，他「大概都看過至少40遍」。

香港導演徐克執導的1991年功夫片「黃飛鴻」劇照。（取材自豆瓣電影）

受香港電影的影響，也明顯體現在了安東鮑德里的前作「潛艦追緝」以及這兩部「戴高樂之戰」中。在接受採訪時，他曾表示：「在講述戴高樂的故事時，一開始，我始終沒找到一種合適的電影範式。最終，我在徐克的『黃飛鴻』系列裡，找到了我想要的東西——這種範式遠比法國的歷史題材電影作品，更適合戴高樂這一題材。」

截至發稿，「戴高樂之戰：淬鍊時代」法國觀影人次逼近300萬大關，後一部「戴高樂之戰：我寫下你的名字」觀影人次逼近250萬，對於疫情後的法國電影市場而言，已是相當優秀的成績。

（取材自澎湃新聞）